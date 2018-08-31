贸易战撼动全面中美关系 凸显军事风险

图片版权 xinhua Image caption 习近平自2013年成为中国最高领导人以来，对军方反复强调要捍卫国家核心利益。

美国视中国和俄罗斯为潜在威胁，俄中将举行大型军演，中美整体关系受到贸易战影响。

中国国防部周四（8月30日）说，中国海军司令沈金龙9月将访问美国。不过中美贸易摩擦升级正危及两国关系的方方面面。不久中国和俄罗斯这两个被美国视为潜在威胁的国家将举行包括核战模拟在内的大型军事演习。

中国国防部发言人作上述宣布之前两个月，美国国防部长马蒂斯访问北京。当时中国表示马蒂斯访问取得了积极的成果，中国国防部长魏凤和接受了在年底前访问美国的邀请。

但是最近几个月以来，中美关系在许多方面都出现紧张迹象。美国总统特朗普周四又指责中国操纵货币，说在贸易争端中，中国胜不了美国。

环太平洋军演

5月份五角大楼撤回了让中国军队参加多国海军演习的邀请，理由是中国在南海加强了军事行动。美国的决定令北京不满。

图片版权 xinhua Image caption 在中美贸易摩擦升级，双边关系全面紧张的时候，中国海军司令沈金龙应邀9月访问美国

当时美国取消请中国参加太平洋国际军演的邀请后，美国官员说那是对北京拒绝从南中国海岛屿军事化道路上后撤发出的信号。

美国官员所说，美国国防部经过长期辩论后，国防部长马蒂斯决定不允许中国参加两年一度的环太军演。

环太平洋军演由27个国家参加，旨在显示国际军事合作。如果得到美国邀请参加这个演习，在政治上意味着受邀国军队的正当性被美国接受。

美国媒体报道认为，美国撤回对解放军参加环太军演的邀请也释放了负面信息。2014年俄罗斯入侵乌克兰之后，美国就拒绝俄罗斯参加军演。

图片版权 xinhua Image caption 2018年6月19日中国领导人习近平同朝鲜领导人金正恩会面时表示，中国对社会主义朝鲜的支持不会变。

中国与朝鲜

北京和华盛顿的贸易争端正可能导致双边关系全面恶化，包括在朝鲜问题到南海的双边合作。特朗普似乎把美朝改善关系不顺利归咎于中美贸易争端。但中国否认在外交政策上的"交易"，即把和美国的贸易紧张关系同对朝鲜实施制裁挂钩。

美国总统特朗普周三（8月29日）对记者说，中国对朝鲜影响巨大，但是美中之间的贸易争执影响了美国与朝鲜的关系。特朗普说中国给美朝关系增加了难度。

特朗普连续在推特上发言称，"朝鲜受到来自中国的巨大压力"，原因是美国"与中国政府间的重大贸易纠纷"。他还说中国正在向朝鲜提供资金、石油、肥料及其他物资。

对于特朗普最近的推特发言，中国外交部发言人周四说那是“对事实和逻辑不负责任的歪曲”。

之前不久，特朗普宣布取消了美国国务卿访问朝鲜的计划，因为美国认为在朝鲜半岛无核化问题上没无足够进展。特朗普还说，蓬佩奥可能会在美中解决贸易问题之后访问朝鲜。

在美朝峰会后不久，美国报道说，朝鲜仍然继续扩展其弹道导弹制造设施，建造更多能够打到美国的洲际弹道导弹。

南海与台湾

图片版权 AFP Image caption 2017年卡尔文森号航空母舰战斗群在南海有争议海域进行“例行”维护自由航行行动。

美国试图确保在南海有争议海域实行"自由航行"令北京感到愤怒，中国声称拥有南海许多岛屿的主权。

习近平自2013年成为中国最高领导人以来，多次强调中国在坚持经济发展的同时，不能牺牲国家核心利益，并对军方反复强调要捍卫国家核心利益。

中国在南海主权被中国视为"核心利益" 之一。但美国也声称南海自由航行是"最高利益"，因此南海成了美中外交和军事意志相撞的场所。

美国指责中国将南海岛礁"军事化"，部署军事设施。中国认为美国海军的驱逐舰、巡洋舰、航空母舰、侦察机、战略轰炸机在南海宣示"自由航行"是对中国炫耀武力。

特朗普政府在最近几个月以来对台湾表现出更多的支持。美国最近的通过的《台湾旅行法》为中美关系带来巨大冲击。令北京怀疑美国要对美台关系作巨大调整，根本突破1979年中美建交以来的确立的框架。