开学日看钢管舞：一场吓坏幼儿园家长的表演
暑假过后迎接学生回学校的，通常是新同学、新老师，深圳一家幼儿园日前举行开学典礼，却选择利用钢管舞与学生庆祝新学年来临。
位于深圳宝安区的新沙荟幼儿园周一（9月3日）开学日请来一名女子表演钢管舞。从网上的片段看见，一名穿着露肚脐装、短裤的女子，在设在学校操场的舞台上，依靠着一条钢管起舞，不时扭动身体，台下有一些学童围观。
宝安区教育局事后在官方微博公布，局方已经解除幼儿园园长赖荣的职务，并要求园方向家长和社会道歉。事件仍然引起广泛批评，指出在幼儿园公开表演钢管舞是“俗不可耐伤风败俗”，还有许多意见指出钢管舞本身并无不妥，但质疑这种表演是否适合在幼稚园举行。
“园长怕不是疯了吧？”
园长赖荣接受中国《新京报》访问时指出，她认为钢管舞是种运动，她自己也是钢管舞爱好者，学习了约一个月左右的时间。赖荣指出，日前到幼儿园演出钢管舞的女子是她的钢管舞老师，当天开学典礼还有中国舞、古典舞、爵士舞、儿童舞等其他表演环节。
赖荣还说，她邀请的表演者都是“全公益的”，没有收取酬劳。“因为开学典礼，我就想把它搞热闹一点，没有想过其他复杂的东西。”
“为甚么钢管舞能上世界锦标赛，为甚么我就不能向孩子们介绍这种舞蹈？”
批评者指钢管舞本身没有问题，争议的地方在于幼儿园并不是让人表演钢管舞的合适地点。网友指出，园方在安排钢管舞表演前先考虑幼儿是否合适在这个年龄段去观看，毕竟幼儿模仿力很强，钢管舞又太过妖媚挑逗。
其中一名家长，彭博社驻华自由撰搞人司马天（Michael Standaert）在社交网站表示，他事后为自己的孩子搞退学手续，并要求校方退回学费，但对方没有给他学校管理公司的电话号码。他引述园长称回应说钢管舞是很“国际化，很好的运动”，但司马天认为“在成年人来说也许是这样，但对三至六岁的孩子却不是。”
钢管舞算是一种运动吗？
钢管舞在国际上渐渐成为一种体操类运动，有自己的监管机构，自2012年每年都举行世界大赛。国际钢管舞运动联盟（International Pole Sports Federation）去年首次获国际单项运动总会联合会（Global Association of International Sports Federations）接纳为观察员，换句话说，它暂时获承认为一项运动。
国际钢管舞运动联盟介绍，钢管舞是一种讲求技术的运动，与“体操、跳水和滑冰等一般奥运体育项目无异”。国际钢管舞运动联盟目前已经加入了世界反兴奋剂机构（World Anti-Doping Agency），但如果要成为奥运项目，它还必须加入国际单项运动总会联合会成为正式成员，还需要至少有50个国家或地区为钢管舞成立发展委员会。目前，已经有约20个国家或地区为钢管舞成立了这种委员会。
但外界始终摆脱不了“钢管舞等于脱衣舞”的印象。2015至2016年曾有多国的钢管舞粉丝利用#Notastripper（不是脱衣舞者）标签，在社交网站推广钢管舞其实并非一定有色情元素。这个运动却引起脱衣舞者反对，他们认为这个运动反而会引起对脱衣舞者的歧视。
国际钢管舞大赛（World Pole Sports Championships）
- 运动员必须演出11个指作动作，如果他们以具创意的方法把它们连续表演出来，可获加分
- 2012年首届大赛只有46名运动员参加，发展至2017年的大赛已经229名参加者，其中40名参加者是男性
“丧礼脱衣舞”
除了钢管舞，中国农村地区近年有数宗村民在丧礼搞脱衣舞表演的报道，令中国文化部于今年年初宣布，会加强打击红白喜事“脱衣舞”的表演。
一般相信，这种丧礼的做法源自台湾。美国南卡罗来纳州大学的人类学家马克‧莫斯科维茨（Marc Moskowitz）对BBC表示，1980年左右，“丧礼脱衣舞”表演开始在台湾获得广泛关注，其后在当地逐渐变得更为普遍。
即便是在台湾，这种丧礼也很少在大城市举行。去年，台湾嘉义县议会前议长董象的丧礼，请来了50名钢管女郎站在吉普车上载歌载舞送行，送行队伍长达数公里，阵仗相当大的告别式引来不少人驻足欣赏，据董象的家人透露，死者生前就爱热闹，家人希望为他举行一个风光的告别式。
但一些丧礼被批评是举办者用来显露财富的手法。《环球时报》报道称，一些中国农村家庭，愿意花上等同他们年薪几倍的价钱，去聘请演员、歌手、谐星和“脱衣女郎”在丧礼表演，一方面安抚逝者家属，一方面则为吊唁的人提供娱乐。