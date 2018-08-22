台湾总统过境美国的艺术：在大国博弈夹缝中的权衡
中南美洲国家萨尔瓦多于21日正式跟中国建交，台湾则正式与这个80多年友邦割袍断义。而在20日，台湾总统蔡英文刚从中南美洲访问回国，并在过境访问时受到美方欢迎，许多媒体解读，这是中方想要刻意给蔡英文难堪，所设的局。
自从5月开始，台湾许多邦交国陆续被中国“挖墙脚”，外交风波至今未歇。台湾师范大学教授曲兆祥就对BBC中文表示："台湾在八月的处境如同寒流，从之前的航空公司改国名、到85度C咖啡事件，都是一个小波配大波的寒流"。
出访后断交
曲兆祥也认为，中方已经定调蔡英文为实质台独，之后出手将会更重。尤其中美正值外交战的高峰，台湾当局相对亲美的态度，只会让中方更不高兴。"台湾要慎防被特朗普拿去当牌打的风险，如果台湾在对美关系上太沾沾自喜，那平衡有可能被打乱"。
台湾前外交部长欧鸿炼也在21日表示，近来台美较密集互动下，台湾当然无形间也会增加其自身的"台湾牌价值"。但作为小国，他认为台湾要懂得在大国之间周旋，万一献身给一个大国，是很危险的。他也认为特朗普已不重视民主自由等"普世价值"，而是"金贸利益"，让台湾处在危险中。
过境成艺术
选在出访结束后出手，不难看出中国"反将一军"的企图。蔡英文此次在过境美国时，去程是在洛杉矶、回程则是在休士顿做停留。其中在洛杉矶时以中华民国元首身份到台湾驻美侨教中心、并让媒体全程跟拍，在休士顿参观了美国国家太空总署的詹森太空中心等，被部分台湾媒体视为是新的突破。
台湾资深外交官，曾驻美国、英国与欧盟等担任代表的沈吕巡，对BBC中文表示："如果要用‘突破’这个字眼，那标准就要更高，侨教中心毕竟是自己的组织，而且有没有美方地方官员来欢迎，也是重要指标"。
然而，台湾历任总统在过境美国时，所遭受到的待遇各有不同，但都必须把握住一个要点。就是如何不在过度打扰美国，又不至于激怒到中国的前提下，顺利完成过境，也让台湾总统在过境尺度上的拿捏，相对变成一门艺术。
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美中台摸索
过往中华民国与美国尚有邦交时期，台湾正副总统在过境与接待上自然是元首级。熟稔外交事务的沈吕巡依然记得，当年台湾的副总统严家淦于1967年访问美国时，詹森总统在白宫前列仪队、打响礼炮、举办国宴的盛况。
就在国民党1949年来台后，总统蒋介石就不曾出国访问，自然也没去过美国。有一说是担心出国后台湾"闹空城"会被共产党进犯，但是副总统陈诚与严家淦，还有后来担任总统的儿子蒋经国（时任行政院长），都曾赴美访问。
直到1979年共产党与美国建交后，美台关系瞬间归零。在美方谨守"一个中国"原则之际，美台官方元首曾一度没有互动。直到后来蒋经国过世、天安门事件爆发后，1994年，时任总统李登辉才在出访中南美洲之际，成了首次断交后过境美国的台湾总统。
然而当时，李登辉选择在夏威夷过境，为了不招惹中国，美方态度相当谨慎，只给了李登辉专机加油与上厕所等服务，不予过境签证，让李登辉对此抗议。至此美方开始修改法令，给予台湾总统"礼遇式过境"。
一谈起这个，沈吕巡始终认为："台湾总统每次过境美国待遇都有改进，这是应该的，若说‘突破’标准要更高"。台湾总统在断交过境上面的待遇，大体上而言就是1995年后，美中台三方一起从无到有的制衡过程。
返校掀争议
就在美方修改法令后，1995年李登辉及申请以"私人名义"访问母校康乃尔大学，成为史上有名的过境访问。当年虽是私人访问，但是美方在过境规格与接待上相当礼遇，校方更邀请李登辉以总统身份公开演讲。
另一位资深外交官跟BBC中文回忆，当年他还是个外交部次长秘书，陪同李登辉一起搭乘专机到雪城后、坐车到康乃尔，一路上都有媒体跟随与民众欢迎。李登辉演讲时，下面观众多到满出来，外头卫星新闻采集车都没位置停。
沈吕巡当时则担任驻美代表处国会组组长，他仍记得光是联络与斡旋美方国会"拉人"就让他们人仰马翻，但是美方投票支持仍让他很感动："参议院97比1、众议院396比0支持李登辉来访，这数字我依然记得"，那个投反对票的参议员事后还说，他没看清楚，投错票了。
但在后来，李登辉访美举动也激怒中国，随后也爆发1995年台海飞弹危机，直到1996年台湾第一次民选总统才结束。
另位资深外交官则说："李登辉‘民之所欲、常在我心’演讲是成功的，但在中共大力反对下，反而变成更大事件，让克林顿还花了些时间跟中方解释"。美方之后一阵子也相对低调，让类似过境不再发生。
蓝绿态度不同
直到2000年，台湾实现政党轮替，但当时总统陈水扁，对于独派意识主张较鲜明，一度让美方神为苦恼。当时该资深外交官已经升任某城市副处长，还记得美方审查变得更严格："不论在过境地、要去哪，在哪有公开讲话，美方都会想了解，陈水扁有次还从酒店厨房进去见国会议员"。
甚至在2006年5月，陈水扁出访时还一度过境遭美国，利比亚与黎巴嫩拒绝、最后迫降在阿联酋首都阿布达比。沈吕巡想起这段时，至今仍说："那时大家都骂死了"。
后来到2008年马英九执政后，美方在过境上的待遇才出现好转。"马英九有跟美方建立互信，不会在政治议题上轻举妄动，所以美方也较鼓励他出去走走。媒体对台湾总统采访，也是从那时开始变宽松的"，该资深外交官说。
2015年，时任驻美代表的沈吕巡，陪同过境的马英九返回母校哈佛大学。他回忆当时抵达波士顿，就受到波士顿市长与市议长欢迎，还带他一起重游当地中国城："中国城都挂上青天白日旗来欢迎马英九"。
真正现突破？
直到现在，台湾总统在出访时过境美国，都成为美台关系能否更进步的指标，甚至有"过境是实、访问是虚"的说法。在台湾旅行法通过后，何时能看到该法内容被执行，则是外交官们认为的重点。
沈吕巡说："对我来讲的突破，就是总统能亲自去华盛顿、纽约等地访问，或者是过境时，至少该城市的地方官与议员能出来一起陪同与会，能去该城市台湾代表处等等"。
然而，与中国的政治平衡也是重中之中，"两岸关系好，那当然在美国过境上中共会比较睁只眼闭只眼，地方官也能不顾忌政治局势，亲自出来迎接"，沈吕巡说。
就如同在这次蔡英文过境中，仍发生去台湾咖啡店买咖啡，遭中国媒体指为"台独企业"一事。资深外交官说："这就是两岸相对敏感时，大陆就会给你好看"。他认为该企业最后发声明输诚，也是无可厚非，因为该企业只是两岸关系不好下，中方的出气筒。
至今20多年来，台湾官方仍在总统于美国过境上不断努力，但随着中国崛起，不免让台湾成为中美间的筹码。台湾也在思考自身外交出路之际，始终在拿捏中美两国间政治的此消彼长。