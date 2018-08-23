英伦热议：俄军演重现苏联规模 中国亮相意味深长
俄罗斯即将举行冷战以来"最大规模的军事演习"，备战训练将使大批俄军进入高度戒备状态。“东方-2018”战略演习将于8月底在俄罗斯东部进行。
《独立报》报道说，这次演习的特别之处不仅在于其巨大的规模，而且由于有中国军队参加，这似乎表明地区的地缘政治发生变化。而之前俄罗斯一直对中国这个人口众多，经济更加繁荣的邻国心存戒备。
北京方面已经证实将有3200名中国军人，900辆坦克和30架喷气式战机和直升机参加演习。另外还有少量蒙古军队参加这次军演。演习中的俄军数量更多，有两个俄罗斯军区的部队参加演习。
重振军备
按照俄罗斯计划，这次演习规模应该超过2014年的“东方”战略演习。在那次演习中，10万俄罗斯军人，1500辆坦克，120架战机，70艘舰艇参加了演练。
俄罗斯国防部长绍伊古说，即将进行的演习是"自1981年以来规模最大的一次，在地理跨度和参加部队数量上都是前所未有的"。俄罗斯国防部下辖的红星电视台说，演习会再现苏联强盛时期的军演：1981年的苏联军演规模宏大，有来自"华沙条约"国家的军队参加。
布拉格国际关系研究所的加罗提（Galeotti）说，俄罗斯这次大范围军演说明俄军已经恢复自信。他认为，扩大规模的核心是国际合作，"尽管西方国家竭力孤立克里姆林宫，但是许多国家仍然希望同俄罗斯合作。通过军售和合作，俄罗斯正利用军事实力在世界地缘政治中发挥更多的作用。"
但是俄罗斯和伙伴国并没有透露“东方-2018”战略演习的细节，诸如演习假想攻击的性质，外部敌人是谁。据加罗提说，演习的假想对手除了传统的军事威胁外，还可能包括骚乱暴动和其他非常规军事威胁。
针对美国
尽管如此，俄罗斯资深议员对“东方-2018”战略演习的对手是谁的问题并不回避。据《独立报》报道，俄罗斯议会上院国防安全委员会的克林泽维奇（Klintsevich）说，这次协同演习是对美国释放信号。
日本努力同俄罗斯接近，日本首相安倍向莫斯科提供经济好处，希望解决俄日间在南库叶岛长达70年的领土争端。但是在《独立报》报道中，莫斯科卡内基中心亚太项目的负责人加古耶夫（ Gabuev）认为日本的企图过于天真。
加古耶夫认为，"乌克兰之后，俄罗斯开始认定中国不再是威胁，在今后15-20年间中国肯定不再是威胁，现在同中国搞好关系是重中之重。在受到美国制裁的时候，谁还能愿意（像中国那样）承诺亿万美元的援助呢？"
莫斯科卡内基中心的亚太专家加古耶夫认为，今年的沃斯托克军演不仅是对美国及其他潜在对手展示武力，而且也显示俄罗斯和中国的关系发生了深刻的变化。
俄罗斯议员克林泽维奇说，过去美国对俄罗斯部队单位荒废，人员疏于演习，没有协同能力的状况很满意，但是"那已经成为过去"。
美国CNN报道说，8月是令西方俄罗斯观察家焦虑的季节。1991年8月俄罗斯发生了试图推翻戈尔巴乔夫的未遂政变，今年8月俄罗斯进行“东方-2018”战略演习，俄罗斯和西方进一步对抗的时机已经成熟了。
紧张迹象
周二（8月21日）英国外交大臣杰里米·亨特（Hunt）在华盛顿发表讲话，呼吁欧盟团结一致对俄罗斯实行制裁。他说，俄罗斯总统普京的外交政策"令世界变得更加危险"。
《每日电讯报》周四（8月23日）报道说，俄罗斯战机频繁接近黑海上空的北约防空区域，英国皇家空军的"台风"战机在两周内两次从罗马尼亚的北约基地起飞拦截。在最近一次拦截行动中，俄罗斯的苏-30战机从克里米亚起飞接近北约防空区。
罗马尼亚的国防部长说，近几个月来，俄罗斯的类似"挑衅"越来越频繁。英国国防大臣加文·威廉姆森8月初访问罗马尼亚宣布，英国和罗马尼亚要建立更紧密的军事合作关系。
周四《每日电讯报》的另外一则报道说，美国国家安全顾问博尔顿8月22日就叙利亚冲突对俄罗斯发出警告。报道说，这是华盛顿首次对俄罗斯发出的直接最后通牒。
博尔顿表示，除非支持叙利亚总统阿萨德政府的伊朗部队撤出叙利亚，否则不可能就叙利亚问题达成任何协议。但是克里姆林宫官员一直说，俄罗斯对于在叙利亚作战的伊朗部队没有发言权。
与此同时，俄罗斯认为美国应该从叙利亚撤走为数2000人的美国军队，美国应该支持饱受战乱的叙利亚的重建计划，让背井离乡的叙利亚难民尽快返回家园。