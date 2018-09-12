范冰冰消失百日后 中国娱乐业的寒蝉效应

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“范冰冰去哪儿了”、“范冰冰凉了”、“范冰冰消失的一个月”…….各种追问和关注范冰冰行踪的文章，充斥着中国社交网络。无论是传统媒体、自媒体还是KOL（关键意见领袖）都像计时器一样，不断提醒大众这个红极一时的明星还处在“消失状态”。

范冰冰的微博最后一次更新停留在6月2日，内容是关于先心病儿童救治的慈善活动。照此计算，9月11日是她消失在公众视野的第100天。中文社交网络上关于范冰冰的信息混杂各类谣言，迎来新一轮高潮。

然而参与到事件讨论的鲜有娱乐业人士，甚至与范有关的影视宣传也开始撇清关系，据业内人士称，由范冰冰引发的针对影视娱乐业的税收监管风暴，使不少拍摄陷入停滞状态。

娱乐圈“去范冰冰化”

范冰冰事件源于崔永元举报影视明星通过“阴阳合同”的方式逃税。随即，税务机关介入调查，范冰冰也是在此时消失于公众视野的。

此后，事态进一步扩大。知名前媒体人罗昌平7月26日在微博上称，7月初，因涉嫌隐匿故意销毁会计凭证罪，某上市公司财务人员及范冰冰公司一法人代表、一财务主管、一行政助理已被警方采取司法强制措施。此后案情再次突破，范的一名经纪人泥足其中，目前范冰冰本人在北京家中。微博随后被删除。

中国媒体援引法律专家称，先有税务机关介入，再由警方介入，应该是税务调查的过程中，发现了偷税漏税情节严重的证据，且遇到账簿销毁、隐匿，因此把已经调查的事实移交公安机关。

事态升级前，6月27日，由范冰冰主演的《爵迹2》就宣布改档，此后一直未重新确定上映时间。中央电视台电影频道原定于7月1日晚播放范冰冰主演电影《空天猎》，可是播出当晚该时段被其他电影取代。7月3日，电影《大轰炸》发布新海报，主演名单中也悄然删掉了范冰冰的名字。

图片版权 CNS Image caption 范冰冰事件源于崔永元举报影视明星通过"阴阳合同"的方式逃税。

不仅如此，范冰冰参股的唐德影视股价一路下滑。8月30日，唐德影视公布净利润同比增长50%的优异半年报，却迎来股价下跌4.33%。原因在于，半年报中称，“截至目前公司尚未收到电视台对于《巴清传》的排播通知。”这意味着，这部由范冰冰主演的巨制，将是唐德将面临高达7亿元的潜在坏账。

9月7日，凤凰网记者走访了位于江苏无锡市的范冰冰工作室，却发现工作室大门紧锁，透过玻璃看办公室的文件已被全部清走。

9月3日，北师大与中国社科院指导发布了《中国影视明星社会责任研究报告》，最高分徐峥为78分，最低分范冰冰为0分。

图片版权 CNS Image caption 2016年11月，冯小刚（左）、范冰冰（右）携电影《我不是潘金莲》亮相南京。

高税收与寒蝉效应

影视圈在这场喧嚣的舆论中保持沉默，仅有的发言都是在匿名的情况下进行，原因在于"大变天"过程中，谁都可能受到牵连。

在《中国影视明星社会责任研究报告》发布的同一时间，中国媒体报道，横店各影视工作室陆续收到税务局通知：终止定期定额征收方式，征收方式将改为查账征收。

这一征收方式改变将使原本影视工作室的核定征收率最高为3.5%，改为五级超额累进税率（超过10万元的部分，税率为35%），不仅工作室面临税额大幅上涨。个人说所得税也因此上涨，一位不愿具名的影视从业者向《中国经营报》表示，因范冰冰"阴阳合同"事件，娱乐圈发生大地震，除了公布的明星工作室税率大幅提高外，政府要求各路明星10月份必须要补缴完税收。

这一轮税收改革却未见到来自利益相关方影视行业的抗议声音。业内人士称，一方面由于范冰冰突然消失百天，并有公安机关介入，使艺人在"寒蝉效应"下不愿成为下一个整顿的目标；另一方面，不少人面对行业内偷逃税的潜规则比较"心虚"——演员的演出收入大多要求税后收入，因此基本没有缴税，影视公司为了降低成本而选择逃税（通过全现金、阴阳合同，或工作室包税制，演出费换取制作公司股份等）。

在中国明星中，广泛存在的认知是，打造“美德”的形象是留住中国观众的关键，再者中国的主流媒体长期以来一直强调，名人需要在年轻观众中传播“正能量”，这使中国明星的道德瑕疵会被快速放大，因此一旦与丑闻牵扯后极难反弹。而且与政府言论保持一致的明星也会获得更高赞誉，对台湾的称谓以及对于香港民主活动的态度，越界者则会被“封杀”。在这种背景下，再加上最近对社会责任的强调，中国明星们面临更微妙的舆论压力。