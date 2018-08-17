图片版权 Getty Images Image caption 中国正在发展航母打击能力。美国国防部报告说，中国军费在今后10年可能增加到2400亿美元。

五角大楼报告警告说，中国军方可能针对美国和盟国在太平洋的目标“进行攻击训练”。中国尚未对美国国防部的指称做出回应。

美国国防部对国会的年度报告说，中国正在增强向更远地区部署轰炸机的能力。报告强调了解放军军力增强，包括高达1900亿美元的国防预算，相当于美国国防预算的三分之一。

报告对中国军事和经济的发展的全面评估，中国空袭能力是评估的一部分。

报告说：“在过去3年中，解放军轰炸机水面的活动区域迅速扩展，他们在重要的海域获得经验，可能针对美国和盟友的目标进行攻击训练。”

五角大楼报告说，在2017年8月，中国空军派遣轰6K轰炸机首次飞越冲绳。该型轰炸机沿冲绳岛东海岸飞行，冲绳岛上有驻守5万美军的军事基地。

中国轰炸机进入西太平洋令美国感到不安，因为“航程扩大的轰6K轰炸机能够携带6枚对地攻击巡航导弹，使解放军的远程精确打击能力覆盖关岛。”

图片版权 xinhua Image caption 美国国防部报告说，航程扩大的轰6K轰炸机能够携带6枚对地攻击巡航导弹，使解放军的远程精确打击能力覆盖了关岛，而且他们可能针对美国和盟友的目标进行攻击训练。

去年，中国轰炸机几十次飞越日本海进入太平洋，并绕台湾飞行，飞越东海和南海等诸多热点地区。但在2015和2016年，类似飞行每年只有4次。而在2013年和2014年总共只有两次类似飞行。

“战之能胜”

中国军方可能展示了“打击美国和盟国军队和西太平洋和关岛的军事基地的能力”。报告认为，解放军的训练飞行可能是对地区国家发出的战略信号，但是除了展示其增强的能力之外，解放军并没有标明其意图。

五角大楼的报告认为，解放军正在重组陆军，以求“战之能胜”。报告说，“军改的目的是要建立一个机动性更强，模块化，更致命，能够成为联合作战核心的陆军。”

报告说，中国军费在今后10年可能增加到2400亿美元。报告还强调，虽然中国公开表示反对太空军事化，但是中国正在扩展其太空项目。

本月美国总统特朗普宣布成立“太空部队”的计划，计划在2020年前建成美军的第六个兵种。美国成立太空部队的一个理由就是包括中国在内的美国的对手准备在冲突爆发时，对美国在太空中部署的装备实施打击。

图片版权 xinhua Image caption 五角大楼的报告认为，解放军正在重组陆军，以求“战之能胜”。

之前美中经济与安全审查委员会(USCC)的报告曾指出，中国军方正在寻求开发攻击美国太空系统的能力，对付美国脆弱的“卫星依赖”。

军事热点

美国一直在太平洋发挥主导作用，因此担心中国在太平洋增加影响力。其中最受关注的热点是南海，中国在那里和周边许多国家都有相互冲突的领土主权要求。

美国军舰和军机通过穿越南海有争议海域定期对中国宣示自由航行权利。与此同时，中国也似乎在南海岛礁上扩建军事设施。在训练飞行中，解放军轰炸机还将在南海岛屿上降落。

另外一个热点是台湾。美国国防部的文件警告说，中国可能准备采取紧急行动，用武力统一台湾。

报告警告，“如果美国干预，中国会努力阻挠美国有效干预，并努力在一场高烈度，短暂的有限战争中取胜。”

1979年中美建交时，美国中断了同台湾的外交关系。但美国继续和台湾维持政治和防务方面的联系也一直引起北京不满。