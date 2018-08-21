萨尔瓦多弃台奔中 中美台继续角力拉美

图片版权 EPA Image caption 中国外长王毅与萨尔瓦多外长卡斯塔内达在北京举行的建立联合公报仪式上交换文件。

台湾总统蔡英文刚刚出访中美洲完毕，中美洲国家萨尔瓦多就宣布与台湾断交，转与中国建交，台湾的邦交国剩下17个，是历史以来的新低。

萨尔瓦多总统塞伦（Sanchez Ceren）当地时间周一（8月20日）晚上在全国电视讲话宣布这个决定。他指出，与中国建交将为国家带来“巨大好处”和“非凡的机会”。他补充说，他认为这样做“符合国际关系法的原则，也是我们的时代的一个无可避免的趋势”。

台湾民进党2016年重新掌政至今已经有五个国家与台湾断交，转而与北京建交。台湾多次批评中国以“巨额援助”诱使台湾友邦转投中国，北京当局否认。

有专家向BBC中文指出，中萨在这个时候建交，并不完然是因为中方要“惩罚”蔡英文早前出访时两度过境美国。台湾应该少一点在邦交国数字上的迷信，而更关注这些邦交国能否让台湾更安全。

“中萨关系新篇章”

萨尔瓦多与台湾断交后，台湾的邦交国跌至17个，大部分在中美洲地区。中国外交部长王毅周二（8月21日）在北京出席中萨建交联合公报签署仪式时，形容中萨建交为两国关系开展了“新篇章”，又指承认“一个中国原则”是中国与任何国家建立和发展关系的根本基础。出席同一场合的萨尔瓦多外交部长卡斯塔内达（Carlos Castaneda）则指出，中萨建交有助“真正提升萨尔瓦多人民的生活水平”。

图片版权 AFP Image caption 蔡英文指，现在不是国民党与民进党比较两岸政策的时候，呼吁双方要团结，"守住主权的共同底线"。

蔡英文在消息传出后批评，萨尔瓦多的事件并不是单一事件，而是中国一连串文攻武吓的一环。她又指台湾必须提醒国际社会，这不只是台湾的事情，因为中国近来“干涉各国内部事务，破坏国际市场秩序”等的行径已经令全球局势出现“高度的不稳定”。

她又呼吁国民党与民进党在这个时候要团结一致，合力守住主权的共同底线，令中国不会以为在台湾“可以有挑拨分化的空间”。但国民党文传会副主委洪孟楷批评蔡英文政府必须对萨尔瓦多与台湾断交负责，批评蔡英文政府上任后的外交政策“毫无章法、内外交迫”。

台湾外交部长吴钊燮在记者会上宣布与萨尔瓦多断交，声明中提到，“这段时间萨国不断向我要求大量资金，希望协助联合港（Port of La Union）开发案，政府派遣专业工程团队评估后，我们认为这是不合适开发案，恐让我国与萨国陷入高度债务风险。”

美国驻萨尔瓦多大使马尼斯（Jean Manes）在社交网站发帖，指萨尔瓦多与台湾断交“令人担忧”。她形容，这“无可避免地”会影响美国与萨尔瓦多的关系。

根据台湾中央社报道，马尼斯日前间曾公开示警，这项联合港开发案可能有中国军事介入，动机不单纯。马尼斯指出，中国有意在中美洲和加勒比海地区扩张影响力，并建立军事据点，其中在萨尔瓦多就是投资联合港开发案。

联合港位于萨尔瓦多东部的冯赛卡湾（Fonseca），该水域与洪都拉斯及尼加拉瓜共享，萨国政府规划将渔港建设为现代化港口，同时兴建连结洪都拉斯与危地马拉太平洋港口的铁路系统，希望能吸引来自北美、墨西哥及亚洲航线之商船停靠，使萨国成为中美洲区域营运中心。但建设进度不如预期，完工后几乎处于停摆状态，亏损连连。

中美争霸焦点

台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授黄兆年接受BBC中文采访时表示，中国在蔡英文出访回台湾隔天宣布与萨尔瓦多建交，意图很明显，“不想让蔡英文和民进党在外交上、在对美国的关系上得分，”他表示，蔡英文此次“同庆之旅”两次过境美国，在《台湾旅行法》生效后，享有先前没有的待遇，“这是北京不乐见的”。

但黄兆年认为在这个时机宣布断交，不全然是“惩罚”蔡英文此次出访，更可能是在特朗普上台后，台湾与美国关系不断在实质交流、军事合作方面深化，安全合作走向制度化，中国政府累积了大量不满。

中国对外，不想让台湾“在外交上得分”。对内，中美贸易战催生了民怨，中国政府必须“找一个外部敌人来打”，台湾议题因此被当成重点箭靶，从施压国际航空公司改名，到蔡英文过境85度C咖啡店引发抵制，到与萨尔瓦多断交这一系列的动作都是。这是在美中竞争的大背景下所产生的结果，黄兆年认为萨尔瓦多与台湾的断交和中美贸易战没有太直接的关系。

图片版权 Reuters Image caption 蔡英文早前出访中美洲，去程和返程都有在美国过境，并出席公开活动。

蔡英文2016年就任总统至今，已经有两个中美洲国家与台湾断交，令它在中美地区的邦交国跌至八个。

黄兆年分析，台湾一直处在中美霸权争霸的风暴焦点。萨尔瓦多位处中美洲北部，与洪都拉斯及危地马拉（Guatemala，又译瓜地马拉）接壤，萨尔瓦多港口在地理位置上“属于美国的势力范围、美国的后院，”黄兆年说。

台湾外交前景黯淡？

图片版权 Reuters Image caption 蔡英文曾于去年1月访问萨尔瓦多。

黄兆年认为，台湾看似接连失去邦交国，但更应该在意的是“多一点实质上的巩固，少一点数字上的迷信”。要看外交现况实质上能否让台湾更安全？民主自由的价值和制度是否还能继续维持？

台湾在中美争霸中与美国深化合作。黄兆年对于中美争霸中美国还能否维持优势，持的是正面看法，因为美国仍掌握了高端技术，应该还能维持其优势地位。

黄兆年说：“台湾输不只是台湾输，美国也有所损失，”所以台湾与中国的邦交国争夺战中，中美台关系不能轻忽。

黄兆年举例，看起来与台湾邦交稳固的帕劳（帛琉）和美国关系良好，所以台湾与邦交国的关系，和这些邦交国与美国的关系一样重要。

“萨国人觉得台湾很富有”

曾在萨尔瓦多服务三个多月的台湾公民陈先生对BBC中文表示，他在当地协助当地农民改善植物病虫害，对萨尔瓦多的印象是“人们很热情，生活很悠闲，人们喜欢踢足球、跳舞、火山健行或是去海边玩。”陈先生在萨尔瓦多时间不长，他形容当地人“觉得台湾是富有的国家，但很远……感觉当地人算是喜欢台湾吧。”

他服役的技术团中，比较资深的团员说，当地农民对台湾技术人员表示感谢。

陈先生在萨尔瓦多时没有听说可能有外交危机，但他转往洪都拉斯后，有消息指出中国在当地盖铁路，与台湾的外交可能生变，“当时有担心可能会断交”。对于萨尔瓦多和台湾断交，陈先生觉得很难过，“毕竟是曾经待过的地方。”

虽然台湾外交部多次辟谣，但海地、洪都拉斯都被媒体多次点名，被认为是下一个可能和台湾断交的国家。