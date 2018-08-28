洪灾冲击中国“蔬菜之乡”山东寿光 公众质疑人祸因素

图片版权 Getty Images Image caption 此次洪灾给潍坊带来的直接经济损失估计超过百亿元。

中国山东省潍坊市的寿光洪灾事件连日发酵，不仅给寿光这个“中国蔬菜之乡”带来巨大损失，也引发了公众关于这场大水是“天灾”还是“人祸”的议论。

潍坊市政府表示，受台风“魔羯”及“温比亚”影响，近日山东潍坊多地连降暴雨，流经青州、寿光等县市的弥河流域上游三座水库水位上涨过快，当地政府决定向下游泄洪。

泄洪带来的代价便由沿线人民承担。潍坊市称，截至24日，全市共有156.8万人受灾，其中紧急转移安置17.35万人，死亡13人，失踪3人；倒塌房屋10,635间；农作物受灾面积16万多公顷；初步估算，直接经济损失过百亿元。

而其中受灾最为惨重的是中国人的“菜篮子”、中国最大蔬菜集散中心所在地寿光。这座县级市多个村庄被水倒灌，大量民居倒塌，农田、大棚、养殖场变为一片泽国，万千农民一夜之间损失惨重。

天灾中是否有“人祸”

除承受强降雨外，寿光的大水主要来自于上游泄洪带来的巨大水量。有批评声音质疑，泄洪做法是否得当。

据中国媒体报道，8月19至21日期间，弥河流域冶源、黑虎山、嵩山三座水库加大泄洪水量。有寿光当地村民表示，18日已接到泄洪消息，19日时一些地区出现积水。

口子村是寿光灾情最严重的村庄之一。据当地村民向《新京报》表示，8月21日凌晨，听到有人大呼“水涌进来了”，村干部也喊“堵不住了，赶紧撤离”。当时积水已淹及屋顶，最深达到3米。

潍坊政府则表示，如果不泄洪，当地面临的威胁可能更严重。

图片版权 Getty Images Image caption 寿光这座县级市多个村庄被水倒灌，大量民居倒塌，农田、大棚、养殖场变为一片泽国。

图片版权 Getty Images Image caption 口子村是寿光灾情最严重的村庄之一。

图片版权 Getty Images Image caption 农作物受灾面积16万多公顷；初步估算，直接经济损失过百亿元。

潍坊市防汛抗旱指挥部办公室主任、水利局局长周寿宗在23日的首次防汛救灾发布会上表示，当时实际降水量原超预报降水量，三座水库水位上涨过快，逼近警戒水位。“如当时不泄洪，将会对水库安全造成严重威胁，甚至有垮坝危险，将影响下游近百万人民群众的生命安全，”周寿宗说。“面对下游沿线镇村遭受的重大损失，特别是寿光市损失更为严重，我们感到非常痛心。”

虽然官方表示已提前对泄洪进行通知，但公众对通知是否有预留足够时间供居民转移抱有疑问。而针对“为何不提前泄洪”的质疑，山东省防汛发言人称，除防洪外，山东水库还需要“留有水资源”，以备防旱之用。“如果一下子把水泄走了，固然能防洪，但后面要抗旱的时候人们又会骂为什么不留水了，”这位发言人说。

但这些并没有平息公众的责问。“安排提前泄洪和留有水资源并不冲突，只是一个度的问题，相关部门当时的决策只能说明他们的专业度有问题，说明他们并未把人民群众的生命安全和财产安全放在心上，这些看上去还没有他们不挨骂重要，”中国知名自媒体人王五四日前撰文称。

河道造房可能也是水灾的一个因素。官媒《科技日报》指出，寿光境内不少地方在干涸的河道上造田、造房，这对排洪十分不利，而政府对这种现象缺乏管理，“责任不能推卸”。

查删与汹涌的民意

图片版权 Getty Images Image caption 寿光万千农民一夜之间损失惨重。潍坊市称，截至24日，全市共有156.8万人受灾。

图片版权 Xinhua News Agency Image caption 潍坊政府称，此次洪灾是1974年以来当地最严重的一次。图为今年7月11日所拍摄的寿光巨淀湖风景。

自上周以来，潍坊政府接连召开三次新闻发布会，各路媒体也纷纷赶往水灾现场进行报道，但不少报道已被删除，公众对官方公开信息的一次次质疑体现出民意的不满。

8月25日，讲述寿光村民洪水后自杀事件的文章《寿光雨夜他死去，无人知晓》发布后，引发众多关注，但8月26日，这篇文章在原发布方《每日人物》多个平台已被删除，微信平台显示该文“违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》”。与此同时，内地媒体上一些标题中含有“寿光”、“人为”、“过错”的报道虽然可以被搜索到，但点开链接后均显示已被删除。

与此同时，官方发布的信息时常遭到民众的追问。

8月23日，潍坊防汛救灾发布会上，潍坊民政局局长张增顺表示，灾害中全市共有9,999间房屋倒塌。这一数据与山东官媒《齐鲁晚报》22日报道一致。而《人民日报》客户端则称，截至8月23日统计，潍坊全市共有倒塌房屋10,335间。

随后有网友指出，在中国按照《国家自然灾害救助应急预案》规定，倒塌房屋1万间以上将启动四级响应，也将有国家级机构指导协调救灾工作，有人质疑潍坊政府这个“只差1间”的数字是否是地方政府为防止国家介入故意而为。

但23日张增顺在发布会上已经表示，前一天中国已经启动四级响应。

《新京报》评论则指，或许舆论的质疑站不住脚，但这些质疑表达了一种情绪，根源在于“事实的不足”。

对蔬菜价格的影响

图片版权 Xinhua News Agency Image caption 作为中国最大的蔬菜生产和集散地，寿光水灾影响的不仅是当地居民，也牵扯到中国多地的蔬菜供应。图为一年一度的寿光国际蔬菜科技博览会现场。

作为中国最大的蔬菜生产和集散地，寿光水灾影响的不仅是当地居民，也牵扯到中国多地，尤其是北京的蔬菜供应。新华社称，北京蔬菜市场约有三分之一的蔬菜来自寿光。

当地蔬菜价格已经明显上涨。寿光物价局数据显示，8月20日至24日，寿光数十种蔬菜价格上涨。而自8月初以来，山东蔬菜批发价格指数上涨了25%，寿光蔬菜价格指数上涨26%。

有分析指出，目前寿光大水对全国蔬菜价格影响不明显，以北京为例，目前蔬菜主要由周边河北、内蒙古等地区供应，寿光蔬菜占比重不大。

而真正的影响可能要等冬季才能显现。寿光是冬暖式蔬菜大棚的发源地，保证了不少地方冬季的蔬菜供应。中国寿光蔬菜网负责人吕文国对内地《每日经济新闻》表示，寿光是中国冬季茄果类蔬菜主产区，这一时段没有其他地区可以代替供应，届时市场可能出现供需失衡。