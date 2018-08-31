图片版权 Getty Images Image caption 有的中国电影可能在网上显示票已售尽，但其实影院内空无一人。

对于即将成为全球最大电影市场的国家，中国最近一些高预算却制作粗糙的电影出现票房失利，数量之多，让人乍舌。

有人将这种现象归结于审查制度，有人则认为是缺乏创意所致，但同时也有人感觉到工作环境更险恶，而这种险恶与电影制作无关。

这跟售票、最起码跟真实售票也没什么关系。

很显然，一些投资人在经济上支持电影的唯一目标就是提高他们的股票价格，这可以转变外界对电影的评价，无论其真实受欢迎程度到底如何。

中国影评人、业界观察人士周黎明一直在挖掘自己国家电影融资的黑暗一面。

“当一部热门影片出现时，与票房增长相比，股价会在市场估值方面增长数倍，因此一些‘金融天才’便有了这个想法：为什么票房不能造假，这样可以在股市上赚更多钱？”他说。

我问周黎明，是否真的有制作方在赚钱时不考虑影片是否卖座，不考虑影片质量？

“正常的方法是，你制作一部好电影，从而带动你的股价增长对吧？”他回答道。

“但有的人把这个公式倒过来了。他们把股价增长作为终极目标，把制作电影作为一种借口。”

售票作假

图片版权 Getty Images Image caption 有影评人说，中国票房操纵问题越来越严重。

这到底是怎么一回事？

中国政府调查人员表示，一些制作和投资公司发明出了一些伪造票房的方法。

之后，如果公开数据显示影片反应不错，人们会买入这些公司的股票。

因此，如果影片正上映，这些公司里的一家可能会买下所有夜场票，这样看上去这部电影票都卖光了，但其实影院里空无一人。

监管机构一直在关注这个问题，据称制片方因此开始只买不好的座位。然而当局已经察觉，如果出于某种原因，一个场次中间空荡荡，或者只有靠墙的座位被买走，那一定有什么问题。

你可能会想，如果操纵票房是中国电影行业广泛存在的问题，那这个行业是否还有投资价值。

而要想达到影响股价的效果，一个公司需要买多少个座位呢？

如果影院也是投资方之一呢？它可以免费卖假票给自己。

图片版权 Getty Images Image caption 《阿修罗》（图右）是中国造价最高的电影之一，也是票房失利最严重的电影之一。

电影记者约翰·帕皮什（John Papish）是中国票房专家，他认为中国的不少利益冲突如果放在美国等国家，都是违法行为。

“一个放映商也可以发行他们自己的电影，用自己的影院作为跳板，”他说。

“他们可以操纵自己影院的放映次数。通常情况下，第三方售票app也会参与影片推广，这样他们便可以推销自己投资的电影。”

因此，一家公司，或几家相关联的公司，可以发行一部电影，同时拥有影院，还可能有权售票。就连那些给电影评分的app都可能有经济利益。

帐目作假

还有一些影片被疑用作躲避中国限制资本外逃的有关规定。

如果不申请官方许可，中国每人每年的国际转账限额为5万美元。

但据周黎明介绍，如果你的电影中启用外国演员或剧组人员，便可以“做假帐”。

举个例子，在预算中你可以说，你付给一位好莱坞演员1000万美金片酬，但实际上只付200万。

余下的800万便可以放心转移到海外。最重要的是，你不需要任何中国官方审批。

图片版权 Getty Images Image caption 《我不是药神》极受欢迎。

“在中国，我们有这个非常严格的发票制度，”周黎明表示。

“税务局的超级计算机可以对收据一查再查。但一旦涉及到海外人才或海外服务供应商，这个系统就不管用了，那些钱就可以被合法转移到海外。”

他认为，当局必须对此采取行动，寻找解决漏洞的方法。

这并不代表中国没有诚实、可靠，且能制作高质量电影的电影人了。

低成本剧情片《我不是药神》讲述了一群试图走私低价抗癌药的不幸罪犯的故事，这部电影极受欢迎，也被认为展现了中国电影业最好的一面。

然而中国政府也知道，一些腐坏的东西需要清理。

中国全国人民代表大会对虚报票房加以规定，相关行为会带来7千至7万4千美元罚款，当局还允许美国电影协会通过会计师事务所审查票房数据。

中国共产党的反腐官员称，他们正在追缉一名著名制片人，认为该人士涉嫌欺诈，目前已逃往美国。

然而，似乎仍然没有什么措施用来打破中国电影制作过程中的既得利益，因此许多分析人士认为，只要有钱可赚，不管有多少真实观众，未来还会继续出现低质量电影。