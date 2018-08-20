图片版权 xinhua Image caption 担任中央军委主席的习近平对解放军的掌控超过了他任何一位前任。

中国领导人习近平对军队领导人讲话，呼吁军队要"绝对忠诚"。中央电视台在周日晚间播出习近平穿军装讲话，并和站立鼓掌的军队高级将领握手的消息。

习近平说，党的领导和党的建设是解放军建设发展的关键，关系强军事业兴衰成败，关系党和国家长治久安。他还指出，坚持党对军队绝对领导是解放军加强党的政治建设的首要任务。

自习近平2012年担任最高领导人以来，加强了对军队的控制。担任中央军委主席的习近平对解放军的掌控超过了他任何一位前任。

《南华早报》报道说，每年此时中共高层在北戴河举行会议就重要问题达成共识，因此此次中央军委会议越显得特别重要。

“军内反对”？

但英国《卫报》报道说，习近平强调军队忠诚可能显示了某种不安全感。他此次在中央军委党建会议上讲话时，中国政治圈内出现对习近平的批评，诸如说他处理经济不当，中国出现疫苗健康丑闻，以及同美展开贸易战等问题。

澳洲国立大学的中国问题专家倪凌超在《卫报》报道中说，解放军是习近平面对批评保持绝对领导的最后手段，因为枪杆子握在习近平手中，批评声音很难有实际效果。

图片版权 xinhua Image caption 解放军正大幅度提升潜艇部队的能力，令美澳担心。

倪凌超还说，习近平一直强调军队忠诚意味着他可能在军队中遇到某些反对，他没有安全感，因此他要保持特别警觉。

中国有世界规模最大的正规军，而且这支军队正在经历雄心勃勃的现代化改造。习近平在6年前掌握最高权力以来，军队也是习近平反腐运动的一个主要焦点。

习近平反复警告腐败给国家和中共带来的危险，并亲自掌握军中的反腐运动。已经有数十位高级军队领导人接受腐败调查和判处监禁，其中包括两位中央军委的前副主席徐才厚和郭伯雄。

“军事威胁”？

在周日结束的这次中央军委会议上，习近平还说，反腐工作要继续，深入进行，不会停止。习近平在努力反腐的同时还致力于军队现代化，争取增强解放军在东海和南海有争议海域以及太平洋投送兵力的能力。

最近美国国防部报告指，解放军有核攻击能力的远程轰炸机可能为攻击美国和盟国的目标进行攻击训练，强调中国在南海的军事危险。

五角大楼的报告还注意到能力经过迅速提升的解放军的潜艇部队。《澳大利亚人报》的评论说，澳大利亚海军老旧的柯林级潜艇被法国潜艇取代仍然需要很长一段时间，因此中国的迅速提升的水下作战能力特别令澳大利亚担心。

该报评论说，中国努力令其战机尽快取得核攻击能力，而且中国正在研发的隐型远程战略轰炸机可能在10年内进入部署阶段，使解放军取得陆海空三位一体的核威慑。