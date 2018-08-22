黄晓明范冰冰们的巨额财富在中国动了谁的怒

图片版权 Getty Images Image caption 两位中国一线明星的财富不仅引来监管部门的关注，也引发社会舆论的集中讨论。

中国娱乐圈最近有点人人自危。“大家都行事比较谨慎，”一位业内人士向记者表示。

先是前央视主持人崔永元曝光演艺圈“阴阳合同”避税之法，国际巨星范冰冰受到牵连，至今已近两个月未在公众面前露面，后有范的山东同乡、著名演员黄晓明由于“理财疏忽”卷入18亿股价操纵案，再加上年初演员赵薇因股票收购案被罚5年禁入证券市场，明星们的财富不仅引来了监管部门的关注，也点燃了全社会的讨论。

黄晓明、范冰冰、赵薇，还有许多影视明星，他们是艺人，也是商人。作为荧幕上的明星，他们拥有万千粉丝的喜爱，身价也因此水涨船高。同时凭借近十年中国影视产业蓬勃发展的东风，他们以普通人不敢想象的速度实现财富积累，跻身高资产人士行列。

不过突然之间，当高调暴富的明星们与逃税、操纵股价联系在一起，他们便从被消费、艳羡的对象，成了人人喊打的众矢之的。但为什么明星的钱接二连三出现问题？又为何明星会成为舆论的目标？

18亿股价操纵案

8月10日，中国证监会的一场新闻发布会之后，黄晓明的名字开始与股价操纵联系在一起。当天证监会披露的一起案件中，一位名叫高勇的人士通过实际控制好雨7-路某、黄某明等16个证券账户（以下称账户组）操纵“精华制药”股价，获利近9亿元人民币。而后有媒体报道，证监会口中的“黄某明”即演员黄晓明。

证监会文件显示，2015年1月至6月，高勇账户组连续交易购入“精华制药”股份，并集中资金优势、以连续涨停方式拉抬其股价后，再集中、大量出售手中股份，实现操纵获利，共获利8.97亿余元。证监会决定，没收高勇以上违法所得收入，同时处以相同金额罚款，共计17.94亿元。

在精华制药2015年半年报中，黄晓明持股143.66万股，为该公司第九大流通股东。中国《财经》杂志按照2015年1月12日至6月30日其每股最低价21.88元计算得出，在此期间黄晓明所持股份入场资金额为3143.28万元。

证监会指，黄晓明不是此案违法嫌疑人当事人。黄晓明账户开立后由其母亲管理使用，而经路某介绍，黄母将黄晓明账户部分委托高勇管理，其账户涉案交易由高勇作出。

黄晓明为此两度发表声明。8月11日黄晓明工作室表示，黄晓明不认识高勇，未参与过任何操纵股票行为。8月15日凌晨，黄晓明在本人微博刊登声明称，黄晓明只是委托路某理财，其本人与母亲没有参与操纵股票，这次事件是由“理财不谨慎”导致，将从中吸取教训。

娱乐圈人心惶惶

图片版权 Getty Images Image caption 知名艺人拥有巨额财富本不是新鲜事。图为2015年，赵薇与黄晓明在好莱坞星光大道留下手印。

近来娱乐圈多次因为“钱”惹上麻烦。今年4月，因主导杠杆率过高的股份收购案，凭借《还珠格格》里的“小燕子”一角走红的赵薇及其丈夫黄有龙被证监会处以5年内禁入资本市场处罚，几个月后大陆明星们又因“阴阳合同”而人心惶惶。

今年5月29日，前央视主持人崔永元在微博表示，某演员演一部戏签一大一小两份合同，小合同合约千万，是“不怕曝光”的“阳合同”，大合同则为五千万的“阴合同”，而这位演员只用按一千万的合约报税。崔永元称，“阴阳合同”在娱乐圈不是秘密，但“没人敢说”。

崔曝光后，不少人猜测其所指电影为冯小刚新作《手机2》，相关演员为范冰冰。尽管崔永元事后表示该演员并非范冰冰，但范冰冰微博自6月2日以来不再更新，本人也自7月2日后再未公开露面。

中国也开始从各个环节对明星片酬进行“整治”。今年6月，中宣部等五部门下发通知，要求对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题进行治理；7月13日，中国国家税务总局也对各级税务机关提出要求，加强对影视行业的税源管理，影视企业及从业人员需要如实上报并缴纳税款；8月11日，腾讯视频等三大播放平台联合六大制片公司发表声明，共同抑制演员“天价片酬”，称今后“单个演员的单集片酬（含税）不得超过100万元人民币”、“单个演员的总片酬（含税）最高不超过5000万元人民币”。

