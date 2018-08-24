“非洲猪瘟”首现中国 影响几何

图片版权 Getty Images Image caption 截至8月24日，中国官方通报共有四个省份出现疫情。

中国近日多地出现“非洲猪瘟”（African Swine Fever, ASF）疫情。“非洲猪瘟”目前“无药可医”，且首次在中国出现，作为全世界最大的生猪养殖国与猪肉消费国，这次疫情会给中国以及其他国家带来何种影响引人关注。

非洲猪瘟是什么？

根据联合国粮农组织（FAO）与世界动物卫生组织（OIE）介绍，非洲猪瘟为病毒性猪病，是猪瘟中最具破坏性的一种。该病症状为发热，内脏器官出血，感染后2-10天内死亡。

非洲猪瘟具有传染性，死亡率高达100%，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。

欧盟设立的非洲猪瘟专项研究项目ASFORCE称，人类不会感染非洲猪瘟。这种病主要通过病猪与健康猪之间的直接或间接接触传播，传播方式包括：

喂饲含有病死猪肉或猪肉产品

吸食过病猪血液的生物性媒介

衣物、汽车、住宅等污染物

一旦疫情爆发，需要立刻大规模扑杀所有猪，并将所有遗体、肉制品与垃圾废料集中清运消毒。

图片版权 Getty Images Image caption 非洲猪瘟具有传染性，死亡率高达100%，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。

非洲猪瘟上世纪首次于肯尼亚发现，一度主要存在于马达加斯加等撒哈拉以南非洲国家。1957年葡萄牙出现感染报告，是非洲猪瘟在非洲境外的首次发现，并由此扩散至欧洲及美洲等国家。

有专家称，大约从去年开始，该病跨越俄罗斯，逐渐靠近俄中边界，使得中国生猪面临极大感染风险。

联合国粮农组织资料显示，2017年3月，俄罗斯伊尔库茨克爆发非洲猪瘟疫情，该病由此从中东欧地区传播至俄罗斯东部，距离中国边界仅1000公里。

中国首次出现疫情

截至8月24日，中国官方通报共有四个省份出现疫情。

中国农业农村部8月3日称，辽宁省沈阳市出现生猪非洲猪瘟疫情，是中国首次出现非洲猪瘟疫情。中国中央电视台8月9日报道表示，辽宁沈阳疫情已得到有效控制，但其后又有河南、江苏和浙江出现疫情。

8月14日，河南省郑州市某食品公司屠宰场共260头生猪发病30头，死亡30头，产地检疫证明显示生猪来自黑龙江省佳木斯市汤原县鹤立镇交易市场。

8月15日起，江苏省连云港市某养殖场生猪出现疫情，截至8月19日，发病615头，死亡88头。

8月17日，浙江省温州市又爆发新疫情。温州市乐清市畜牧兽医局接到报告，某养殖小区3个养殖户的生猪出现不明原因死亡。截至8月23日，发病430头，死亡340头。《澎湃新闻》称，当天该市疫点1332头生猪被全面扑杀并进行无害化处理。

中央人民广播电台称，农业农村部正在调查几处疫情之间是否存在联系。

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新华社表示，从引起中国本次非洲猪瘟疫情的毒株看，部分基因序列与格鲁吉亚2007株和俄罗斯伊尔库茨克2017株的相应序列完全一致。

“养猪业从未在如此生产规模上经历过非洲猪瘟疫情，而且管控措施均未经检验，”美国研究机构养猪健康信息中心（Swine Health Information Center）警告称。

而中国农业科学院哈尔滨兽医研究所研究员仇华吉则表示，目前对疫区已进行有效处置，“几乎不存在非洲猪瘟感染人的可能性，迄今也没有感染人的报道，”仇华吉告诉《科技日报》。

或将影响猪肉价格及供应

图片版权 Getty Images Image caption 中国是全球最大的生猪养殖国与猪肉消费国，猪肉产量占全球总量近一半。

中国是全球最大的生猪养殖国与猪肉消费国，猪肉产量占全球总量近一半，这次疫情或将对猪肉供应及价格产生影响。

中国最大肉类加工企业双汇也受到疫情影响。双汇集团16日表示，郑州双汇被划定为非洲诸位疫点并实施封锁，正全力配合当地政府进行防控工作。“双汇发展”16日股价出现跳水，最终跌停，截至收盘下跌7.46%。同时多家相关行业公司股价均出现下跌。

荷兰合作银行（Rebobank）高级行业分析师潘晨军向《华尔街日报》表示，短期来看此次疫情将给中国猪肉价格带来不利影响。澳大利亚独立肉类行业分析师奎尔提（Simon Quilty）告诉该报，如果疫情扩大，可能导致中国消费者对当地猪肉需求下降，对进口猪肉及其他肉类需求增加。

由于具有传染性及极高致死率，非洲猪瘟会影响生猪生产效率，进而威胁粮食安全，不仅影响养猪户和市场链中其他主体，也可能对相关群体带来严重社会经济影响。“如果在某个向国际市场出口猪肉的国家或经济共同体发现非洲猪瘟，将导致巨大的经济损失，”国际粮农组织称。

以俄罗斯为例，这种病已导致俄罗斯80万头生猪死亡，造成该国多家大型农产品公司养殖场受到打击，并使小型农场猪肉产量减少一半。新华社称，近１０年来，俄罗斯曾有４６个地区出现过疫情，造成直接经济损失５０亿卢布（约7376万美元），间接经济损失则高达数百亿卢布。

今年3月，联合国粮农组织一份报告指出，如果非洲猪瘟扩散到中国，或将给动物健康、食品安全及粮食安全带来“毁灭性后果”，并可能进一步扩散至东南亚。