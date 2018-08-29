图片版权 YUE XIN Image caption 8月24日，身着防暴装备的警察冲入工人声援团成员住处，目前许多声援团成员仍处于失联状态。

深圳佳士工人声援团住处上周五凌晨（8月24日）遭警方突袭后，多名学生失联。目前，已经有声援团成员获释，但数名声援团核心成员仍处于失联状态。

此次维权事件发生在中国广东省深圳市佳士科技工厂。工厂工人指公司存在超时加班、严苛罚款、欠缴公积金等违法行为，希望通过组建工会来维护自己的权益。今年5月，数名佳士工人开始筹备组建工会，但随后有积极组建工会的工人代表遭到不明身份人士殴打，也有涉事工人被开除。

7月27日，事件进一步发酵，一些佳士工人及其支持者前往工厂要求复工，被警方带走。工人和到场支援的学生自发组成了现场声援团，但声援团核心成员沈梦雨8月上旬失联。

有声援团成员获释

路透社报道，目前已经有一些声援团成员被释放，他们被送回家中，仍然受到监视。

获释的声援团成员、北京大学药学专业2018届毕业生张圣业在声援团的网站上发表文章，描述了被警察带走的详细过程。

文章称，上周五（8月24日）凌晨5点，一群防暴警察来到声援团在惠州的住处，头戴坚盔手持盾牌，强行将声援团成员带到惠州澳头小学审问，“同志们势单力薄，一个人被平均四个警察死死地控制住”。声援团的成员则齐声高唱起了《国际歌》、《解放军军歌》等歌曲。

张圣业对BBC中文表示，警方将他们带走时没有说明原因，“我问他们为什么，他们要么不回答，要么就说年轻人不要太血气方刚，都是打哈哈不解释”。

张圣业说，警方询问了他这次维权活动的具体情况。接受完审问后，当日下午四点他在父母的陪同下回到了广东梅州老家。他还表示，警方在声援团住处带走了四五十名声援团成员，目前并不清楚是否还有其他成员已经被释放。

BBC中文记者周三（29日）尝试联系包括岳昕、沈梦雨在内的四名声援团成员，都未有回音。惠州和深圳警方也未回应事件。

路透社还引述知情人士指，活动人士顾佳悦上周五也被警方带走。上周，顾佳悦与一些学生和佳士工人代表向中华全国总工会和中华全国妇女联合会递交请愿书。

官媒报道遭质疑

警察将声援团成员带走当日，中国官方媒体新华社发表报道称，一些深圳佳士工人因不满公司规定，闯进公司厂区逼停生产经营，甚至占领派出所值班室扰乱正常办公，他们的背后有境外势力的支持。

新华社报道指，参与这次事件的付某国自2016年1月开始在“打工者中心”上班，还在“打工者中心”微信群中号召群成员支持。“打工者中心”源于黄某南2004年创立的“打工者商店”，该组织对外宣称“打工者中心”，其全部开支由西方非政府组织支持的境外组织“劳动力”资助。

图片版权 YUE XIN Image caption 不少高校学生加入现场声援团，支持维护工人权益。

不过，在香港注册的劳工团体“劳动力”27日发布声明称：“劳动力没有参与组织或资助佳士工人或声援者。”

声援团上周日（26日）在网站上发表文章回应新华社的报道。他们认为新华社称境外势力支持维权工人证据不足，而且对佳士对待工人的不法行为以及声援工人的学生活动一笔带过。