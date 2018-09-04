开学日看钢管舞：一场吓坏幼儿园家长的表演

图片版权 WEIBO Image caption 网上片段显示，幼稚园园方安排钢管舞表演，孩子在台下观看。

暑假过后迎接学生回学校的，通常是新同学、新老师，深圳一家幼儿园日前举行开学典礼，却选择利用钢管舞与学生庆祝新学年来临。

位于深圳宝安区的新沙荟幼儿园周一（9月3日）开学日请来一名女子表演钢管舞。从网上的片段看见，一名穿着露肚脐装、短裤的女子，在设在学校操场的舞台上，依靠着一条钢管起舞，不时扭动身体，台下有一些学童围观。

宝安区教育局事后在官方微博公布，局方已经解除幼儿园园长赖荣的职务，并要求园方向家长和社会道歉。事件仍然引起广泛批评，指出在幼儿园公开表演钢管舞是“俗不可耐伤风败俗”，还有许多意见指出钢管舞本身并无不妥，但质疑这种表演是否适合在幼稚园举行。

图片版权 WEIBO Image caption 意见认为，表演钢管舞不是问题，但安排在幼儿园表演就不太合适。

“园长怕不是疯了吧？”

园长赖荣接受中国《新京报》访问时指出，她认为钢管舞是种运动，她自己也是钢管舞爱好者，学习了约一个月左右的时间。赖荣指出，日前到幼儿园演出钢管舞的女子是她的钢管舞老师，当天开学典礼还有中国舞、古典舞、爵士舞、儿童舞等其他表演环节。

赖荣还说，她邀请的表演者都是“全公益的”，没有收取酬劳。“因为开学典礼，我就想把它搞热闹一点，没有想过其他复杂的东西。”

图片版权 WEIBO Image caption 宝安区教育局公布，该家幼儿园的园长事后已被免职。

“为甚么钢管舞能上世界锦标赛，为甚么我就不能向孩子们介绍这种舞蹈？”

批评者指钢管舞本身没有问题，争议的地方在于幼儿园并不是让人表演钢管舞的合适地点。网友指出，园方在安排钢管舞表演前先考虑幼儿是否合适在这个年龄段去观看，毕竟幼儿模仿力很强，钢管舞又太过妖媚挑逗。

其中一名家长，彭博社驻华自由撰搞人司马天（Michael Standaert）在社交网站表示，他事后为自己的孩子搞退学手续，并要求校方退回学费，但对方没有给他学校管理公司的电话号码。他引述园长称回应说钢管舞是很“国际化，很好的运动”，但司马天认为“在成年人来说也许是这样，但对三至六岁的孩子却不是。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @mstandaert Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774 — Michael Standaert (@mstandaert) 2018年9月3日

钢管舞算是一种运动吗？

钢管舞在国际上渐渐成为一种体操类运动，有自己的监管机构，自2012年每年都举行世界大赛。国际钢管舞运动联盟（International Pole Sports Federation）去年首次获国际单项运动总会联合会（Global Association of International Sports Federations）接纳为观察员，换句话说，它暂时获承认为一项运动。

国际钢管舞运动联盟介绍，钢管舞是一种讲求技术的运动，与“体操、跳水和滑冰等一般奥运体育项目无异”。国际钢管舞运动联盟目前已经加入了世界反兴奋剂机构（World Anti-Doping Agency），但如果要成为奥运项目，它还必须加入国际单项运动总会联合会成为正式成员，还需要至少有50个国家或地区为钢管舞成立发展委员会。目前，已经有约20个国家或地区为钢管舞成立了这种委员会。

但外界始终摆脱不了“钢管舞等于脱衣舞”的印象。2015至2016年曾有多国的钢管舞粉丝利用#Notastripper（不是脱衣舞者）标签，在社交网站推广钢管舞其实并非一定有色情元素。这个运动却引起脱衣舞者反对，他们认为这个运动反而会引起对脱衣舞者的歧视。

国际钢管舞大赛（World Pole Sports Championships）

运动员必须演出11个指作动作，如果他们以具创意的方法把它们连续表演出来，可获加分

2012年首届大赛只有46名运动员参加，发展至2017年的大赛已经229名参加者，其中40名参加者是男性

图片版权 CNS Image caption 中国钢管舞女子国家队在操练。

图片版权 CNS Image caption 除了国际网管舞大赛，世界钢管舞锦标赛也是国际性的钢管舞赛事。今年的赛事定于10月在中国举行。

“丧礼脱衣舞”

除了钢管舞，中国农村地区近年有数宗村民在丧礼搞脱衣舞表演的报道，令中国文化部于今年年初宣布，会加强打击红白喜事“脱衣舞”的表演。

一般相信，这种丧礼的做法源自台湾。美国南卡罗来纳州大学的人类学家马克‧莫斯科维茨（Marc Moskowitz）对BBC表示，1980年左右，“丧礼脱衣舞”表演开始在台湾获得广泛关注，其后在当地逐渐变得更为普遍。

即便是在台湾，这种丧礼也很少在大城市举行。去年，台湾嘉义县议会前议长董象的丧礼，请来了50名钢管女郎站在吉普车上载歌载舞送行，送行队伍长达数公里，阵仗相当大的告别式引来不少人驻足欣赏，据董象的家人透露，死者生前就爱热闹，家人希望为他举行一个风光的告别式。

但一些丧礼被批评是举办者用来显露财富的手法。《环球时报》报道称，一些中国农村家庭，愿意花上等同他们年薪几倍的价钱，去聘请演员、歌手、谐星和“脱衣女郎”在丧礼表演，一方面安抚逝者家属，一方面则为吊唁的人提供娱乐。