世界多国也过“黄金周”？中国游客“边玩边办事”

图片版权 Getty Images Image caption 大量中国民众在中国“国庆黄金周”外出游玩。

中国“国庆黄金周”已接近尾声，在七天假期里忙碌的不只有中国人，还有周边多国的商家，他们期待接踵而来的中国游客能“买买买”。不过，对于很多中国游客来说，一趟海外之旅的意义早已不限于单纯观光。

“一到长假，无论如何都要出国的，区别只是坐飞机去，还是在朋友圈看，”一则社交平台上流传的段子写道。

今年召开的世界旅游城市联合会青岛香山旅游峰会的一份统计显示，2017年，中国出境游客（前往国外和港澳台地区）达到近1.3亿人次，比上一年增长7%，成为世界上最大的游客来源国。泰国、日本、英国和美国成为最受中国游客欢迎的国家。

一些国家的旅游业者期待中国游客能提振当地经济，但也有所在国民众认为，在每年假期“集中出游”的中国游客会给当地民众的出行造成困扰。

不过，在海外游大潮中，很多中国游客不再满足于简单前往热门景点“打卡”，转而投向一些你可能意想不到的周边项目，BBC中文和三名中国游客聊了聊他们的特殊之旅。

济州岛“驾照游”

图片版权 Getty Images Image caption 韩国济州岛是中国游客比较热衷的景点。

你还以为去韩国只是在免税店前排队买化妆品？那你可能就过时了。

在韩国南部的小岛济州岛，在英国刚读完书的小王没有多少心情欣赏阳光和沙滩，他的主要目标是参加一次驾照考试。

“我来这就是为了直接考个国际驾照，因为我是背包客，这样以后出国玩就方便多了，”小王说。

小王只是中国蜂拥而至的驾考大军中的一员。根据济州岛驾考中心的数据，今年到目前为止，已有2172名中国公民在这里获得驾照，平均每周都有近60人，而在2010年，全年的数据也不过68人。

由于中国没有加入《联合国陆路交通国际条约》，中国公民无法取得国际驾照（International Driving Permit）。很多像小王一样经常出国的人们便专门前来。此外，也不乏一些连中国国内驾照都没有、也完全不会开车的人。

BBC中文记者在购物平台淘宝上看到，有多家店铺提供济州岛驾考的一条龙服务，价格从6000元到15000元（约873美元到2184美元）不等。

“不会开车的话，你就去报个VIP班，多学半天，三天绝对能拿证。”一家驾校公司负责人对BBC中文说。

中国法律允许其他国家有效驾照的持有者换领中国驾驶证，但换领政策各地各不相同。在部分省份，符合条件的持证者只需参加科目一（即理论笔试）便拥有了与在国内通过驾校考试等同的驾驶证。

图片版权 Getty Images Image caption 今年到目前为止，已有2172名中国公民在济州获得驾照，平均每周都有近60人。

此外，离上海不过500公里的济州岛由于对中国采取免签政策，成为不少急求驾照而不得的中国人心中的驾考天堂。

旅游撰稿人艾琳‧克雷格（Erin Craig）此前在BBC资本网撰文说，中国游客在济州参与驾考的成功率很高，而且考试速度很快。韩国的驾照考试虽然也包括医疗检查、笔试、封闭式驾驶考试及路考，但一个下午通常可以完成考试的多个项目。其中，笔试还提供了中文版本。

台湾“冻卵游”

图片版权 Stork Fertility Center Image caption “冻卵”，这个一度对中国民众来说有些遥远的名词，正吸引着数以百计的中国大陆游客飞往台湾。

“冻卵”，这个一度对中国民众来说有些遥远的名词，正吸引着数以百计的中国大陆游客飞往台湾，“为未来留条后路。”

“我们感情很好，只是对于生小孩一直没有共识。但现在已经37了，担心以后不容易怀孕，就用假期来看看。”在北京一家航空公司上班的小刘对BBC中文说道。

2015年，中国影星徐静蕾公开自己远赴美国冻卵的经历，让冻卵在中国成为有一定经济条件女性之间讨论的热门话题。然而，由于中国大陆禁止单身女性冻卵，一些中国女性便将目光放到了海外，其中，美国是首选地，但台湾因为价格低廉，也获得一些人的青睐。

位于台湾新竹的送子鸟生殖中心向BBC中文展示了他们的统计数据：中国大陆的客户是外来做冻卵手术的主力，且年增长率都将近50%。这其中，35到40岁的女性最多，占了将近一半。

BBC中文咨询了台湾几家从事该手术的公司，它们的报价为3到8万人民币（约4368到11648美元）不等，较美国20万人民币的均价低廉很多。送子鸟生殖中心说，手术本身并不复杂，但需要在月经后数日开始打排卵针，在两周后完成取卵。

小刘说，现在虽然她有空，但没有赶上生理期，因此决定先带排卵针剂回北京，等到生理期后再来台湾取卵。

图片版权 Getty Images Image caption 一些老人担心未婚子女，在相亲角帮子女找对象。

虽然越来越多的人进行“冻卵旅游”，但这并不意味着一次手术就高枕无忧。

美国生殖医学会（ASRM）的研究显示，一颗在30岁之前冷冻的卵子，复苏形成胚胎后，能够成功孕育婴儿的机率是4.5%-12%。但如果年龄稍微推后至38岁，怀孕率便下降至2到12%。

柬埔寨“看房游”

图片版权 Getty Images Image caption 中国购房者已将目标放到了邻国柬埔寨。

在柬埔寨首都金边，一些地方可能会让你误以为来到了一个中国的小城，到处是中文的标牌和熙熙攘攘的中国游客。

数据显示，2017年共有约120万中国游客前往柬埔寨旅游，占外国游客总数的21%，同比大幅增长46%，中国首次超过越南，成为柬埔寨第一大游客来源国。

图片版权 Getty Images Image caption 柬埔寨首都金边的一处在建的房地产项目。

在这些来柬埔寨的中国游客中，一部分人的目标并非传统的吴哥窟或大皇宫，而正是一些建成没多久的公寓楼，来自湖南的小周便是其中之一。

“我自己是做生意的，所以对这边房子挺有兴趣的，只是担心已经晚了嘛，这几天太太有假就一起来这边看看，”小周说。

中国官方近年持续加大对周边国家的投资，民间不少人士也仿佛看到商机。在中国国内一二线城市房价涨势放缓甚至有所下跌后，购房者已将目标放到了邻国柬埔寨。

“去年我们售楼部基本上到访者很少，今年每天都有3组左右。外来人口和交通压力也增加不少，”一名从事柬埔寨地产生意的商人向BBC中文介绍道。“中国游客最看重的是地段。”

图片版权 Linh Pham/Getty Images Image caption 中国游客涌向越南芽庄。

不少当地建筑商都以高收益、高房租作为宣传标语。他们给出的理由是，柬埔寨与中国保持着良好的关系，经济保持着7%的增长，国民平均年龄也很年轻，房屋的升值前景较为乐观。

金边的这番景象并非特例。BBC中文此前曾报道，越南旅游城市芽庄也掀起了“看房游”，房产销售手册大多配有中文，很多中国人借着在芽庄旅游的机会，边看景边看房，看上的直接成交买房。

备注：应受访者要求，小王、小刘和小周均为化名。