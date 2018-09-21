台湾一发廊以纳粹标志做招牌？争议点是什么

图片版权 EPA Image caption 德国人和犹太人团体均对此店招提出了批评。

台湾一家理发店因使用与纳粹十字符相似的标志遭到舆论批评，一度坚持不肯换广告牌的老板最终将争议标志撤下。

据台湾英文新闻网报道，在遭受近一周的舆论抨击后，新竹的"柏林HairSalon（美发沙龙）"已将引发争议的符号覆盖住，只剩下美发沙龙的名字。

BBC国际媒体观察部（BBC Monitoring）报道称，数以百计的批评之声还涌入了该理发店的Facebook主页，理发店不得不修改了其头像。当地的德国和犹太人群体也对此表示抗议。

店主徐振洋对BBC中文称，该招牌是三年前由外聘的设计师设计，招牌上的符号与纳粹没有任何关系，而是由四支剃刀组成，象征"智慧"和"力量"。

"我当初正是因为怕别人误解，才让人把标志改成镂空的，因为很多宗教信仰都会用这种镂空造型，结果有一些别有用心的人指责我是恶魔。"徐振洋说，事发后他接到了1000多条恐吓短信，还有人在店外大小便。

当被问及为何使用"柏林"的字眼作为店名，徐振洋表示，这和德国首都没有任何关系，"只是当时自己宠物狗的名字"。

要求拆除

本周早些时候，德国在台协会对该店的标志表示愤慨。在9月18日的一份声明中，德国在台协会称，"将展示纳粹标志作为商业用途是对大屠杀牺牲者的一种侮辱"，并补充表示："本会呼吁该店店长立刻移除纳粹标志"。

台北犹太中心也呼吁拆除这些标志。

此外，很多网友还在Google地图上给该店刷一星评分，导致满分5分的评分降至2.1分。

"今天如果日本人用慰安妇为广告招牌，相信台湾人南韩人也会抗议和愤怒，做人要将心比心。店长说没钱，摆明了你拿我没办法，抵制不消费是最好的做法，"一名网友评论道。

历史教育不足？

许多台湾媒体将这起事件与两年前在该市发生的另一场校园事件联系起来。

2016年12月，新竹的一所学校举办变装游行，有师生身穿纳粹服装、挥舞纳粹党旗帜，甚至搭乘纸制的虎式坦克行纳粹礼。相关图片在社交媒体引发轩然大波，国际社会的批评之声不绝于耳。

图片版权 EPA Image caption 光复中学高中部学生2016年12月23日校庆时以纳粹为变装主题引起争议。

台湾总统府当时为该事件道歉，学校校长随后宣布辞职。

台湾大学历史系系主任杨肃献对BBC中文表示，台湾现在的课程标准中，历史课程对德国纳粹的历史只是带过。

他介绍说，台湾高中历史课中世界史部分并不算少，占据了近一个半学期。但世界史内容多集中于介绍19世纪以前的古代史，当代史部分篇幅很少，学生对于这段历史的沉重性没有深入了解，对这些争议事件很多年轻人单纯觉得好玩。

"但我依然觉得这是一个偶然事件，后来搞得这么大可能也有政治因素在里面推动。"杨肃献说。