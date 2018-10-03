时隔70年 两岸天主教在梵蒂冈寻求突破

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国际天主教盛事“世界主教会议”于10月3日在梵蒂冈举办，中国大陆天主教团决定派遣中国主教团秘书长郭金才与主教团副主席杨晓亭前往当地参加，这也是中国大陆官方睽违已久再度向梵蒂冈派遣双方认可的主教。

自从中国大陆官方与梵蒂冈在9月22日签署“临时性协议”，梵方正式承认七位由中国政府指派的主教后，双方关系出现大幅好转。

十月两岸相逢？

而这次前往梵蒂冈的郭金才，即是原先中国政府指派的七位之一，并隶属河北承德教区的主教。原先郭金才与承德教区的合法性皆不被梵蒂冈承认（梵方认为属热河教区），在日前的临时性协议中，全都获得合法化，郭金才这次造访，意味着中梵关系出现实质性进展。

同时间，台湾官方也宣布副总统陈建仁将于11日启程前往梵蒂冈参加“封圣典礼”，由于陈建仁也是梵蒂冈官方册封的耶路萨冷圣墓骑士，地位崇高，一时间在台湾媒体间掀起“两岸天主教高层在梵蒂冈相会”的讨论。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 台湾外交部政务次长谢武樵表示，两岸天主教高层在梵蒂冈“应该不会碰面”。

不过在2日的台湾总统府例行记者会上，外交部政务次长谢武樵面对媒体时澄清，副总统陈建仁参加的是“封圣典礼”，与中方参加的世界主教会议有所不同，“应该不会碰面”。而台湾媒体则问到，台方是否会向梵方就与中方签署协议一事交涉时，谢武樵则说：“副总统一定会表达希望教廷持续关注台湾的天主教徒利益”。

中梵进展神速

对于中梵两方在事务交涉上的进展，台湾“两岸政策协会”理事王智盛对BBC中文说：“中梵两方的沟通脚步比想象中快，梵蒂冈在教务上面做出更多的妥协”。

他分析，两方在协议上有一定的铺陈，从九月底的主教任命临时性协议，再迅速来到主教会议，可以看出梵蒂冈透过会议参与，开始强化中国在天主教世界的合法地位，“这是个逊序渐进的过程”。

图片版权 Getty Images Image caption 目前在中国估计有1200万的天主教徒。今天，中国的天主教徒面临着选择——参加北京批准的教会，或去地下教会。

随着中国在天主教世界的重新亮相，未来势必会冲击到过往梵蒂冈对于中国的既有政策，王智盛分析：“包括教义认定、其他教区划分、地下教会的认定，还有宗教价值等，可能都会作出让步”。

就他认为，从2月份的中梵就主教任命传出合意的消息，到9月底的临时性协议签署，再到10月的世界主教会议派遣，都是“中方主导为主、梵蒂冈配合”。如今的梵蒂冈并非以传教方便为主，在其他教务的方面，恐怕都可以跟中方妥协。

两岸天主教接触

而两岸的天主教高层，是否会透过这次一起在梵蒂冈的机会有机会碰面？王智盛则认为，站在宗教高度来看，其实都是两个个别行程：“都在宗教线上，不会就政治或是外交上发生龃龉”。

但就外交上，王智盛则不认为梵蒂冈的宗教事务上，会立刻转化成外交事件：“中国现阶段还是希望严格控管宗教、让天主教出现更多中国特色的教义，这比外交还更重要”。

图片版权 Getty Images Image caption 台南盐水天主堂。

目前在中国估计有1200万的天主教徒，现阶段一半是隶属于中国官方认可的天主教爱国会、另一半则追随梵蒂冈，成为地下教会。两岸的天主教互动从中国改革开放至今都是台面下互动，许多中国大陆的主教或干部，必须低调由其他方式来台交流。

然而，台湾的陈建仁副总统是维系台梵两国间邦交相当重要的桥梁，“副总统的政治与宗教特殊性，是巩固台梵的重要角色。但是在台湾枢机主教单国玺过世后，他的继任者尚未决定、还有香港枢机主教陈日君的言论等，是梵蒂冈相对要去思考的”，王智盛说。

这次台方参加的“封圣典礼”，除了祝贺外，台湾外交部更期盼能藉此机会“邀请教宗访台”。但在中梵关系逐渐步入新页之际，这项过往被视为“难上加难”的任务，如今看来只会更加艰难。