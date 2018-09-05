习近平未亲身访朝：中国处理对朝关系中的考量与隐忧

图片版权 CNS Image caption 栗战书是中共中央政治局常委，也是中国全国人大委会长。

朝鲜领导人金正恩今年以来已经三次访问中国，朝鲜国庆来临之际，外界期望中国国家主席习近平也会回访朝鲜，但中方日前宣布，中共中央政治局常委栗战书将代表习近平访问朝鲜，并出席朝鲜的国庆庆祝活动。

中国官方新华社报道，栗战书将在周六（9月8日）抵达平壤访问，并出席朝鲜建国70周年庆祝活动。朝鲜据报将在周日（9月9日）的独立纪念日举行团体操，也可能举办阅兵。

《韩国时报》引述专家指，朝鲜这次阅兵规模可能与二月的阅兵相若，卫星图片分析也显示目前没有迹象显示朝鲜计划在阅兵当天展示射程可达美国的州际导弹。

外界一直预期中国国家主席习近平会亲自出访朝鲜，但最终由栗战书以习近平特使身份出访。分析指出，这显示中国不希望让朝鲜问题影响中美关系。

图片版权 Reuters Image caption 金正恩本年至今访华三次，图为他与夫人李雪主和习近平与夫人彭丽媛合照。

美方的指责和压力

中美近月爆发贸易战，双方先后向对方的进口货开征额外关税，美国总统特朗普上月批评中国故意拖延朝鲜无核化进程，但同时又指他与“伟大的中国领导人”习近平可以解决朝鲜问题。中国外交部批评美方的说法歪曲事实、不负责任，又讽刺美方的“神逻辑”是“世界第一”。

中国政治学者吴强认为，中方决定指派栗战书出访朝鲜，是不想令外界觉得中朝关系“过于紧密”，因为习近平访朝“只能加重、甚至破坏中美现在已经很脆弱的一种关系”。

他接受BBC中文访问时指出，栗战书作为习近平的亲信，中方在这个时候派栗战书代表习近平出访朝鲜，是一个比较“得当”的选择，是中方官员对朝鲜过去六年来最高规格的一个访问，也是“对美方反应的一个调整。”

他留意到，金正恩在三月访问大连的时候曾邀请习近平在“方便的时候”，以党和政府的名义访问朝鲜，习近平当时已经答应。“但我相信他这次不去，派栗战书，完全是因为中国感受到美方的这种指责和压力。”

图片版权 EPA Image caption 分析认为朝鲜独立日的阅兵规模将比之前的小。图为去年四月太阳节阅兵的情况。

“足够的面子”

香港岭南大学亚太研究中心主任张泊汇就认为，中方改派栗战书出访朝鲜显示“中国外交的任何方面都是受制于中美关系”。他接受BBC中文采访时指出，美方过去多次在朝鲜核问题出指责中方，北京当局“不愿意在这个时刻给特朗普更多的借口，或者加深特朗普的怀疑”。

他认为派朝鲜方面会明白栗战书与习近的关系密切，给了自己“足够的面子”，因此朝鲜会理解这种安排。他指出，金正恩主要看重的是中朝关系的恢复，因为双边关系恢复后“中国肯定要对它实施各种经济方面的援助”。

吴强也透露，朝鲜投放了大量的资源准备迎接中方的高级别代表团，更不惜旅游旺季期间暂停赴朝的旅行团。“这本来会带来大笔外汇收入，但是它不惜牺牲这么大笔外汇收入，然后把它尽量筹集到的资源都来集中办这种欢迎中方高级代表团访问的这么一个事。”