香港女孩到大陆求职模拟新娘 弄假成真被骗结婚

图片版权 香港工联会 Image caption 女事主在周一（8月27日）的新闻发布会上全副武装。

近日香港一名21岁女性到中国福州参加婚庆司仪求职培训，结果"被结婚"成为新娘。此事引发外界对假结婚新骗局的关注。

事主为香港21岁女性，今年五月她在Facebook的求职群组，看到一则招聘化妆学徒的广告，广告声称“中三（初中）学历亦可、毋须经验、免费培训”。事主随即应聘，但被游说做婚庆司仪。

模拟新娘 弄假成真

6月事主在香港接受为期一周的免费培训。上课期间，她曾被要求去香港的律师楼签署文件。在告知家人后，家人质疑背后动机。“老师”便告知，不需亲自签字，可以把回乡证和身份证交予对方，帮忙代办行政手续。事主身份证件“失踪”两小时。

培训完成后，“老师”要求她到中国福建省的福州实习，并且做模拟新娘的结婚过程，要考试达标后才能成为司仪。

在模拟的过程中，她在福州市与一年龄相若的中国籍男子签署“申请结婚登记声明书”。事主误以为声明书是模拟的一部分。她曾有怀疑，但在“老师”软硬兼施地劝说下最终签字。

回港后，同行的4到5位"同学"中，有一位发现模拟结婚实为真结婚，女事主遂于六底到福州市民服务中心查询，中心影印一份结婚证副本给她。

一位中国律师对BBC中文记者表示，只要有结婚证，就具有法律效力。但目前并不知结婚证的原本在何处。

事主在近日的新闻发布会上称，有些文件并不由她亲自签署。

事主其后于香港报警，也无法联络该公司及其余同学。

事主也向香港工联会求助。工联会权益委员会主任唐庚尧向BBC中文记者表示，警方因为缺乏足够证据，现在只有单方面证供，所以没能跟进案件。

唐庚尧介绍，没有损失钱，但对事主产生很大的心理创伤。“很多事表面看起来没输，但自己最好的条件被别人利用。”

假结婚

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此前香港《经济日报》曾报道，港女与居于深圳的内地人“结婚”可赚8万元，如“丈夫”居于较远的福建、海南岛，更可多赚一万元。

中介对记者表示，有律师代办“结婚”仪式，不用“假妻子”操心，对方会先付4万元，其后3次往内地办证，每次付5,000元，成功申请“丈夫”来港定居便可收尾数。

“假结婚”的案例中，内地居民与香港居民“假结婚”后可取得赴港证件。

近3年来，香港政府入境事务处就1,542宗怀疑“假结婚”个案展开调查，共3,010人被捕，296人被检控定罪。这些人包括“假结婚”者和中介人，其中绝大部分人被判监禁，刑期从4个月至24个月。

传统作案手法包括不法集团透过手机交友及即时通讯等程式、报章、网页以“搵快钱”（赚快钱）及“中港婚介”等字眼作招徕的广告，诱使他人参与“假结婚”。

但现在出现以招工的方式进行“假结婚”。

唐庚尧也表示：“我还是第一次见他们这种骗人的形式。他们进步得好快。（诈骗方式）很厉害，如果香港警方跟大陆警方不重视这个问题的话。我看还有很多受害的人（出现）。”

求职建议

在本次21岁女事主求职被骗婚的案例中，涉及香港律师行伪造文件。但工联会称，关于下一步计划，仍在咨询律师团队意见，所以该律师行名称暂未被曝光。

对求职心切的年轻人，工联会有四点建议：