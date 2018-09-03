央视“开学第一课”为何引发争议？

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中央电视台的“开学第一课”播出，在微博微信上引发争议。大致罗列了一下，争议点包括：1. 教育部发通知，要求学校通知到每一位家长和学生，而有些学校甚至要求学生上传一张和家长一起收看的照片，虽然家长对于这种做法颇有微言，但还是乖乖执行； 2. 乖乖执行，等着拍照片交差的家长和学生们发现，这第一堂课因为播放十五分钟而迟开，认为这是欺骗孩子们看广告；而且太看重商业利益；3. 播放的广告都是培训机构，这有违为中小学生减负的国家政策；4. 第一堂课居然请来了“娘炮”小鲜肉，这是要培养怎样的男孩？担心“少年娘而国家娘”；5. 还请来了成龙，一个连自己的孩子都教育不好，同时私德有问题的艺人，如何称得上榜样？

先谈第一点，教育部的通知。“开学第一课”是2008年开始，教育部和中央电视台联合制作的节目，每年会在9月1日央视一套晚上八点黄金时段播出，观众定位是全中国的中小学生。每年教育部都会发出通知，要求学校通知到每一位家长和学生，并且在观看后，透过各种方式分享观后感。把过去每年的通知拿出来进行比较，可以发现，除了每年主题不同，在工作要求上并没有太大出入，09年时曾经要求住宿制学校组织收看，后来改成了“有条件的组织收看”，而到了今年，除了要求学校通知到每一个学生和家长，组织收看的要求已经不在，如果按照字面要求的话，并没有强制要求家长一定要陪同学生观看。

当然，中国官方文件的措辞总是不能从字面上来进行理解，至少对于学校领导们来说。如果太少学生参与，那么意味着之后的观后感分享就可能会因为参与不积极而不够热烈，也因为这样，一些学校干脆要求需要上传照片。而这样的安排也并不是今年的新政，只要在网络上用“开学第一课，上传照片”这样的关键词来搜索一下，就可以找到相关新闻，至少在去年，已经有一些地区的教育局和学校，把上传观看照片作为开学作业。

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当时也引发了一些网友的抱怨，但是为何今年会如此的猛烈？这当然和之前提到的另外四个争议点有关。

播放广告。身为政府和国家媒体公共制作的一个公益节目，却在开播前播放十五分钟的广告，并且因为行政命令的原因，逼迫学生和家长一起观看，完全没有体现出承担起社会责任的姿态。虽然央视广告部在民意之下很快道歉，但这倒是反映出一种有趣的媒体现象：商业化对政治的解构。这个节目的初衷，当然是要进行爱国主义教育，但是商业广告的插入，让严肃议题彻底变质，对于家长们来说，其实应该觉得庆幸。

邀请小鲜肉偶像。根据央视编导的解释，这应该是教育部的要求，从某种程度来说，这是政府希望能够透过这些年轻人来连结目标观众，从而达到更好的宣传效果，让中小学生们能够对政府要传播的信息潜移默化的接收。但是他们忽略了家长，大部分人对于性别角色有着固定的想象，因此抗拒这些在他/她们眼中过于女性化的形象，担心官方主流对这种形象的肯定，会对孩子未来的身分认同造成不好的影响。邀请偶像团体上这个节目是一贯的操作，今年却引发如此大的争议，也是蛮有趣的现象，也许是因为过去这段时间有不少关于性别议题的公共讨论，于是顺带无意之中，家长们开始对性别角色议题有了关注。

成龙不是第一次上这个节目，上一次是在2011年。从政府对角度，邀请成龙，是因为他在国际上的名声，以及一直以来营造的爱国形象。在爱国名义之下，谁都知道，私德从来都不是问题。看到一些家长对邀请成龙到底是要宣扬怎样的价值观的质疑，是令人高兴的现象，说明不少公众对于怎样的人作为孩子的励志目标和偶像有自己的标准，至少仅仅是爱国，已经不足以支撑；而对品德的要求，也反映出家长们希望自己的孩子未来成为怎样的人。

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所有的这些不满和讨论，我想最关键的是透过行政指令要求的统一收看。有人拿出当年奥巴马执政期间，因为要求学校观看他的开学演讲而遭到批评的旧闻，我的第一反应是，这没有可比性，因为公立学校和政府的关系，两个国家因为不同的政治体制而截然不同。因此在这样的情况下，家长们需要思考的是，如何帮助孩子和以及自我在这样的环境下自处；如何承担起家长的教育责任，而不是把孩子的教育放任给学校和社会。

比如对于收到上传照片要求的家长，在不想影响孩子成绩和处境的情况下，如果是被迫收看，是否可以利用这样的机会和孩子讨论如何接收节目中传递的信息？可以帮助孩子结构萤幕上的偶像，可以告诉孩子，怎样才是父母心目中的成功？

图片版权 CNS Image caption 成龙现身节目也成为争议。（资料图片）

看到不少朋友在痛骂小鲜肉，认为他们会带坏孩子，在我看来，首先这种形象受到青少年的欢迎，本身反映出这个群里对于性别角色多元化的接受程度，显示这些人群更佳的包容和自由，这本身是应该鼓励，而不是要求透过公权力去封杀和压制；其次，因为观看的都是未成年人，如果父母们无法接受，我也不反对动用父母权威减少孩子曝光在这种资讯中的机会。当然，因为是行政指令要求，这也是不少父母抱怨的地方，避无可避，怎么办？他们担心无法抗衡这种官方加持带来的影响。我的建议，直面现实，勇于竞争，教育孩子该如何面对流行潮流。不过我很好奇，面对其他官方影响，为何这些焦虑的家长们倒是没有公开表达出如此大的担忧呢？

说到底，所有的争议，除了第一点，其他的都有点跑题。如果不播出广告，准时播出，不请那些家长们不喜欢不认可的嘉宾，大家就喜闻乐见，不觉得这样教育存在问题，然后所有的怨声就消失了？与其抱怨，还不如从不看，甚至不上交照片开始做起，这才是对孩子最负责的做法吧。

注：本文不代表BBC立场和观点