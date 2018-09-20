国泰航空飞机印错名 转瞬即逝的“特别版”
- 2018年 9月 20日
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近日，香港国泰航空的一架飞机印错公司名字，引发网络群嘲。国泰稍后回应称，已经把飞机送回基地重新涂装。
国泰航空的飞机机身都印有其英文名“CATHAY PACIFIC”，但是眼尖的游客在香港国际机场发现，一架国泰飞机上印着“CATHAY PACIIC”。
国泰航空官方脸书账号自嘲，称这是“期间限定777机队外观”。国泰航空还表示：“特别版向来一瞬即逝。因此她正返回基地重新涂装。再见！”
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【 突發！期間限定 777 機隊外觀 】 特別版向來一瞬即逝。因此她正返回基地重新塗裝。再見！ Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop! 圖片來源 Source：香港航空討論區 (HKADB)Posted by Cathay Pacific 國泰航空 on Tuesday, September 18, 2018
结尾 Facebook 帖子 用户名 Cathay Pacific 國泰航空
香港飞机工程有限公司（Haeco）的一名工程师对《南华早报》表示，发生这样的错误让人费解，“我们有模板的，我觉得如果真拼错，字母之间应该有空格”。
一些社交媒体用户则对这个错误开起了玩笑，有人说，飞机被早几天的超强台风“山竹”吹掉了“F”。还有人说，出错可能是因为国泰员工键盘上的“F”键坏掉了。
国泰航空集团是一家以香港为基地的航空公司，旗下包括国泰航空、国泰港龙、华民航空三家航空公司。