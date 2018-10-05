BBC博客：个人崇拜升温习近平思想电视秀登场

图片版权 Hunan TV Image caption 《新时代学习大会》由中共湖南省委宣传部策划，在中共19大召开一周年之际推出。

中国，晚饭时间，晚间新闻刚刚播完，黄金时段的电视观众们准备好开始观看真正的晚间娱乐节目。

电视上的一个问答秀节目开始了，主持人宣布：“让我们来听听习主席的讲话，理解习主席的思想”。这个节目的名字叫：新时代学习大会。

这里的“习”指的是中国领导人习近平。他逐步收紧了对整个国家的掌控。就在一年前，“习近平思想”写入了中国共产党党章。这样的情况已经很久没有发生过了。

“新时代学习大会”由湖南卫视播出。这个中国最受欢迎的娱乐频道以年青人为目标受众，也就是说这是要确保中国的新生和千禧一代都全部加入学习行列。

好玩吗？

节目分成两轮：问答和简短演讲，内容是中国共产党的理论和习近平思想，其中包括回答习近平登上权利巅峰的个人经历。

图片版权 Hunan TV Image caption 《新时代学习大会》是中国电视理论节目《社会主义“有点潮”》第二季。

主持人提问道：习主席15岁的时候，从北京被送到陕西梁家河插队。在那段时间，他对学习知识如饥似渴。有一次曾步行15公里去借书。这本书名是什么？

有人立刻抢答：《浮士德》。

“恭喜！回答正确。”主持人说完，台下响起观众掌声。

主持人接着念出了习近平在1990年代担任福建福州市委书记时写的一首诗，提问：“这首诗是纪念谁的？”

“焦裕禄”，又有人立刻回答。正确。这一次，参加问答节目的人立刻就想到了这位1960年代的中共干部楷模。习近平曾为他亲笔写诗赞颂。

“什么样的理论才算得上是伟大的理论？”清华大学马克思主义学院院长艾四林提出了这个问题。他是节目特邀的专家。

这时另一个参赛者回答说：“伟大的理论一定是历史的理论、科学的理论、人民的理论。在当代，科学的理论伟大的理论就是习近平新时代中国特色社会主义思想。”

他完美的回答赢得了赞扬。

图片版权 AFP Image caption 中国为期十年的“文化大革命”中，红宝书《毛主席语录》人手一册。全国弥漫对毛泽东的个人崇拜之风。

这个节目还播出被视为“金句”的习近平讲话或采访的片段，参赛者需要完成句子或者回答相关问题。

习近平在某次讲话中说：“马克思主义非常深刻，但是基本上能总结为一句话......”

有参赛者回答：“就是为了解放全人类”。

对节目参赛者来说，这个问答秀还是有些与众不同之处。节目结束后虽然没有奖品，但沉浸在有关习近平的知识之中，并充分展示自己的专长就是他们的收获。或许在组织者看来，观众应该也有奖品，那就是他们有机会牢记党的理论，提高对习近平思想的认识水平。

这个节目发出的信号非常显而易见：在中国的今天和当下，牢记党的理论、理解习近平思想，是通向成功，特别是在公共或政府领域通向成功之路的润滑剂。

图片版权 Alamy Image caption 中国“文革”期间的宣传画，钢铁工人手持红宝书，身上佩带毛主席像章。

这表面上似乎是很原始很不着意掩饰的宣传手段，但是从某种意义上说，它与任何灌输过程当中的标准问答环节没有什么不同。这是喊口号、在电视上歌颂领导人等宣传手法的延伸，不过用上了游戏的形式，也清楚地显示习近平个人崇拜是如何运作的。

谁爱看？

《新时代学习大会》共有五集，包括的问题从习近平思想从哪里来、新思想新在哪、以及新思想要把中国带到哪里去。但是在节目首播四天后，也没有在中国的社交媒体微博引爆什么热议。

有人在微博上讥讽说：“这肯定会成为收视率最高的电视节目。”

另外有人调侃道：“所有答错了的，都应该接受再教育，达到新时代的要求。”

图片版权 Hunan TV Image caption 节目自称这是中国首档推动习近平思想的电视理论节目。

有一对不愿透露姓名的60岁左右的夫妻在看了这个节目后向BBC发表了这样的感想。

丈夫看了开场就忍不住笑出了声：“我看不下去。你看得出来，这些参赛选手都是特别安排的。他们都像在背诵课本一样。”

但妻子作为一个老党员却有不同的看法：“很沉闷却很有意义。现在年青人只学一些基本的政治知识。给他们灌输一些有价值的东西很有必要。”

从某种意义上说，这样的节目算是围绕习近平思想合情合理派生出来的行业。这个节目的嘉宾，来自习近平思想研究中心。这样的研究中心在2017年年底以来在中国各地出现，专门针对青年学生。

CET中国项目负责人莫大伟（David Moser）说：“毛时代之后，邓小平决定废除领导个人终身制，确立精英官僚的集体领导，并且用任期制加以限制。习近平颠覆了这一决定。自他掌权后，改革开放之前的那种个人崇拜有明显的回升。”

如今，有各种各样的工具，如应用程序APP、手机游戏和漫画等等，帮助领导人建立起个人崇拜。 这台电视问答秀不过是换了一种形式而已。

莫大伟说：“在中国媒体内，政治与娱乐是分开的，现在这种新的习近平崇拜从根本上改变了这种情况。”