透视：大国逐鹿非洲 中俄或成对手

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随着西方在非洲的影响力减弱，中国和俄罗斯都在试图填补这个"真空"。但中俄在各自扩大在非洲影响力的过程中，是否会成为战略对手呢？

尼日利亚前央行行长拉米多·萨努西（Lamido Sanusi）曾在2013年在英国《金融时报》发表文章说："非洲人必须看到，就像美国、俄国、英国和巴西等国家一样，中国在非洲并不是为了非洲人的利益，而是为了它自己的利益。"

比起其他一些国家，中国在非洲发展势力的历史并不长。但中国在非洲（尤其是撒哈拉沙漠以南的地区）大力发展基础设施和经贸合作项目，积极扩张其影响力。

与冷战时期的苏联相比，俄罗斯与非洲的关系大不如前。但俄罗斯已经开始努力恢复与其传统的"反帝"盟友的关系，并且还在拓展与其他非洲国家的合作。

图片版权 Getty Images Image caption 中国在非洲投资许多大型基础设施项目，如在埃塞俄比亚修建铁路。

今年3月，俄罗斯外长拉夫罗夫访问了纳米比亚、津巴布韦、安哥拉、莫桑比克和埃塞俄比亚。这几个国家在冷战时期都曾属于苏联的势力范围。

另外，3名俄罗斯记者7月底在中非共和国调查有关俄罗斯雇佣军在该国作战的消息时被枪杀。这起事件也引起外界对俄罗斯在非洲参与秘密军事行动的猜测。

中俄投资规模悬殊

中国和俄罗斯经常在相似的领域寻求机会，出现竞争在所难免。但是，由于两国外交关系较好，至少在目前，中俄两国在非洲的竞争还没有公开化。

但是，BBC俄语部记者Mikhail Smotryaev说："这并不是说两国（在非洲的利益）永远不会出现冲突。"

他说，在上世纪70和80年代，中国在非洲的影响力比起当时的苏联来说，简直可以忽略不计。但现在情况已经发生了变化。

中国与撒哈拉以南非洲地区的贸易额在2014年达到2200亿美元，预计在2020年达到3500亿美元。

这个数字几乎是俄罗斯与非洲贸易额的一百倍。俄罗斯与非洲的年贸易额只有35亿美元。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年3月，俄罗斯外长拉夫罗夫访问非洲多国，包括莫桑比克。

俄罗斯经济连年下滑，而且其国际影响力也远不如苏联时期。在这种情况下，俄罗斯政府希望能与非洲发展关系。

截至2012年，俄罗斯已减免非洲国家超过200 亿美元的债务。这是俄罗斯改善与非洲国家关系的一个策略。

俄罗斯与非洲发展经贸关系，往往以要求这些国家在联合国支持俄罗斯为条件。

军售大户

在武器贸易方面，中俄有可能成为竞争对手。

俄罗斯是重要的武器出口国。2015年，非洲进口武器装备的35%来自俄罗斯。

图片版权 Getty Images Image caption 安哥拉反政府武装使用苏联制造的武器。

但专家表示，在非洲各国的武器库中，中国制造的武器占将近三分之二。中国与一些非洲国家有军事协议，在吉布提甚至建立了一个大型海军基地。

另一个潜在的竞争领域是自然资源的开采。

BBC俄语部记者Smotryaev说，尽管俄罗斯自然资源丰富，但仍有兴趣在非洲开采钻石、石油和稀有金属。

中国是能源进口国，对自然资源的需求很大，因此需要与非洲国家签署开采协议，来保障稳定的资源供给。

为此，中国在非洲出资建设了许多基础设施项目，如铁路、大坝、输油管道和公路等，并与多国成立了合资企业。

2006年，中国与尼日利亚签署协议，中国出巨资在尼日利亚建造石油和基础设施项目，换取在该国的矿产开采权。

同时，尼日利亚向中国产品开放市场，中国公司开始在该国经营工厂。

在一些非洲国家，中国主导的基建项目大量聘用中国工人。在尼日利亚，有一万多名中国工人参与铁路建设。在整个非洲大陆，这种现象相当普遍。

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯公司在布基纳法索开采金矿。

美国约翰·霍普金斯大学的一项研究表明，2016年，20多万名中国工人在非洲工作，多数在阿尔及利亚、安哥拉、埃塞俄比亚、尼日利亚和肯尼亚。

中国也成为非洲的一个重要资金来源。美国"援助数据"（AidData）项目的研究人员发现，接受中国资金援助较多的非洲国家，在联合国投票时更倾向于支持中国政府的立场。

图片版权 Getty Images Image caption 在苏丹运营的中国企业雇佣了大量中国工人。

中俄关系会受影响吗？

BBC俄语部记者Smotryaev认为，非洲的政治精英阶层中有许多人曾在苏联接受教育，但俄罗斯并未努力利用这些历史资源。

俄罗斯与非洲许多国家都有传统盟友关系，但挑战在于，如何将这种革命中形成的政治关系转化成经济关系。

至少在目前，俄罗斯在非洲的经贸投资活动规模尚小，还不会与中国发生直接碰撞。

莫斯科国立大学亚非研究所的Andrei Karneev告诉BBC："在许多国际事务上，俄罗斯和中国的立场是相近的。"

因此，两国"不会允许经济利益上的冲突影响两个大国间的长远关系"，他说。