范冰冰缴8.8亿免牢狱 震慑中国富豪的税与罚

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范冰冰的微博在沉寂了123天后，再次更新，发布一篇《致歉信》，承认在影片《大轰炸》和其他一些合同中出现利用“拆分合同”等逃税问题。

在这条微博发出的几个小时前，中国官方通讯社援引税务部门称，对范冰冰及其担任法人的企业追缴2.55亿元，滞纳金0.33亿元，以及各种罚款近6亿元。

“靴子”终于落地，这意味着范冰冰连缴带罚共需上交近9亿元。中国税务部门称，如果她能如期缴纳，将不予追究刑事责任。

不仅是范冰冰，整个影视行业也将面临查税的寒冬。中国国家税务局称，要规范影视行业税收秩序，2018年12月31日前自查自纠并到主管税务机关补缴税款的，将免予行政处罚，不予罚款，否则将依法依规严肃问责或追究法律责任。

范冰冰逃税2.55亿元不用负刑责

近9亿元的高额罚单是如何形成的？西南财经大学财税学院教授李建军向BBC中文解释，这笔钱由追缴税款、滞纳金和罚款三部分组成。

追缴税款达2.55亿元，指的是范冰冰及其企业应缴而未缴的税款；

滞纳金0.33亿元，可以“简单理解为所欠税款的利息”，按天计算；

罚款近6亿元，则是对范冰冰不同偷逃税行为进行处罚的钱，比如对“阴阳合同”隐瞒真实收入处以4倍罚款，达2.4亿元；对利用工作室账户隐匿个人报酬处以3倍罚款，达到2.39亿元。

如果范冰冰如期缴纳罚款和补缴税款，将被免除刑事责任。今年以前，范冰冰已经连续五年蝉联福布斯“中国名人榜”收入冠军，去年收入近3亿元人民币。因此补缴起近9亿元，似乎并不困难。

因此，不少网友质疑称，为何偷逃税2.55亿元的范冰冰不必负刑事责任，而当年偷逃税1400万的刘晓庆却入狱一年多。

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“刑法的相关罪名和构成条件发生了重大变化，与涉案金额没有关系。”北京紫华律师事务所律师钱列阳曾担任刘晓庆案的刑辩律师，他向BBC中文解释称，刘晓庆案时用的还是1997年的刑法，叫偷税罪，2009年刑法修正案改成逃税罪了。

钱列阳称，从“偷税罪”到“逃税罪”，修改后有行政处罚前置程序，即如果初次逃税，税务机关进行行政处罚（滞纳金、罚款等）后，就不追究刑事责任，也就不算犯罪；以前一旦发现逃税行为，公安部门就可以直接介入抓人。

李建军分析，在涉税案件中，首先判断性质，再判断情节。范冰冰案中她只是偷逃税款，补缴齐税款及高额罚金后，可以减轻危害程度，保证公共利益，因此可以不予追责；而如果存在伪造票据、甚至抗税行为，则性质严重得多，很有可能会被追刑事责任。

“在刑法上有销毁会计凭证罪来追究刑事责任。”钱列阳举例，范冰冰经纪人牟某广在税务机关调查时，因为指使公司员工隐匿、故意销毁涉案公司会计凭证、会计账簿，阻挠税务机关依法调查，最终牟某广等人已被公安机关依法采取强制措施。

地方政府是否与范冰冰“合谋”偷逃税？

范冰冰案牵出的不仅是影视行业人士，地方税务部门也难逃其咎。

新华社引用中国税务局及江苏省税务局称，因范冰冰案，原无锡市地方税务局、原无锡市地方税务局第六分局等主管税务机关的有关负责人和相关责任人员将被问责。

“一些地方政府，可能会因为扶持地方某个产业，而对企业纳税睁一只眼闭一只眼。”李建军解释，此前影视行业流行工作室包税制的潜规则，通过定期定额征收方式少缴稅，然而这种“包税制”是税务部门对财务核算困难的个体户实行的简易征收方式，将工作室算入此列，显然有疏漏。

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无锡之外，另一个集聚影视公司的城市是位于新疆、靠近哈萨克斯坦的霍尔果斯。在霍尔果斯市注册的公司5年免征公司税的优惠待遇，并且在第二个5年公司税减半。

正因如此，霍尔果斯市注册的公司数量去年猛增到14472家，比前一年增长了4倍。不过这些注册的公司在当地并没有开展任何业务，其中90%的公司属于轻资产行业，其中不少都是影视公司，也包括范冰冰名下的公司。

钱列阳称，如果是地方政府出台的“土政策”使范冰冰可以避税，那么她确实没有责任，只需依照国家法律取消这些政策即可，但现在来看又不止是简单避税，问责相关税务官员，可能牵出渎职甚至受贿等案件。

新华社文章中援引中国国家税务总局，警告对出现严重偷逃税行为且未依法履职的地区税务机关负责人及相关人员，将根据不同情形依法依规严肃问责或追究法律责任。

政府向影视行业喊话

范冰冰事发后，整个影视行业也面临“严冬”——对在2018年12月31日前自查自纠并到主管税务机关补缴税款的影视企业及相关从业人员，免予行政处罚，不予罚款；对个别拒不纠正的依法严肃处理。

李建军认为这种方式比较合理，整个影视行业涉及企业、个人众多，挨个筛查不太可能，通过"限期补缴免罚款"，可以用最低成本，最大程度弥补公共利益损失。

“另一个层面，涉及税收公平性的问题。”李建军解释，范冰冰等明星偷逃税，那意味着依法纳税者相对多缴了税。中国个人所得税常被称为“工薪税”，多纳税的就是这部分人。税制改革的逻辑就是，严格执行税法，应缴尽缴，如此就可以在保证公共收入的前提下适当降低税率。

钱列阳表示，刘晓庆案使整个影视行业提高了纳税意识，并在合同中实施代扣代缴义务；范冰冰案则可以打击影视行业"阴阳合同"等偷逃税的潜规则，再次提升行业的纳税意识。

香港中文大学商学院国际贸易及中国企业课程主任李兆波表示，这种情况并不罕见，付一笔巨款而避免牢狱之灾，在香港的案件中也出现过。而系统性偷逃税不仅出现在娱乐行业，在中国其他各个行业都存在，比如电子支付在中国已经非常普遍但在一些行业依然拒绝电子支付和银行转账，明显是想偷逃税。