马云退休后执教鞭？阿里巴巴：他每天都想当老师

图片版权 Reuters Image caption 马云1999年创立阿里巴巴，至今公司的估值超过4000亿美元。

阿里巴巴创办人马云9月10日将迎来54岁生日。他早前向美国传媒透露，他希望当天退休，并仿效美国科技巨头微软创办人盖茨（Bill Gates），退休后集中精神做与教育有关的慈善工作。

马云接受《纽约时报》访问时说，他仍然会留任阿里巴巴董事会，协助公司发展。

马云成立阿里巴巴前，曾当过英语教师。他曾经多次说过不希望整辈子都待在阿里巴巴，在退休后也许会继续教书。他在2014年成立马云公益基金会，基金会网站的介绍指出，它其中一个目的是为了帮助全球弱势群体“享受优质教育”。

阿里巴巴回应传媒查询时没有证实消息，但发言人指不管是社会公益还是阿里巴巴，马云每天都梦想再去做老师，这对他而言是“一个正常不过的想法”。

阿里巴巴、淘宝和《南华早报》

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马云1999年与伙伴在浙江成立阿里巴巴，让公司之间在网上买卖产品。公司在2003年成立广为人知的淘宝网站，让商家直接向消费者售卖各种货物。

阿里巴巴之后把业务扩展到金融等领域，成立支付宝，与腾讯旗下的微信支付直接竞争。阿里巴巴与百度和腾讯是中国三大互联网公司，被外界统称BAT，即Baidu、Alibaba和Tencent的缩写。

马云在2016年收购有110多年历史的香港英文报章《南华早报》，当时外界十分关注他会否干预《南华早报》的编采方向。他说，他不会参与编辑决策，但同时指出《南华早报》对中国应有“全面”的报导，而不单是“正面或负面”。

阿里巴巴平台充斥假冒货品多年来都为人垢病。马云2016年称假货比正品的质量还好，价格更低廉，两者的分别在于假冒货品“没有自己的品牌”。这番言论引来许多公司不满，路易威登（LVHM）、开云（Kering）和爱马仕（Hermes）等著名品牌批评马云的说法具“误导性、甚至是诽谤性”。

马云其后在美国《华尔街日报》撰文称，阿里巴巴坚持对假冒货品“零容忍”。但美国贸易代表处今年一月再次把淘宝网列入“恶名市场”名单，指淘宝仍然充斥“大量侵权物品”。美国贸易代表办公室2011年首次发布这名单以来，中国著名的电商百度、搜狗、京东等都曾被列入其中。

“每天都梦想再去做老师”

马云说，自己成立教育慈善基金是为了仿效盖茨。

盖茨与太太美琳达（Melinda Gates）在2000年成立了比尔及梅琳达·盖茨基金会，多年来向不同的学术和扶贫项目捐款，包括2016年向非洲农民捐献母鸡，助他们自力更生。他今年二月宣布年度全球教师奖（Global Teacher Prize）候选人名单时，更指出教育是令社会进步的一个重要元素。

图片版权 AFP Image caption 盖茨至今还保留在微软的职务。

著名的美国藉匈牙利裔货币投资者索罗斯（George Soros）多年来也花费了数十亿美元支持全球人权及自由民主的项目。他在南非上世纪实行种族隔离政策期间，给当地的黑人学生提供奖学金，也向人权观察组织捐款约一亿美元。

索罗斯公然抨击了欧洲处理欧元债务危机的对策，在欧洲难民危机达到顶峰时，他慷慨赞助那些给难民提供帮助的团体。这些政策与他的出生国匈牙利背道而驰。最终，索罗斯的基金会办公室撤离了匈牙利，原因是他们处在一个“日益压迫”的环境。