滴滴网约车再酿命案引质疑　下线顺风车业务

图片版权 Getty Images Image caption 滴滴公司周日（8月26日）宣布，将在全国范围内下线顺风车业务，并重新评估业务模式和产品逻辑。

在过去的周末里，一名乘坐顺风车遇害的女生让无数中国网民为之揪心。

这名20岁的浙江乐清女生周五只身一人乘上一辆通过叫车软件"滴滴出行"预约的顺风车后，遭到司机的强奸和杀害。这距离今年5月发生在河南的空姐搭乘滴滴遇害案刚刚过去3个月。

该案引发众多网友对于滴滴客服敷衍了事以及顺风车安全性的质疑。滴滴公司周日（8月26日）宣布，将在全国范围内下线顺风车业务，并重新评估业务模式和产品逻辑。

"救命，抢救！"

周六（8月25日），微博网友@Super_4ong发帖称，其朋友赵某在前一天13点30分搭上一辆从浙江温州下辖的乐清市到临县永嘉的滴滴顺风车，在14时许，先后给两位好友发送了"司机开的山路没有一辆车，有点怕"和"救命、抢救"等字样的微信消息后失联，呼吁网友帮忙寻找。

周六中午11点25分，乐清公安发布通报证实，失联女孩在遭到强奸后已经遇害，27岁的犯罪嫌疑人亦被抓获。

"犯罪嫌疑人钟某将受害人带至淡溪镇杨林线山路时，对受害人赵某某实施强奸，并用匕首刺其颈部，致大量出血，随后将受害人抛在道路护栏外的悬崖下，驾车逃离现场，"警方在另一份详细通报中说道。

事发后，网友们纷纷表示愤怒和悲痛，大量网友涌入受害女生的微博留言悼念。微博前十位讨论话题中一度有四个与此案相关。

"认真的了解了下滴滴遇害女孩…...感觉就是我身边最常见的女生。年轻漂亮爱美爱玩爱吃，有喜欢的人，生活乐观积极。不敢想象她遇害时有多绝望。"一名微博网友说道。

还有网友表示，这个社会对女生并不友好，"总有论调让女孩子不要穿的暴露，却没有人教男孩子不要犯罪"。

质疑

随着案情的披露，网友们口诛笔伐的目标不止是犯罪嫌疑人，还有提供顺风车服务的滴滴公司。

受害者的朋友称，在女孩失联后，他联系了滴滴客服，要求获得车牌号等信息。但滴滴客服多次以"保护隐私"为由拖延和拒绝提供车主身份。

"由于事态紧急，在第一个一小时期间，我多次向滴滴平台确认事情进展，滴滴一线客服机械式地反复回复'一线客服没有权限'、'在这里请您耐心等待，您的反馈我们会为您加急标红'，甚至在一小时还差十分钟的电话里表示'一小时还未满'，让我等待。"受害者朋友@Super_4ong说。

图片版权 Yueqing Police Weibo Image caption 乐清公安微博截屏

这一点得到警方的证实。警方在通报中称，民警最初于16点41分向客服表明身份，希望获得车主信息后，滴滴要求其等待"安全专家"的回复，并于随后反馈称该女生"并未上车"。在近两个小时后，乐清警方收到滴滴方面传来的驾驶员信息。

此外，据当地媒体报道，在案发前一日，另外一名乐清女士林某也曾坐过犯罪嫌疑人的车，但发现司机欲将其带至偏僻处图谋不轨后，林女士成功逃脱，但她投诉到滴滴平台后，并没有收到任何反馈。

滴滴出行周六下午发表声明，对于客服并未及时处理前一次林某的投诉致歉。周日，滴滴再次发布声明，宣布在全国范围内下线顺风车业务，并免去顺风车事业部总经理及客服副总裁等两名高管职务。

然而，道歉并未能平息民众的怒火，很多网友质疑，滴滴在三个月前已经道歉过一次，现在为何整改期还未过便再酿惨祸。

2018年5月6日凌晨，河南郑州一名21岁的空姐在打顺风车回家的途中遇害。滴滴公司宣布下线顺风车业务并进行整改，包括取消对用户的评论与标签功能，取消子夜时间接单等。

"Sexy的场景"

在这次由命案引发的舆论风波中，人们还意外发现，滴滴对于顺风车一开始的定位，即包含有"社交"，甚至"相亲"的功能在内。

据《法制晚报》报道，在2015年的一次采访中，时任顺风车事业部总经理黄洁莉表示，过去每天在路上两个小时，对于人们来说是一种消耗，但现在通过顺风车人们可以认识比较靠谱的人，获得好的社交体验，它就变成了一种收益。

图片版权 AFP Image caption 受害者的朋友称，在女孩失联后，他联系了滴滴客服，要求获得车牌号等信息。但滴滴客服多次以"保护隐私"为由拖延和拒绝提供车主身份。

一张滴滴曾发布的海报似乎也能够佐证这种思路。海报的显目位置是一名穿着精致的女士和一位站在车旁、拿着花的男士。海报上用大字写道"10分钟换一辈子"，下方的小字则是"当你打开车门，焦躁一秒变娇羞。突然觉得一直单身都是在等你。

"这是一个非常有未来感、非常sexy（迷人的）的场景，我们从一开始就想得非常清楚，一定要往这个方向打，"黄洁莉说。

然而，这套"社交化"的顺风车设计理念却让一些用户感到反感。

"我之前坐顺风车只是为了回家，从来没有想过交友。" 一名曾搭过顺风车的网友对BBC中文说。"但顺风车司机确实也赚不到钱，你可以感觉到他们有些人是有目的性的载客。"

关还是改？

随着事件发酵，一些网友表示已经卸载滴滴，并要求国家关停滴滴的所有业务。还有网友号召大家在卸载前，进入手机软件App将历史订单全部兑换成纸质发票，并要求免费寄送到家。

部分娱乐圈明星也加入到抵制滴滴的阵营中。演员王传君发布了一张卸载滴滴App的截图，并配文道"难道还要一直留着么？ "。章子怡则发微博称，"那是让人滴血的'滴'吗？"

中国官媒《人民日报》发表评论称，既然滴滴"负有不可推卸的重大责任"，相关人员经调查"确实存在渎职失职"，就须被依法制裁，而不能止于简单道歉或所谓补偿。

《环球时报》总编胡锡进则表示，滴滴的确应该整改，但一个行业出问题，如果就不搞了，也未必就是办法。"那样的话，中国不知道有多少行业应该关掉"。

创立于2012年的滴滴出行是目前世界上订单数最多的网约车公司。2016年，美国打车软件"Uber（优步）"宣布将其所有在华业务出售给滴滴。

据财经媒体《第一财经》报道， 截至2017年，滴滴出行拥有4.5亿用户，在中国的市场占有率超过90%。