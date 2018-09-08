BBC中文每周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第36周，中非合作论坛在北京揭幕，令外界再次关注中国的“金援外交”，同时美国总统特朗普似乎准备好进一步向中国的货物增加进口关税，中美贸易战随时升级。

中国电商巨头京东（JD）创始人兼CEO刘强东因涉嫌性侵在美国被捕的消息也引来外界关注。另外，中国官方近月公布的消费品零售总额显示当地年轻人的消费意欲越来越低，BBC中文访问了数位中国的新晋白领一族，了解这种“消费降级”背后的原因。

国际方面，美国《纽约时报》刊登了一篇由自称白宫高层官员撰写的文章，透露特朗普政府内部一些成员正在努力阻挠总统的一部分事务进程，以保护国家不受他的“最坏倾向”影响。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 京东称刘强东已回中国 性侵案备受关注的背后

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刘强东被捕的消息传出后，京东商城周一（9月3日）晚间表示，刘强东在8月31日被明尼阿波利斯警方带走调查，不久后即被释放，“在此期间他没有受到任何指控，也没有被要求缴纳任何保释金”。

明尼苏达大学法学院兼职教授、美国法学学会会士王昶告诉BBC中文，美国警方对刘强东的逮捕是基于对相关控告的相当理由，虽然接受质询后被释放，“但法律上说他不是清白”。

2. 中非合作论坛：中国再派大礼 债务和贪腐问题顾虑依旧

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中国国家主席习近平在北京举行的中非论坛峰会宣布，中国将在未来三年向非洲提供600亿美元援助，支持非洲产业、贸易、环保等建设。他还特别提到，这是冈比亚、圣多美和普林西和布基纳法索在2015年南非峰会后，首次参加这个论坛。这三个国家先后与台湾断交，并与中国建交。

中非论坛举行之际，外界继续关注中方大举投资会否令非洲国家陷入债务危机。约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院（SAIS-Johns Hopkins University）的数字显示，中方对非洲的贷款近年逐渐增多，2016年发出的最新报告更显示，非洲各国政府当年从中方取得约300亿美元贷款，是有纪录以来最多。

但香港科技大学副教授沙伯力接受BBC中文采访时形容，“中国故意令非洲国家陷入债务陷阱”这种说法是个“阴谋论”，因为根本没有证据支持这个论点。

3. 美中贸易战：两千亿关税“靴子”最快本周落地 该关注什么

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特朗普计划进一步向中国的进口货加征关税，范围将覆盖价值约2000亿美元的商品，公众咨询期美国时间周四（9月6日）结束。若该计划实施，再加上已经实施的针对中国500亿美元商品征税计划，总共将占美国对华进口商品总额的一半。

最新清单所列商品涵盖范围广，不同于已实施的500亿美元商品清单，新清单中的消费品显着增多，包括汽车轮胎、家具、木制品、手提包、宠物食品、棒球手套等。路透社称，大量消费品被加征关税将直接威胁美国消费者和零售企业的利益。

4. 人民币贬值、楼价高涨：消费降级中产失去的优质生活

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住公寓必须有配套服务，买衣服最差也要CK（Calvin Klein），吃火锅只选小龙坎大龙燚。曾经，严凯瑞在生活上诸多讲究，他的薪水也支撑得起他体面的生活。然而最近一年，他却发现自己越来越多地方要将就……

5. 特朗普政府高层官员：我就是抗拒总统乱来的其中一人

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特朗普政府一名不具名的高层官员撰文表示，政府内部成员正在努力阻挠总统的一部分事务进程，以保护国家不受他的“最坏倾向”影响。在《纽约时报》的一篇社论当中，这名官员指特朗普总统的“不道德”和“冲动”已经导致一些鲁莽和不明智的决定。

特朗普则指，这个不署名的作者是“没胆量”，并且说《纽约时报》是“虚假”报道。特朗普的新闻秘书表示，这个神秘的作者是一个“懦夫”，应该辞职。

《纽约时报》则通过一份声明为这篇社论辩护：“我们为发表这篇文章感到无比骄傲，它带来了重要价值，让公众了解特朗普政府内部正在发生什么。”