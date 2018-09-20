国泰航空飞机印错名 转瞬即逝的“特别版”

图片版权 Cathay Pacific Image caption 国泰航空的飞机机身都印有其英文名“CATHAY PACIFIC”，但是眼尖的游客在香港国际机场发现，一架国泰飞机上印着“Cathay Paciic”。

近日，香港国泰航空的一架飞机印错公司名字，引发网络群嘲。国泰稍后回应称，已经把飞机送回基地重新涂装。

国泰航空的飞机机身都印有其英文名“CATHAY PACIFIC”，但是眼尖的游客在香港国际机场发现，一架国泰飞机上印着“CATHAY PACIIC”。

国泰航空官方脸书账号自嘲，称这是“期间限定777机队外观”。国泰航空还表示：“特别版向来一瞬即逝。因此她正返回基地重新涂装。再见！”

香港飞机工程有限公司（Haeco）的一名工程师对《南华早报》表示，发生这样的错误让人费解，“我们有模板的，我觉得如果真拼错，字母之间应该有空格”。

一些社交媒体用户则对这个错误开起了玩笑，有人说，飞机被早几天的超强台风“山竹”吹掉了“F”。还有人说，出错可能是因为国泰员工键盘上的“F”键坏掉了。

国泰航空集团是一家以香港为基地的航空公司，旗下包括国泰航空、国泰港龙、华民航空三家航空公司。