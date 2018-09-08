【直播】世界旅游峰会BBC特别论坛：高速兴起的大众旅游及其全球影响
- 2018年 9月 8日
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跳过 Facebook 帖子 用户名 BBC 中文網（繁體）
【 #FBLive 】世界旅遊城市聯合會於中國山東青島與BBC合辦《高速興起的大眾旅遊及其全球影響》特別論壇。BBC News中文全程直播。 討論嘉賓： • 蘇格蘭議會文化旅遊負責人拉切爾·漢密爾頓女士（Rachael Hamilton...Posted by BBC 中文網（繁體） on Friday, 7 September 2018
结尾 Facebook 帖子 用户名 BBC 中文網（繁體）
总部设在中国北京的世界旅游城市联合会于山东青岛举行2018年香山旅游峰会，并邀请BBC合办《高速兴起的大众旅游及其全球影响》特别论坛，由BBC News中文总编晧宇主持。BBC News中文全程直播。
讨论嘉宾：
- 苏格兰议会文化旅游负责人拉切尔·汉密尔顿女士（Rachael Hamilton MSP）
- 苏格兰旅游联盟首席执行官马克·克罗索尔先生（Marc Crothal）
- 捷克国际文化和旅游专家菲利普·诺贝尔先生（Philippe Noubel）
- 意大利都灵副市长阿尔博托·萨科先生（Alberto Sacco）
- 世界旅游城市联合会专家委员会委员、澳大利亚格里菲斯大学丁培毅教授
- 中国大同市副市长郭蕾女士