图片版权 Reuters Image caption 莫斯科卡内基中心的亚太专家加古耶夫认为，中国军队参加今年的沃斯托克军演显示俄罗斯和中国的关系发生了深刻的变化。

俄罗斯即将举行冷战以来"最大规模的军事演习"，备战训练将使大批俄军进入高度戒备状态。“东方-2018”战略演习将于8月底在俄罗斯东部进行。

《独立报》报道说，这次演习的特别之处不仅在于其巨大的规模，而且由于有中国军队参加，这似乎表明地区的地缘政治发生变化。而之前俄罗斯一直对中国这个人口众多，经济更加繁荣的邻国心存戒备。

北京方面已经证实将有3200名中国军人，900辆坦克和30架喷气式战机和直升机参加演习。另外还有少量蒙古军队参加这次军演。演习中的俄军数量更多，有两个俄罗斯军区的部队参加演习。

重振军备

按照俄罗斯计划，这次演习规模应该超过2014年的“东方”战略演习。在那次演习中，10万俄罗斯军人，1500辆坦克，120架战机，70艘舰艇参加了演练。

图片版权 AFP Image caption 英国外交大臣在华盛顿讲话说俄罗斯总统普京的外交政策"令世界变得更加危险"。

俄罗斯国防部长绍伊古说，即将进行的演习是"自1981年以来规模最大的一次，在地理跨度和参加部队数量上都是前所未有的"。俄罗斯国防部下辖的红星电视台说，演习会再现苏联强盛时期的军演：1981年的苏联军演规模宏大，有来自"华沙条约"国家的军队参加。

布拉格国际关系研究所的加罗提（Galeotti）说，俄罗斯这次大范围军演说明俄军已经恢复自信。他认为，扩大规模的核心是国际合作，"尽管西方国家竭力孤立克里姆林宫，但是许多国家仍然希望同俄罗斯合作。通过军售和合作，俄罗斯正利用军事实力在世界地缘政治中发挥更多的作用。"

但是俄罗斯和伙伴国并没有透露“东方-2018”战略演习的细节，诸如演习假想攻击的性质，外部敌人是谁。据加罗提说，演习的假想对手除了传统的军事威胁外，还可能包括骚乱暴动和其他非常规军事威胁。

针对美国

尽管如此，俄罗斯资深议员对“东方-2018”战略演习的对手是谁的问题并不回避。据《独立报》报道，俄罗斯议会上院国防安全委员会的克林泽维奇（Klintsevich）说，这次协同演习是对美国释放信号。

图片版权 xinhua Image caption 2015年5月习近平在上海吴淞海军军港同俄罗斯总统普京一起出席"海上联合-2014"中俄海上联合军事演习”并会见中俄两军官兵代表。

日本努力同俄罗斯接近，日本首相安倍向莫斯科提供经济好处，希望解决俄日间在南库叶岛长达70年的领土争端。但是在《独立报》报道中，莫斯科卡内基中心亚太项目的负责人加古耶夫（ Gabuev）认为日本的企图过于天真。

加古耶夫认为，"乌克兰之后，俄罗斯开始认定中国不再是威胁，在今后15-20年间中国肯定不再是威胁，现在同中国搞好关系是重中之重。在受到美国制裁的时候，谁还能愿意（像中国那样）承诺亿万美元的援助呢？"

莫斯科卡内基中心的亚太专家加古耶夫认为，今年的沃斯托克军演不仅是对美国及其他潜在对手展示武力，而且也显示俄罗斯和中国的关系发生了深刻的变化。

俄罗斯议员克林泽维奇说，过去美国对俄罗斯部队单位荒废，人员疏于演习，没有协同能力的状况很满意，但是"那已经成为过去"。

美国CNN报道说，8月是令西方俄罗斯观察家焦虑的季节。1991年8月俄罗斯发生了试图推翻戈尔巴乔夫的未遂政变，今年8月俄罗斯进行“东方-2018”战略演习，俄罗斯和西方进一步对抗的时机已经成熟了。

紧张迹象

周二（8月21日）英国外交大臣杰里米·亨特（Hunt）在华盛顿发表讲话，呼吁欧盟团结一致对俄罗斯实行制裁。他说，俄罗斯总统普京的外交政策"令世界变得更加危险"。

图片版权 AFP Image caption 英国媒体报道说，俄罗斯战机（苏-30）频繁接近黑海上空的北约防空区域，英国皇家空军的"台风"战机在两周内两次从罗马尼亚的北约基地起飞拦截。

《每日电讯报》周四（8月23日）报道说，俄罗斯战机频繁接近黑海上空的北约防空区域，英国皇家空军的"台风"战机在两周内两次从罗马尼亚的北约基地起飞拦截。在最近一次拦截行动中，俄罗斯的苏-30战机从克里米亚起飞接近北约防空区。

罗马尼亚的国防部长说，近几个月来，俄罗斯的类似"挑衅"越来越频繁。英国国防大臣加文·威廉姆森8月初访问罗马尼亚宣布，英国和罗马尼亚要建立更紧密的军事合作关系。

周四《每日电讯报》的另外一则报道说，美国国家安全顾问博尔顿8月22日就叙利亚冲突对俄罗斯发出警告。报道说，这是华盛顿首次对俄罗斯发出的直接最后通牒。

博尔顿表示，除非支持叙利亚总统阿萨德政府的伊朗部队撤出叙利亚，否则不可能就叙利亚问题达成任何协议。但是克里姆林宫官员一直说，俄罗斯对于在叙利亚作战的伊朗部队没有发言权。

与此同时，俄罗斯认为美国应该从叙利亚撤走为数2000人的美国军队，美国应该支持饱受战乱的叙利亚的重建计划，让背井离乡的叙利亚难民尽快返回家园。