中国孕妇赶在9月前剖腹产 英国研究却唱反调

图片版权 CNS Image caption 武汉医院里排队的孕妇们

在中国，孕妇们急于在8月底之前进行剖腹产，并逐渐形成一股潮流。原因在于准妈妈们希望自己尚未出生的孩子，比9月出生的孩子早一年上学。

中新社报道中展现出武汉市一家医院里，孕妇排队等待剖腹产的忙碌画面，该报道引发社交媒体上关于生育态度的激烈讨论。

中国计划生育政策逐步放宽，政府也提倡自然分娩。因为那些生第一胎时进行剖腹产手术的女性，在继续生育时，可能遇到并发症。

在中国，父母一直都有让孩子“赢在起跑线”上的压力，因此他们希望孩子越早开始上学越好。

网上引发了一场关于中国父母对待教育所持态度的讨论，有人担心中国的孩子在出生前就面临社会压力。

夏天出生的学生表现欠佳

BBC教育事务记者西恩•考夫兰（Sean Coughlan）

英国一些机构的研究成果，以及议员报告都在强调，夏天出生的孩子在考试中表现欠佳。

甚至有人呼吁给予夏季出生孩子额外的分数，以弥补他们先天劣势，有些父母则努力让他们夏天出生的孩子回家，以便晚一年再开始上学。

最常见的解释是，由于新学期在秋季开始，那些夏天出生的孩子在身体和智力上的发育赶不上其他同学。

8月下旬出生的孩子要比9月初出生的同学要小近一岁。

虽然存在年龄差异，但他们参加同样的考试。因此这种成绩差异一直贯穿其求学生涯，直到16岁为止。

研究表明，夏天出生的孩子更有可能被安排到能力较低的群体中。

更早进入学校似乎并不意味着领先一步。

芬兰经常被视为教育领域的全球领先者，但该国的正式教育7岁才开始。

但是，孩子们很快就会赶上并超过那些早几年上学的国家的学生。

预约8月31日的剖腹产

根据中新社报道，武汉的大医院的妇产科已经有大量孕妇涌入。医院接诊孕妇人数比预期高出30％。

武汉市妇幼保健院医生宋晓辉向中新社表示，“有些（母亲）已预约8月31日的破腹产，以防不能在9月1日之前顺产。”

中新社称，对于大多数妇女而言，医生建议自然分娩是更好的选择，因为早产可能导致孩子肺部发育不足，以及呼吸困难等。但这并没有阻止一些家长选择剖腹产。

一位准父亲王先生告诉中新社，他自己的第一个孩子就因9月出生而经历了“上学延后的问题”。

图片版权 CNS Image caption 王先生称，他的第一个孩子就因为生在９月遇到上学延迟的问题。

“因为我们第一个孩子已经遇到这种问题了，所以第二个孩子时我们想了很久，”他说，“这或多或少影响我们的想法。孩子应该在九月之前出生。”

中新社称，尽管一些家长努力通过剖腹产手术生子，但在武汉这家医院的大多数孕妇“更愿意等待自然分娩”。

长期以来，剖腹产在中国一直颇受青睐，被认为是一种更先进，更少痛苦的生育方式。但中国政府鼓励人们自然分娩。

中国的相关机构在2016年警告，首次生产选择剖腹产的妇女，可能会在之后的生产中出现妊娠并发症。

图片版权 CNS Image caption 宋晓辉医生称，八月是一个火爆的月份。

“荒唐的教育体制”

虽然中新社表示选择孩子的出生时间只是近年来的一种普遍现象，但一些中国女性希望选择生孩子的时间，因为有的日子被认为是不吉利的。

比如，2014年时，准妈妈们都希望在2015年（即羊年）前生下孩子。因为中国流行羊年出生的宝宝命不好的说法。

在九月之前努力生孩子是一个相对更近的现象，新华社称，这种努力让父母觉得他们为自己孩子的教育“赢得了时间”。

网友们对这种为了学业而选择早产的准妈妈持批判态度。

新浪微博上数以万计的用户参与讨论，有些人说女人的身体是她自己的，她有权选择。但也有许多用户表示这种趋势很“疯狂”，体现出中国父母对孩子施加过大的压力。

“现在的人已经不再关心胎儿的健康了吗？”一个网友表示，“足月后分娩更有利于宝宝的健康。”

图片版权 CNS Image caption 八月妇产科的接诊量比平时多了30%。

“社会如此渴望快速成功，实在太疯狂了。”另一位网友补充道。

“孩子尚未出生，但已被安在起跑线上。”

“这个体制很荒唐，这些女人很荒唐。”

许多网友表示，中国竞争激烈的教育体制是罪魁祸首。一位网友说，这种趋势本身就很“中国”。“我们的体制很不人性。”