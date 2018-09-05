图片版权 Hennepin County Sheriff's Office Image caption 美国警方发布刘强东被捕的照片。

中国电商巨头京东（JD.com）创办人兼首席执行官刘强东日前在美国明尼苏达州涉嫌性侵被捕，后获无条件保释。当地警方披露更多案件细节，指刘强东此前是涉嫌“一级强奸”被捕。

警方称，目前调查“进度良好”，但案件仍在调查中，未决定会否起诉刘强东。

此前刘强东的代表律师格雷（Earl Gray）表示，刘否认有不当行为，预计他被起诉的机会可能性很低。

“一级强奸”是明尼苏达州法律定义的最严重级别性侵，经定罪后最高刑罚可达监禁30年。

最新细节

美国明尼苏达州警方公开了拘捕纪录，指事件报称发生在星期五（8月31日）当地时间零晨1时，刘强东在同日傍晚，涉嫌强奸被捕。

发言人这次披露的资料本来是公开资料，但拒绝透露报称受害的人士有没有与警方合作。

此前，外界只知道刘被指控的罪名是“构成犯罪的性行为”，目前状态是“释放有待正式控告”。

《纽约时报》引述警方发言人表示，调查仍然是初步阶段，但“进度良好”，仍然有更多工作要做。发言人又对路透社表示，刑事调查在星期五前也不会完成，完成调查前不会作出起诉。

京东此前声明表示，有关刘强东的指控失实，并称刘强东已经返回中国工作。

图片版权 CNS Image caption 除商人身份外，刘强东还是中国全国政协委员。（资料图片）

当地警方发言人之前表示，刘强东是无条件获释，可以去“任何他想去的地方”，但拒绝评论一旦真的落案起诉，会否要求刘强东返回美国。

今次刘强东被捕的案件，一度令在纳斯达克上市的京东股价受压，一日内跌6%。美国研究咨询公司MKN Parters的分析师桑德森（Rob Sanderson）对路透社表示，如果这宗案件继续困扰京东，负面形象将会削弱京东吸引外国品牌进驻其网站的能力，抵销了京东早前得到沃尔马、谷歌、腾讯投资支持的利好消息。

今年7月，澳大利亚媒体披露，刘强东卷入了2015年一宗性侵案。在刘强东当时举办的一场派对上，他的一名客人被控性侵并被判有罪。刘强东本人未被控有任何不当行为，但曾以此案会令其婚姻及生意受损为由，向法庭申请压制令，试图防止自己名字曝光，但被法院驳回。

刘强东与京东

现年45岁的刘强东1998年在北京中关村创办了"京东多媒体"，名字源于他时任女友龚小京名字里的"京"，和他名字里的"东"，开始时只是在四平方米的小摊位主要销售电脑配件。

2004年，刘强东涉足电子商务领域，创办"京东多媒体网"，后来这个网站成为京东商城，是主力做B2C网上营销的平台，刘强东坚决关闭了线下业务，关注线上市场，发展低成本、高交易效率的模式，逐步扩展业务。

图片版权 Reuters Image caption （资料图片）

2014年，京东集团在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市，成为中国第一个成功赴美上市的大型综合性电商平台，也是当时中国企业在美融资规模最大的首次公开募股。

发展至今，京东集团市值约500亿美元，跻身全球500强企业，京东商城成为中国第二大电商公司，与另一大科技巨头阿里巴巴在电子商务、物流、新零售/无界零售、支付、金融等诸多领域都存在着激烈的竞争。

刘强东个人行事风格较为高调，此次因涉嫌性侵被美国警方调查，受到中国网友热切关注。

3月份，刘强东曾告诫年轻人创业要走正道，"千万不要企业成功了，钱赚了，结果到时候因为违法犯罪，人进牢里去了，老婆孩子带着钱跟别人过了。"

除此以外，刘强东过去一年多次对外发表关于"共产主义"的言论。他接受采访时说，"过去很多人都觉得共产主义遥不可及，但是通过这两三年我们的技术布局，我突然发现其实共产主义真的在我们这一代就可以实现。因为机器人把你所有的工作做了，已经创造了巨大的财富，人类可以享受，或者可以做点艺术性的、哲学上的东西。国家可以将财富分配给所有人，没有穷人和富人之分。"

刘强东还与腾讯首席执行官马化腾一起身穿红军服装，头戴八角帽，拜访延安 。京东与腾讯公开声称两人是去延安亲身体验，感悟革命文化，重走共产党走过的路。