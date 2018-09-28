图片版权 XIAN ZI Image caption 弦子七月在朋友圈发布文章，指控央视主持人朱军四年前对其性骚扰。

继数十名知名人士卷入中国的#MeToo运动后，被指性骚扰女实习生的中国中央电视台著名主持人朱军近日以“侵犯名誉权”为由，将当事女生和爆料者起诉至北京法院，当事女生则表示已反诉朱军。

“朱军涉嫌性骚扰女实习生”是今夏在中国社交媒体引发风潮的#MeToo运动中最受关注的案件之一，该案也是首个正式走入法庭交锋的案例。

据BBC中文不完全统计，2018年6月到8月期间，已有近30名具有较大影响力的学者、媒体人及公益人士卷入“性骚扰”和“性侵”事件。

BBC中文采访案件当事人和学者，试图分析这个走向法庭的#MeToo案例对于中国#MeToo运动之路的借鉴意义和影响。

收到起诉书

现年54岁的朱军是中国中央电视台（CCTV）的著名主持人，他长期在综艺频道《艺术人生》节目担任主持人。央视官网的介绍写道，他自1997年至今主持过近20届春节联欢晚会（每年除夕夜很多中国家庭都会坐在一起观看的节目）。

图片版权 CCTV/Weibo Image caption 朱军在中国中央电视台的节目上。

7月26日，25岁的弦子在朋友圈发布了一篇文章，她表示在四年前，大三的她在老师的推荐下在中央电视台《艺术人生》栏目实习。有一天，她因为需要拍摄一段视频，在节目化妆间见到了朱军。当化妆间仅剩他们两人时，朱军隔着衣服开始试图猥亵，在节目嘉宾突然进入后方才停止。

弦子对BBC中文说，事发后第二天，她便在老师的鼓励下去报警。“警方当时把我那天穿的衣服拿走了，包括在身体、头发和嘴唇上都提取了指纹，还调走了央视走廊的监控录像，并进行了抽血，但最后却无果而终。”BBC中文记者就此致电当时负责该案的北京市羊坊店派出所，但对方拒绝了采访。

弦子的文章后来被拥有共同好友的徐超（微博昵称@麦烧同学）看见后，转发到了微博上，虽然文章发出数小时内便遭到屏蔽，但还是在中国社交媒体引发轰动。

8月15日，朱军委托的北京星权律师事务所发布声明，称“朱军性骚扰实习生”不实，并称将对作者及部分转发者在北京市海淀区法院提起诉讼。BBC中文记者尝试联系朱军的委托律师，但对方拒绝了采访。

周二（9月25日）弦子发布微博称，她和徐超收到了朱军的起诉书。在起诉书中，朱军以“名誉权遭到严重侵害”和“受到严重精神伤害”为由，向北京海淀区法院提起民事诉讼，要求弦子和徐超删除相关微博、赔偿其名誉和精神损失65万余元人民币，并在网络和报纸上致歉。

“我们应该是中国#MeToo运动中第一个正式收到起诉书的。在此之前很多当事人只是被发一个律师函吓唬一下。”弦子对BBC中文说，在拿到朱军的起诉书的同时，她也以朱军“性骚扰侵犯其人格权”为由，向海淀法院递交诉状进行反诉。

特殊之处

图片版权 Getty Image caption 2018年6月到8月，中国有近30名具有较大影响力的学者、媒体人及公益人士卷入“性骚扰”和“性侵”事件。

朱军并非第一个、也非最后一个在今年夏天席卷中国的#MeToo运动中被波及的知名人士。在他之前，多名媒体人和公益人士已被爆出涉嫌性侵或性骚扰，其中包括知名公益人雷闯、媒体人章文等。而在他被举报后一周，中国佛教协会会长、北京龙泉寺住持学诚也被控性侵。

与其他人待遇不同的是，朱军事件在一开始发酵的极短时间内，便遭到了严格的言论审查。

徐超说，7月26日她发布微博的两个小时内，转发量就达到一万条，但不久之后，所有有关的微博就被迅速删除。不少网友只能通过拼音、表情符号等“暗号”相互交流。7月27日，中国媒体“财新网”发布了《女实习生指控主持人朱军性骚扰》报道，文章访问了弦子的老师和同学进行核实，但该文当晚便被撤下。

“在中国，说舆论会干涉司法其实是一个很不公平的评价，当我们被噤声，当所有的搜索都没有结果时，这些事已经不是我们能够决定的，”徐超说。

此外，徐超还曾在微博上表示，在北京的房东声称受到压力，要求她删帖，“因为会影响其在国企的工作”。

尽管遭到了言论控制，又收到了起诉书，但弦子和徐超称，她们对案情依然乐观，愿意通过司法途径解决问题。

中国女权学者李思磐对BBC中文表示，朱军案作为性骚扰案例，走入法律层面是一个进步，但能否给其他案件带来示范效应，值得观察。

“#MeToo之所以会发生，就是因为很多时候法律不够用。朱军案比较特殊的一点是有报警记录和证据，如果有效的话，是比较难翻案的，但对于其他受害者依然艰难。”

弦子对BBC中文说，她觉得自己的案子就像是一个实验。“我的案子赢了，会有更多的女生知道，在遇到这种事时要先站出来报案。”

依旧路遥

在接受BBC中文采访时，弦子和徐超都表示，她们在小时候，都有另外遭到性骚扰的案例，但在当时，她们都并未有这样的意识。

“我上一二年级时候，楼下有个邻居，他是一个很著名的老师，年纪很大。他每次见到我和姐姐，都会用手拍我们的胸一下，”弦子说。

弦子认为，#MeToo运动的兴起，让很多女生开始对性骚扰有所了解，但她觉得还有很远的路要走。

图片版权 Getty Images Image caption 弦子说，很多中国女孩在面对长辈时，都非常注重自己的礼貌，即使对方言语上已经让人不舒服。

“很多中国女孩在面对长辈时，都非常注重自己的礼貌，可能对方言语上已经让你很不舒服，我们还会坐在那里保持自己的礼貌。但实际上那时你已经无法控制那个人会对你做什么事，”弦子说。

值得注意的是，即将于2020年实施的中国《民法典》在本月初公布了分编草案，其中一条规定，“违背他人意愿，以言语、行动或者利用从属关系等方式对他人实施性骚扰的，受害人可以依法请求行为人承担民事责任。”此外，《民法典》草案还规定，用人单位应当在工作场所采取合理的预防、投诉、处置等措施，预防和制止性骚扰行为。

“从其他国家的经验来看，雇主责任都是防范性骚扰中核心的一点，它会推动雇主采取积极的办法，例如加强对员工入职教育，”李思磐说。

但李思磐同时表示，除了法律的改进，还有观念层面上的东西。

“之前，社会上没有任何人探讨什么是性骚扰，没有媒体讨论，也没有司法介入，⼤家就都会觉得这个是不存在的，”徐超说。“但现在，有很多人开始知道，让你不开⼼的身体接触，让你不开⼼的段子都是骚扰的⼀种。”