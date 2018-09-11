图片版权 EPA Image caption 俄罗斯国防部早前召开记者会，介绍演习的详情。

代号“东方2018”（Vostok-18）的俄罗斯军事演习周二（9月11日）在远东地区拉开序幕，俄罗斯派出超过30万名军人参加，规模是冷战结束以来最大。中国和蒙古也有参与，中方派出了约3200名士兵参加，蒙古没有透露参与军队规模。

演习为期五天。演习的首阶段为行动计划，超过1000架战机、约3600辆军车及80艘战舰会参加演习的后半部份。观察人士指出，这次演习的规模比许多苏联时期的演习还要大。北约（NATO）一名发言人早前批评，这次军演显示俄方为大型军事冲突做准备，但俄方否认。

中国官方《新华社》发文指，中俄两国军兵在演习期间将“密切协作共同上演一场规模空前的战略级联合战役演习”，又引述一名中国军方指挥员指这次演习不针对第三方，与“地区局势无关”。中国国防部早前也发布消息指，中国参加俄国演习目的是为了发展中俄的“全面战略合作”，也是为了增强双方“联合应对不同安全威胁的能力”，但没有具体说明是哪些威胁。

分析对中方参与俄罗斯军演的反应不一，有意见认为美国低估了中俄靠拢的可能性，但另一方认为，俄罗斯邀请中国参与军演只是为了避免中方反弹。

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯军方介绍演习安排。

演习规模

演习的范围将覆盖五个军队训练场、四个军用机场及日本海、白令海峡和鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）部份水域。俄罗斯军方强调，演习将不会在与日本有主权争议的库里尔列岛（Kuril islands，日方称为千岛群岛 Chishima Islands）附近进行。

俄罗斯国防部透露，俄军三个旅的空降部队将会是演习主力，在贝加尔边疆区楚戈尔（Tsugol）行动，目标是练习如何从俄罗斯西部快速部署上千兵力和军车、飞机等装备到东部地区。普京2012年再次成为俄罗斯总统后，把军队现代化列为首要任务，包括装备新型核弹。外界估计俄军现时兵力约100万人。

俄罗斯国会议员克林采维奇（Frants Klintsevich）指，西方国家希望俄军是一支难以打胜仗、欠缺互相配合的军队，但“现代已变迁，我们现在对备战有不同的态度”。

为何邀请中国参加？

俄罗斯2014年吞并克里米亚后，与北约的关系开始转差。北约其后向东欧成员国增派约4000名士兵，此举被俄罗斯批评为“挑衅”。俄罗斯今年3月被指在英国刺杀前俄国特工斯克里帕尔（Sergei Skripal），令俄国与北约的关系陷入谷底。

俄罗斯多年来受西方国家经济制裁，而中国近月与美国的贸易纠纷目前仍然未有降温迹象。BBC记者麦笛文（Stephen McDonell）留意到，这场军演开始之际，中国国家主席习近平正前往俄国城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）出席东方经济论坛（Eastern Economic Forum），并与普京会面。

图片版权 EPA/TASS / POOL Image caption 中国领导人习近平11日抵达靠近演习区域的符拉迪沃斯托克，他将与俄罗斯总统普京会面。

他指出，这并不是巧合，而是双方政治与经济的同时结合，“令外界关注中俄的关系会往哪个方向发展”。

美国战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）约翰逊（Christopher Johnson）早前接受英国《经济学人》期刊访问时也指出，美国此前似乎低估了中俄关系的温度。他指出，以往的“东方”演习的目标都是模拟入侵中国，但现在中国反过来派出自己的精锐部队参与这个演习，对抗俄罗斯的假想敌。

但美国加州大学教授费希（Steve Fish）认为外界并不需要特别担心。他接受BBC访问时解释，这是因为演习的地点接近中国，如果俄罗斯举行这种规模的演习而不邀请中国，一定会引起中方担心。“因此，俄国为了令中国不要因为这次军演担心，必须邀请中国参与其中。”