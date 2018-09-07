图片版权 Reuters Image caption 广受儿童玩家欢迎的《王者荣耀》成为中国收入最高的手机游戏。

中国科技巨头腾讯响应国家打击网络游戏成瘾的趋势，将推行严厉的新规定来识别低龄游戏玩家。

从九月中旬开始，腾讯将对《王者荣耀》游戏启用实名注册系统。该系统将连接到中国公共安全数据库。

系统可以识别儿童玩家，并限制他们玩游戏的时间。

此举在世界最大的游戏市场开创了先例。

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腾讯旗下还运营着中国社交网络应用程序微信。今年夏天，腾讯发布了自2005年以来首次利润下降，并将下降归咎于越发严格的监管，尤其是关于允许企业通过新手机游戏盈利的许可证的批准发放。

《王者荣耀》广受欢迎，这是一款基于中国历史人物的多玩家、多角色竞技游戏。

这款游戏是为手机平台量身打造的，因此大大增加了它的普及性。许多年轻玩家的家里都没有游戏操作台或是个人电脑。

游戏程序供玩家免费下载，但玩家需要付费才能升级人物及服装，从而升级游戏程度。

中国官方媒体人民日报去年刊文批评该款游戏令人成瘾，并将其比作毒药。

图片版权 Reuters Image caption 腾讯是中国最大的互联网公司之一。

随后，腾讯决定限制儿童玩家的游戏时间，12岁以下儿童每天游戏时间1小时，13至18岁青少年则为2小时。

根据腾讯在其微信公众号发表的一份声明，新系统将便于更准确地识别低龄玩家，并且“更好地指导低龄玩家理智地玩游戏。”

中国国家主席习近平曾提到必须应对游戏成瘾的问题，尤其表达了对影响青少年儿童视力的忧虑。

新华社8月份报道，习近平称儿童近视呈现低龄化趋势。

在习近平发表评论后，中国教育部宣布将限制新网络游戏的发行数量，并限制青少年儿童玩网络游戏的时间。

9月初，腾讯的另一款游戏《魔物猎人世界》在中国上市后今天内即被禁。

被迫执行下架背后的原因暂时不明。虽然中国政府过去曾禁止多款包含大量暴力、吸毒和性爱内容的游戏。