京东创始人刘强东涉嫌性侵被美国警方调查

图片版权 Getty Images Image caption 2014年，京东在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市，是当时中国企业在美融资规模最大的首次公开募股。图为刘强东在上市现场。

中国电商巨头京东（JD）创始人兼CEO刘强东因涉嫌性侵在美国被捕，后被释放但仍在接受调查。

美国明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）市警方表示，刘强东于美国中部标准时间8月31日（上周五）晚间因不当性行为嫌疑被逮捕，并于9月1日（上周六）下午4点被释放，目前状态为“释放有待起诉”（released pending complaint）。

根据警方资料，刘被指控的罪名是“刑事性行为（criminal sexual conduct）”。在当地，强奸或是言语上的性骚扰均会被列做“刑事性行为”。目前警方没有透露案件详情，并表示在未完成调查前不能确定会否提出起诉。

明尼阿波利斯警察局发言人约翰·艾德（John Elder）向BBC中文表示，此案正在调查中，警方决定在调查过程中不继续对其拘留，期间刘强东的活动不受限制。

“我们的理解是，当我们需要与他进行采访或谈话时，他能够配合，”艾德同时表示，调查期间刘强东可以去“任何他想去的地方”。

9月2日，京东发表声明表示，刘强东在美国商务活动期间遭遇“失实指控”，当地警方经过调查，“未发现有任何不当行为”，将按原计划继续其行程。

艾德对此表示，明尼阿波利斯警察局对这一事件的调查仍在进行，“我们作出决定让他获释，与案件证据是否充足无关。”

图片版权 CNS Image caption 除商人身份外，刘强东还是中国全国政协委员。图为2018年“两会”期间刘强东与会发言。

明尼苏达大学法学院兼职教授、美国法学学会会士王昶告诉BBC中文，美国警方对刘强东的逮捕是基于对相关控告的合理怀疑，虽然接受质询后被释放，“但法律上说他绝对不是清白”。

“现在他只能等待警方调查结果，”王昶说。

明尼苏达大学表示，刘强东为该校工商管理博士课程项目的一名学生，该项目为与清华大学合办项目，在过去一周，学生在当地进行培训。

今年7月，澳大利亚媒体披露，刘强东卷入了2015年一宗性侵案。在刘强东当时举办的一场派对上，他的一名客人被控性侵并被判有罪。刘强东本人未被控有任何不当行为，但曾以此案会令其婚姻及生意受损为由，向法庭申请压制令，试图防止自己名字曝光，但被法院驳回。

现年45岁的刘强东是京东集团创始人、董事局主席兼首席执行官。市值数百亿美元的京东为全球500强企业，旗下拥有中国第二大电商公司京东商城（JD.com），与另一大科技巨头阿里巴巴在电子商务、物流、新零售/无界零售、支付、金融等诸多领域存在激烈竞争。