图片版权 YUE XIN Image caption 岳昕透露，目前声援团已增加到50多人，学生大概占了一半多，其余包括左翼网友、佳士厂工人以及临近厂的工人。

深圳佳士科技公司工人维权事件已发酵近一个月，国内媒体一片噤声中，一些网民开始在社交媒体上转发事件信息、隐晦地评论此事。周日（8月19日），工人声援团代表、北京大学毕业生岳昕发出致中国领导人习近平的公开信，呼吁释放被捕工人，支持组建工会。

此次维权事件发生在中国广东省深圳市佳士科技工厂。工厂工人指公司存在超时加班、严苛罚款、欠缴公积金等违法行为，希望通过组建工会来维护自己的权益。今年5月，数名佳士工人开始筹备组建工会，但随后有积极组建工会的工人代表遭到不明身份人士殴打，也有涉事工人被开除。

7月27日事件进一步发酵，一些佳士工人及其支持者前往工厂要求复工，但遭到警方逮捕。目前仍有14名工人遭到警方拘留，声援团核心成员沈梦雨也仍处于失联状态。

“广东怎么了”

深圳佳士工人维权事件自7月起发酵，但是至今国内媒体对此事未作任何报道，一些内地网民意识到国内对于这起事件的舆论压制，上周末开始在社交媒体上转发相关媒体报道和资料，但许多帖子发出后很快遭到审查。一些网民在微博自带"广东怎么了"的标签，或者用“广东学生”、“深圳工人”等关键词评论此事。

一名网友说：“《宪法》第一章第一条写的是：中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。 ​”

图片版权 YUE XIN Image caption 不少高校学生加入现场声援团，支持维护工人权益

一些高校学生也在微博上表示，学校辅导员在统计在广东的学生情况，包括在广东停留的时间段、因何事在广东等，怀疑政府开始采取行动防止更多学生参与事件。

一位要求匿名的内地高校学生对BBC中文表示，上周六（18日）学校辅导员在网上联络学生，要求在广东的同学私信其近况，“我当时感觉有些奇怪，以往学校从来不会这样”。直到第二天看到微博上转发的维权事件信息，她才感觉到辅导员的问询或许与此事有关。

等待答复

公开信中，岳昕向中共中央和总书记习近平提出了六点诉求，包括立即无罪释放所有被捕工人和学生、禁止秋后算账、所有维权工人复工并依法组建工会、彻查声援团沈梦雨、小胡失联事件等。

“我代表全体声援团成员，向党中央和习近平总书记表示，我与声援团的全体成员将坚定政治意识，坚定马克思列宁主义和毛泽东思想的信仰，坚定站在伟大的工人阶级的立场上，坚决维护我国社会主义和人民民主专政制度。在全体被捕工人被无罪释放之前、在地方黑恶势力没有得到调查之前、在工人的基本权益和合法地位没有得到保障之前，我们将继续斗争下去！”岳昕在公开信中写道。

岳昕称，深圳佳士科技公司长期存在违法罚款、克扣工人工资的违法行为，但是工人们屡次投诉却无人理会，组建工会也遭到工厂的报复。所以她赶来深圳坪山加入工人声援团，为工人维权。

岳昕接受BBC中文采访时表示，公开信发出后，至今仍未收到任何官方回应，声援团成员仍在等待答复。

目前，声援团主要在惠州市大亚湾活动，给周边居民和工人宣讲、发资料。岳昕透露，目前声援团已增加到50多人，学生大概占了一半多，其余包括左翼网友、佳士厂工人以及临近厂的工人。但是近日一些学生的家长已经到达惠州，要求学生回家。

岳昕认为，这些家长受到了政府方面的压力，有组织地到惠州带孩子回家。

质疑

虽然这次维权事件得到了各地高校以及学者的声援，但学生们举着毛泽东头像、唱红歌以及引用习近平讲话等举动也引来了 一些批评。还有观察者在网络表示，鉴于中国政府长期对群体性事件的严厉打压，此项街头运动能成行并持续这么长时间令人生疑。

但是也有网民认为，在当下中国的政治环境，青年学生站出来为争取权利抗争已经很难得，他们引用习语录、搬出毛泽东思想或许是为了自身安全考虑。

图片版权 Getty Images

香港大学社会学教授潘毅对BBC中文指出，中国的这些左翼青年在毛泽东的思想理念中寻找思想资源，以挑战他们眼中当下不公平的社会现象和劳资矛盾。

历史学者章立凡则认为，岳昕的公开信“很幼稚”。“虽然他们说拥护党、拥护社会主义、拥护人民民主专政，但是现在的政权绝不会允许工人有自己的工会，”章立凡对BBC中文说，“我觉得经济诉求容易实现，但是如果想要成立工会中共不会允许，他们最怕的就是有组织的活动或者对抗。”