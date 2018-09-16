图片版权 Getty Images Image caption 台风“山竹”侵袭香港，全市进入大规模停运状态

台风"山竹"侵袭东南亚及华南多地，这是全球范围内近年来遇见的最强力台风。香港和澳门周日（9月16日）挂起最高的十号飓风信号，全市进入大规模停运状态。

900公里雨带（550英里）以及时速约150公里的风力向中国南部移动，中国大陆南边沿海的福建及广东省停工停课。福建省在周六提前撤离5万人，广东则全省停课，几个主要城市全面停工。

"山竹"早前正面吹袭的菲律宾遭受较为严重损失，已至少25人死亡，仍有多人失蹤。

中国大陆气象部门预料山竹会在广东一带登陆后，逐步减弱并趋向广西、云南一带。

港澳及广东省

"山竹"为港澳地区均有狂风暴雨，多处有大树倒塌，道路垃圾散落一地，居民原本摆放的沙包也被吹散。海边拍打大浪，水位上升而海水涌上岸，行人和车辆要涉水而行。

据香港有关部门的资料，800多个航班取消，数千户供电受到影响。

香港天文台在当地时间早上9时40分，发出十号飓风讯号，并在11时55分发出红色暴雨警告讯号。这是香港过去60年里第15次挂起十号飓风信号，上一次是去年的超级台风"天鸽"。

天文台指，横澜岛录得平均风速每小时155公里，打破以前的纪录，而维多利亚港海水高度亦上升3米以上。

多个低洼地区出现水浸，救援人员协助疏散居民到庇护中心。

图片版权 Getty Images Image caption 山竹台风强风暴雨，香港部分地区淹水

从社交网站片段看到，位于大角咀的尚壐楼盘地盘有天秤坠落，压到旁访大厦的屋顶，而大角咀附近的一座唐楼，顶层外墙倒塌，红磡和将军澳分别有商场、酒店和住它大厦的窗户爆裂吹毁。

住在将军澳的罗先生对BBC中文表示，感受到大厦摇晃得十分厉害，电力供应不稳，有段时间连电视也不能收看，整天只会留在家中以保安全。

而澳门在早上11时亦发出十号风球，全澳娱乐场所暂停所有博彩活动，而所有来往港澳的航班也取消。由于澳门去年受到"天鸽"重创，今次居民亦有所准备，提早疏散，而在台风来临前，多间超级市场出现抢购潮，食物被抢购一空。

图片版权 Getty Images Image caption 香港遭遇强烈台风，超市生鲜食物货架被抢购一空

"山竹"只在香港以南约100公里掠过，而不是正面吹袭。900公里雨带（550英里）以及时速约150公里的风力向中国南部移动，中国大陆南边沿海的福建及广东省进入戒备状态，福建省在周六提前撤离5万人，广东则全省停课，几个主要城市全面停工。

珠三角交通大受影响，深圳、珠海机场取消全日航班。

深圳的所有银行停业，多家医院暂停门诊，只维持急救服务，而深圳的有轨电车以及广东省高铁全天停运，来往深圳航班亦取消。

深圳大梅沙喜来登饭店，出现海上倒灌，海水冲破一层的玻璃门窗，汹涌至大厅，桌椅冲散。深圳市开放了500多处应急避难所，有超过11万人被安置。

风暴此前已经掠过台湾，中央气象局在风暴离台的周六发布9个县市大雨、豪雨特报。

图片版权 EPA Image caption 香港台风导致多处淹水，高楼玻璃被强风吹破

风暴过后的菲律宾

在周六（9月15日）受到"山竹"正面吹袭的菲律宾主岛吕宋岛则遭受严重破坏，目前仍在计算人命伤亡与经济损失。

菲律宾当局确认，"山竹"已经造成至少25人死亡，但由于多条道路已经封闭，通讯设备也受到破坏，意味着风暴在偏远地区千万的破坏程度仍然未知。

农业省份卡加烟已经遭受严重的农产品损失。

"山竹"于菲律宾当地时间周六凌晨约1时40分在吕宋岛东北边的拔高市登陆，20个小时之后离开。

"山竹"是2018年至目前为止的最强台风，原本预计将会是一个超级台风，但在登陆有轻微减弱。

在"山竹"于菲律宾经过的路线上有500万居民，超过10万人需要进入庇护中心。

菲律宾红十字会会长里查德·戈登（Richard Gordon）在周六向BBC表示，目前菲律宾仍未远离危险。

"风吹过之后就是下雨，之后就是洪水，所以我们面对的下一个问题是洪水以及产再次进入受影响的地区，"他说。

菲律宾在台风季经常受到风暴侵袭。2013年的超级台风"海燕"就造成7000人死亡，是该国有纪录以来造成伤亡最惨重的风暴。