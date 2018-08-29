西方加强介入太平洋岛国以图抵消中国影响

图片版权 AFP Image caption 美国新命名的印度洋-太平洋司令部似乎也反映了这种未来的新战略结构。该司令部下辖37万军事和文职人员

美国，澳大利亚，法国和英国将在太平洋岛国上设立新使馆，增加雇员人数，增加同岛国领导人的交往，对付中国在太平洋地区增加的影响。

在散布在辽阔太平洋上的小岛上争夺影响力对西方国家十分重要，因为每个岛国在联合国和其他的国际论坛上都拥有投票权，另外他们还控制拥有丰富资源的海洋。

自2011年以来，中国已经投入13亿美元的优惠贷款和捐赠，在太平洋地区成为仅次于澳大利亚的捐助国，因此西方国家担心太平洋岛国受北京贷款过多而不堪重负。

对此，澳大利亚，新西兰和美国表示他们会增加经济援助，扩大在太平洋岛国上的外交派驻机构。美国政府消息人士对路透社说，美国担心中国的活动会导致贷款无法维持。

这位不愿意透露姓名的美国官员说，华盛顿需要在太平洋岛国维持足够的外交人员，让那些国家明白他们除中国外还有其他选择，另外让他们明白从其他地方获得帮助可能带来的后果。

中国债务

图片版权 xinhua Image caption 澳大利亚通过军购提升潜艇部队能力，对付增加的海洋威胁。

中国在澳大利亚使馆尚未对此动向作出评论。今年早些时候，中国在澳大利亚的大使说，北京在确保让借贷国能够满足偿还义务方面采取了谨慎的做法。

美国政府的消息人士说，华盛顿要增加在帕劳，密克罗尼西亚联邦增加美国外交人员数量，另外也可能在斐济增加外交人员。

澳大利亚政府将在数周内任命派驻图瓦卢的公使。澳大利亚政府的消息人士对路透社说，这个位置仅在几个月前在设立，现在澳大利亚政府正在匆忙寻找合适人选担当此任。

英国也计划在2019年底前在瓦努阿图，汤加和萨摩亚设立使馆。法国总统马克龙计划在明年早些时候同太平洋地区国家领导人一起举行会议。

本月早些时候，汤加总理游说争取太平洋其他岛国的支持，希望他们一起对中国提出要求，要中国放弃购销大笔未清贷款。但北京的不满令太平洋岛国领导人退缩。

海军外交

路透社报道说，中国除了提供资金增加在太平洋岛国上的影响力之外，中国还积极在该地区推行海军外交。

在2018年底，斐济将得到一艘中国建造的海道测量船，这是一种只能够测量海床的船只。斐济的武装部队负责人对路透社记者说，这是太平洋岛国首次从中国得到的军事捐赠。

但是西方外交官认为这是北京在企图讨好斐济。斐济是太平洋岛国中经济比较发达的国家。澳大利亚外交官说，斐济旅游业发达，因此该国的融资选择很多。

图片版权 xinhua Image caption 2014年习近平访问斐济受到隆重欢迎。2011年以来，中国已经投入13亿美元的优惠贷款和赠送，则太平洋地区成为仅次于澳大利亚的捐助国。

西方盟国还努力发展同太平洋岛国的军事关系。巴布新几内亚，斐济和汤加将参加在澳大利亚北部海域为期两星期的军事演习。

来自美国，法国和日本的军人也参加这次演练。中国也应澳大利亚邀请将参加这次演习。

印太两洋

美国负责军控与全球安全事务的副国务卿汤普森说，西方盟友一直在太平洋地区加大努力，印度洋和太平洋水域辽阔，只有强大的海军才能保证强大的国防。

中国对印度洋的依赖程度不亚于对太平洋的依赖，中国同欧洲和非洲的贸易通道以及来自中东的石油通道都要经过印度洋，因此美国在两年前同印度达成美印后勤保障协议，加强了同印度的军事战略关系。

印度的战略与国际研究中心的研究员辛格（Abhijit Singh）认为，美印后勤保障协议增强了印度海军实力及其在印度太平洋地区的活动能力。

尽管印度强调美印后勤保障协议的"非军事"性质，但是美国明确希望印度在印度洋发挥主宰作用，成为对付中国的堡垒。美国新命名的印度洋-太平洋司令部似乎也反映了这种未来的新战略结构。