【直播】世界旅游峰会BBC特别论坛：高速兴起的大众旅游及其全球影响

  • 2018年 9月 8日

总部设在中国北京的世界旅游城市联合会于山东青岛举行2018年香山旅游峰会，并邀请BBC合办《高速兴起的大众旅游及其全球影响》特别论坛，由BBC News中文总编晧宇主持。BBC News中文全程直播。

讨论嘉宾：

  • 苏格兰议会文化旅游负责人拉切尔·汉密尔顿女士（Rachael Hamilton MSP）
  • 苏格兰旅游联盟首席执行官马克·克罗索尔先生（Marc Crothal）
  • 捷克国际文化和旅游专家菲利普·诺贝尔先生（Philippe Noubel）
  • 意大利都灵副市长阿尔博托·萨科先生（Alberto Sacco）
  • 世界旅游城市联合会专家委员会委员、澳大利亚格里菲斯大学丁培毅教授
  • 中国大同市副市长郭蕾女士

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