冷战往事：美国曾计划核攻击摧毁俄罗斯和中国

图片版权 Getty Images Image caption 秘密文件显示，战后美军选定苏联66座城市作为核打击目标（1946年8月7日美国在比基尼岛进行水下原子弹试验）。

美国解密文件显示，美国冷战时期制定计划，通过末日核攻击彻底摧毁俄罗斯和中国。当时西方认为无法在一场常规战争中战胜苏联。

美国乔治华盛顿大学最近公布的解密文件显示，在约翰逊总统时期，五角大楼制定了针对核军事和常规军事目标，以及城市/工业目标实施先发制人和报复性核打击的计划，旨在把苏联"从一个主要的工业大国"变成一个"无法维持"的社会。

乔治华盛顿大学的的国家安全档案项目通过所谓"强制解密审查"规定获取了这些文件。文件记录了五角大楼1964年制定的所谓的"一次性整体行动计划"（SIOP）。

美国政府从未解密包含"一次性整体行动计划"具体内容的文件，研究人员通过辅助文件弄清了当时核打击计划的基本构成。按照该计划，苏联的城市地区以及工业中心成为美国核攻击的目标。

这些文件说，美国还计划对中国30个主要城市发动核攻击，让中国城市人口的30%消失。可怕的攻击旨在让俄中两国的"社会彻底被摧毁"。

美国在古巴导弹危机发生两年后制定了这个计划，显示美国实行"摧毁人口作为衡量摧毁敌国社会有效性的主要手段，同时不可避免地导致工业被毁。"

图片版权 xinhua Image caption 解密文件说，美国计划对中国30个主要城市发动核攻击，让中国城市人口的30%消失。（60年代的北京）。

虽然并没有对这种核打击造成的具体伤亡的估计数字，但是在1961年所作的一个估计认为这种"一次性整体行动计划"会抹去71%的俄罗斯城市人口，53%的中国城市人口。

1962年的一个估计说，对军事和城市/工业目标"美国发动没有警告的打击"可能导致苏联7000万人口死亡。

战后美苏反目

在第二次世界大战结束后，美国和苏联就开始将彼此视为敌人。今年初《每日星报》报道说，一份战后美军的秘密文件显示，战后美军选定苏联66座城市作为在苏联同西方发生战争时的核打击目标。

1945年9月15日给美军少将莱斯利·格鲁夫斯（Leslie Groves）的一份备忘录秘密文件显示，核攻击的目标是要摧毁敌人的抵抗意志和能力。格鲁夫斯少将是当时秘密进行的曼哈顿计划，既美国陆军部研制原子弹计划的负责人。

这个针对苏联的核打击计划，是在美国对日本广岛和长崎投掷了两枚原子弹后一个多月后制定的。文件显示，美军指挥官认为，摧毁苏联的主要城市需要204枚核弹。另外还需要20枚核弹摧毁苏联军事设施，取得战场上的胜利。

当时美军指挥官认为，按照48%的有效率计算，美军需要466枚核弹才能完成上述攻击目标。

冷战中的华约

这些令人不安的文件显示了在冷战期间华盛顿心存戒备的状态，当时美苏各自保持了成千上万枚核弹头。根据《每日星报》的报道，1967年美军的核弹数量31255枚，而苏联的核弹头数目在1986年达到高峰，为45000枚。

美国《国家利益》杂志报道说，美苏双方都制定过动用核弹作毁灭性攻击的计划。7月31日《国家利益》的报道说，在1970年代前，西方一致认为他们无法在一场常规战争中战胜苏联。

冷战后来自捷克的解密文件表明华约国家的战争计划中也包括发动核攻击。当时苏联将军"完全预料到西方帝国主义会首先发动核攻击"。苏联及其盟友决心在战争迫近的时候发动先发制人的核攻击。

图片版权 Getty Images Image caption 解密文件显示，冷战中苏联将军"完全预料到西方帝国主义会首先发动核攻击"，华约国家制定了在战争迫近的时候发动先发制人的核攻击（1968年8月苏军坦克开进布拉格）。

根据华约的军事计划，德国的大城市，荷兰，丹麦这些国家的主要城市和军事设施都会成为核攻击目标。华约部队会动用小型战术核武器攻击北约的军事基地。他们计划动用189件核武器发动攻击。

"华沙条约"这个在冷战中同"北约"对峙的军事集团的总部设在莫斯科。戈尔巴乔夫时代苏联开始全面调整对西方的政策，华约组织在1991年被解散。

古巴导弹危机

《太阳报》在报道美国冷战核攻击计划时提到了1962年发生的古巴导弹危机。报道说，那次危机几乎把世界带入核大战。在当年的10月27日，美国海军“比尔”号驱逐舰（USS Beale）在海上巡逻执行封锁古巴的任务。

这艘美国军舰侦测到了苏联的B-59核潜艇潜伏在执行封锁的水面舰只下面。“比尔”号驱逐舰向水下投入一些不会爆炸的深水炸弹，对苏联潜艇示警。但是苏联潜艇舰长并没有意识到深水炸弹并不致命，他下令准备发射装有核弹头的鱼雷。

如果不是潜艇发射程序需要舰上所有指挥官签字通过，那次误解就会引发第三次世界大战。当时苏联B-59潜艇上的第二号指挥官瓦西里·阿尔希波夫（Vasili Arkhipov）拒绝同意发动攻击，而且最后说服舰长不下令攻击。

报道说，如果在苏联潜艇上没有头脑冷静的阿尔希波夫，潜艇攻击会把美苏冷战升级为核大战。