一时之间，光鲜亮丽、纸醉金迷的内地演艺圈低调了不少。

与资本结合的明星光环

图片版权 Getty Images Image caption 当在黄晓明、范冰冰、赵薇这些“既得利益者”财富增长的“手法”被曝光的同时，网民们感觉到自己成了“被割的韭菜”。

黄晓明、范冰冰与赵薇三人的结果不尽相同。证监会认定，黄晓明不是违法嫌疑人；范冰冰虽从公众眼前消失，但也没有任何部门对其责任有明确表态；而赵薇夫妇被证监会处以罚款30万元，同时禁入资本市场5年。

知名艺人拥有巨额财富本不是新鲜事。今年以前，范冰冰已经连续五年蝉联福布斯“中国名人榜”收入冠军，去年收入近3亿元人民币；与夫人杨颖（Angelababy）一道，黄晓明也多次在名人收入榜榜上有名，同时还投资超过40家企业；而赵薇就更不用说，有“女版巴菲特”之称的她不仅在股市屡屡得意，还在北京、上海、香港、新加坡等地配有不动产。

北京大学汇丰商学院英国校区主任刘芍佳教授认为，从最近一系列事件看来，中国出现了由权贵和资本的组合衍生到明星与资本结合的新现象。刘教授称，由于明星有独特的社会人脉资源及影响力，与明星结合可以为资本增值提供捷径，“不仅增加了资本的知名度，也为资本扩张提供了机会，”刘芍佳说。

独立学者吴强对BBC中文表示，演艺界明星的巨大名利收入反映出，过去十几年中国影视产业有泡沫化现象，而在近几年金融整顿和去杠杆的背景下，影视业的泡沫开始显现。

对资本来说，明星光环是双刃剑。名人的广告效应可以为资本增长提速，而一旦遇到问题，也会将负面效应迅速放大。“阴阳合同”让公众感受到税收制度的漏洞，赵薇股价收购案和“精华制药”股价案则让一众股民成了被大户收割的“韭菜”——大户坐收渔利，散户损失惨重。

因此，他们遭受的攻击也便更猛烈。

当明星成为众矢之的

图片版权 Getty Images Image caption 当高调暴富的明星们与逃税、操纵股价联系在一起，他们便从被消费、艳羡的对象，成了人人喊打的众矢之的。

范冰冰微博账户上，置顶的是6月2日转发由她发起的“爱里的心”公益项目有关内容。这条帖文下，评论有褒有贬，点赞最高的回复为“支持崔永元！！！”。

“一个人道德都没有，做公益就像在演戏了，”还有网友写道。而在赵薇和黄晓明的微博下，与财富丑闻相关的负面评价也很常见。

也有声音认为，中国多方面制度不完善，公民的权利与义务不对等，明星利用漏洞难免属“人之常情”。但与对明星的批评相比，公众对权力、机制的质疑声音显得很弱。

吴强认为，明星的丑闻很可能被利用为转移视线的“靶子”。“（这样）能够缓解公众情绪，缓解对各个部门不满，对时局、财富不公等任何不满，这是一个惯用的手法，”他表示。

图片版权 Getty Images Image caption 与夫人杨颖（Angelababy）一道，黄晓明多次在名人收入榜榜上有名，同时还投资超过40家企业。

在舆论压力下，无论是黄晓明的声明，还是范冰冰的低调沉默，似乎都不能为他们进行有力辩驳。吴强指，这与明星成为公众娱乐化的对象有关。

长时间以来，中国相当一批演艺人员迎合市场、资本，同时迎合主旋律，吴强将这种现象称为“媚俗”（Kitsch）。当迎合市场为赵薇、范冰冰、黄晓明们带来财富的同时，他们也成了这种“媚俗主义”的牺牲品。“他们被公众当做笑话看，也没有能力用这套他们惯常讨好市场的媚俗的话语为自己辩论，”他表示。

而刘芍佳认为，在明星财务问题上，公众对绯闻的关注盖过了问题本质，这与媒体追逐明星带来的流量分不开。“媒体的作用应该是去集中挖掘有什么问题，问题的根源又在哪里，”他表示。

吴强对此还有另外一种看法。“公众大多数还是对资本的批判总体是缺乏整体清晰地认识。他们只能是从市场经济，从股票市场来给给他们自己定位，给黄晓明范冰冰定位，”他说。“从政府角度来说，市场经济就是最有效、廉价的社会控制，他可以让公众的思维局限在市场经济里面被操纵，可以让公众相信，市场才是他们宿命的决定者，并不是党国在操控。”