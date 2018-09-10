图片版权 Getty Images Image caption 马云将会担任阿里巴巴董事局成员至2020年。

中国最大的电子商务企业阿里巴巴集团联合创始人马云宣布，他将在“一年后的今天”，即2019年9月10日起不再担任集团董事局主席。

马云在周一（9月10日）早上发表的题为“教师节快乐”的公开信中公布了这一决定。按照计划，阿里巴巴现任首席执行官（CEO）张勇将接替他成为董事局主席。

“这是我深思熟虑、认真准备了10年的计划，”马云在信中说。

他还表示：“这标志着阿里巴巴完成了从依靠个人特质变成依靠组织机制、依靠人才文化的企业制度升级。”

之后，马云会继续担任董事局成员，直至阿里巴巴的2020年度股东大会。

正好在周一度过54岁生日的马云，在五年前卸任阿里巴巴集团CEO一职。张勇则在2015年上任。在马云和阿里巴巴创办的淘宝网、支付宝等电子平台改变了数以亿计中国人购物及支付方式之后，张勇被认为是阿里巴巴“双十一购物节”幕后的核心人物。

与较早前的报道一样，马云在信中表示，离任董事局主席之后他希望回归教育工作。

图片版权 EPA Image caption 马云表示，由张勇（右）接替董事局主席是“正确选择”。

“准备了10年的计划”

“我从今日起会全面配合张勇，为我们的组织过渡做好准备，”马云在信中说。

他为这一计划“得以实现”而向阿里巴巴的合伙人和董事局表示感谢，指他们在过去十年里一直在认真考虑，如何保证阿里巴巴在马云离开之后仍然能“健康发展”。

“公司不可能只靠几个创始人，”马云写道，“更何况我深知从能力、精力和体力的角度，任何人都不可能永远担任公司的CEO和董事长工作。”

图片版权 Getty Images Image caption 张勇自2015年起担任阿里巴巴首席执行官。

他表示，阿里巴巴如今“最了不起”的不是业务规模，而是“真正使命愿景驱动”的企业文化和人才机制。

对于加入阿里巴巴十一年的张勇，马云表示，他自2015年起担任CEO以来，“展现出了卓越的商业才华和坚定沉着的领导力，连续13季度实现阿里巴巴业绩健康持续增长”，并盛赞张勇“具有超级计算机般的逻辑和思考能力，坚信使命愿景，勇于担当，全情投入，敢于站在未来创新设计新型商业模式和业态”。

马云表示：“阿里巴巴的接力火炬交给他和他领导的团队，我认为这是我现在最应该做的最正确决定。”

“永远属于阿里”

马云在1999年作为合伙人之一创办了阿里巴巴，之后该公司逐步成为中国乃至亚洲领先的电子商务巨头企业，马云也成为中国最富有且最具影响力的明星企业家之一。

根据福布斯数据，目前阿里巴巴市值达到4200亿美元，旗下全职员工达6.6万人。马云的个人净资产则达到366亿美元。

2018年上半年，阿里巴巴仍然维持着较高的收入增长。

他表示，卸任董事局主席之后，他仍然会是36人的董事局成员之一。

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这名英语教师出身的浙江杭州人从创办翻译社开始白手起家的经历，以及出色的演讲技巧，令他成为中国年轻创业者的偶像。

此外，他乐于表演的个人趣味也成为个人及企业的名片之一。马云有每年在阿里巴巴年会上以奇特服装登台表演的惯例，也曾出演由李连杰监制的功夫短片《攻守道》。

除电商和金融支付平台之外，阿里巴巴的投资还涉及体育、电影以及多媒体等。2015年，阿里巴巴收购香港南华早报集团（SCMP Group）旗下的媒体资产，其中包括这个中国半自治行政区最具影响力的英文报纸《南华早报》。

在2013年卸任CEO之后，他专注于公益事业，并在多个国际商业和政治论或活动上推广阿里巴巴和中国企业的形象。

去年，他的基金会发布马云乡村师范生计划，计划在10年内投资三亿人民币培养乡村教育人才。此外，他也在澳大利亚开设了一个奖学金项目。

在周一的信中，马云表示，他希望在卸任董事局主席后回归教育事业。

“大家知道我是闲不住的人，”他说，并表示“做我热爱的事情会让我无比兴奋和幸福”。

“我可以向大家承诺的是，阿里从来不只属于马云，但马云会永远属于阿里。”