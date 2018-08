图片版权 Reuters Image caption 最新研究指出,长期户外接触污染空气的老年男性智力最受影响。

污染有害身体健康,这是早就经过科学家认证的事实。中、美两国科学家最新发表的研究结果显示:空气污染还可能损害认知智力。

研究人员认为,空气污染的破坏性随年龄增长而加大,对受教育程度较低的男性影响最大。

这项研究在4年时间里,跟踪监测在中国的约两万人的数学和口头表达能力。

研究人员认为,这一结果适用于世界各地,因为超过八成的世界城市人口吸入不达标的污染空气。

过去几月中国的北方城市石家庄成为了中国污染最重的城市。约有1000万市民生活于此。人们想走却走不了。

北京大学和耶鲁大学联合进行的这项研究,基于对这两万人所生活城市中的二氧化硫、二氧化碳和小于10微米颗粒的测量。研究没有具体指出,这3种污染物究竟对智力造成多大的损害。

这项研究不包括一氧化碳、臭氧和大于10微米的空气中颗粒。

根据世界卫生组织的统计,有无形杀手之称的空气污染,每年在世界各地造成约700万人过早死亡。

老年男性

发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上的研究报告说:“空气污染对口头表达能力测试结果的影响,随着人们年纪增大愈发明显,特别影响受教育程度低的男性。我们就此提供了证据。”

污染同时增加患阿尔兹海默症和其他类型失忆症等大脑功能性蜕化疾病的风险。

本研究报告作者之一,耶鲁大学公共卫生学院的陈希向BBC表示:“这样的样本使我们看到随年龄增长空气污染所造成的影响。这样跨年份的研究结果是非常创新的。”

研究人员在2010年至2014年间,用24道标准化的数学题和34道认字题检测了10岁以上的男性和女性。

以前的多项研究发现,空气污染对学生的认知能力有负面的影响。而这项研究的结果,与以前的多项研究结论一致。

户外工作

据信,很多污染物通过各种途径直接影响大脑的运作,譬如,颗粒物质携带毒素通过小通道直接进入大脑。

图片版权 Reuters Image caption 雾霾下的印尼雅加达

有些污染物质还可能造成心理作用,增加患忧郁症的风险。

全世界空气污染情况

由于空气污染,每年大约700万人死亡

大约91%的世界人口生活在空气质量超过世界卫生组织安全标准的地方

全世界20个最污染的城市,有14个在印度,其中北部城市坎普尔(Kanpur)位居首位

世界十分之九的人口呼吸受污染的空气

研究人员指出,受教育程度较低的中老年男性受空气污染影响最大的原因之一,是因为他们通常是从事户外体力劳动的人群。

研究的结论说“空气污染伤害认知,特别是对上岁数人群大脑的损害,说明空气污染对社会保障的非直接影响,比之前想到的要大得多。”

陈希说,对中老年人群来说(研究中的55-65岁或者65岁以上),考虑到他们长期暴露在污染空气下的积累,要消除空气污染带给他们的影响非常困难。

“这是非常让人担心的情况,因为我们都知道,人们通常在老年阶段必须对个人家庭的财政做出重要的决定,如什么时候退休,怎样的健康保险更佳,等等。”

这一研究指出,虽然这些结论来自中国,但是对其他有严重空气污染的发展中国家同样有意义。