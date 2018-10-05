彭斯赞“台湾民主” 断交潮之后的强心针？

图片版权 Getty Images Image caption 美国副总统彭斯

美国副总统彭斯4日受邀到华盛顿特区的研究智库“哈德逊研究所”演讲时赞扬台湾民主是“更好的道路”，在台湾引起不小回响，却让中方更为不满。

彭斯在演讲中先指责中国共产党在这两年接连拿走台湾过去的三个拉丁美洲邦交国（巴拿马、多明尼加与萨尔瓦多），称这是“威胁台湾海峡稳定的举措”。随后，彭斯仍表示，会持续遵守一个中国政策，但话锋一转，又指“美国一直相信，台湾落实民主制度，对所有中国人展现出了一条更好的道路”。话音刚落，台下即响起热烈掌声。

台湾总统府则于5日回应称，他们已经注意到彭斯演说，并感谢美方一直以来支持台湾的国际空间与对区域安全情势的关注。总统府重申，在两岸关系上，台湾的“善意不变、承诺不变”，并“不会走回对抗的老路，但更不会在压力下屈服”。台湾外交部则感谢美国政府“展现一贯道德勇气，仗义执言”。

“蛮多美国人是希望与经贸打交道，期待中国政治上能够出现变化，但在今年三月中方修改主席连任（期限）后，确实把很多美国理想主义的人最卑微的期待都打碎了”。台湾政治大学国际关系研究中心研究员丁树范对BBC中文表示，与其说美方挺台湾，不如说他们面对现今中国威权独裁加剧，逐渐感受到这种政体的实际威胁。

Image caption 彭斯的“挺台民主说”与军演传闻，在台湾媒体间引发讨论。

美方台海军演？

美国有线电视新闻网CNN报导，美方预计从11月起密集展开军演。该报导引述美国军方高层，演习的范围将在台湾海峡与南海周遭，称其是“全球性展示武力”。至于有关报导的真实性，美军太平洋舰队拒绝回应，台军国防部发言人陈中吉则说“毫无所悉”。

“这应该是美国军方刻意放话，”台湾国家政策研究基金会国家安全组高级助理研究员揭仲对BBC中文说，“就算有演习，也不会是在台湾海峡上，顶多是演习前后军舰会通过台湾海峡”。

台湾1996年首次民选总统时，也一度引发两岸高度对峙，美国航空母舰亲赴台湾海峡坐阵，避免两岸军事冲突。揭仲认为，就算美方想军演，“也不会升高到那种程度”。

11月24日，台湾将迎来规模仅次于总统选战的县市长大选。民进党与国民党两大主要党派对于用字遣词皆相对谨慎。台湾行政院长赖清德5日在立法院总质询时简单回覆：“目前美国国防部还没有证实这个消息，（所以）台湾也没有评论这样的事件”。

丁树范则认为，美国不论各种军事行动，都要透过白宫授权，关键在往后美方的决策。

今年4月18日，中国在福建省石狮市沿海举行火炮射击演习，被视为严正“警告台独”之举。丁树范分析，美国在台海演习的消息，绝对要详加核实，目前台湾官方各部会的反应审慎，完全不评论是正确态度。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年4月，中国的辽宁舰在南中国海演练。

台湾如何自处？

美方的“挺台民主论”同时引发媒体争论，亲中国的报纸《中国时报》社论称“特朗普为了拼期中选举，把台湾当成政治提款机”，用“台湾牌”与“贸易战牌”重新激起美国中下阶层民众回响，但只是“民粹手段”。

较偏独立派的报纸《自由时报》称，11月将逢美国与台湾中期选举，如果真的选在这敏感时刻“秀肌肉”，背后不仅是警告中国，更有高度政治含义。

丁树范则认为，这半年内中国修宪让政治产生的变化，才是让美方态度转硬的关键。

在目前的美台关系上，丁树范认为，从2016年特朗普与蔡英文通电话并自己在推特上公布，以及后来出台的《台湾旅行法》与《国防授权法》看，美方都主动想要加深与台连结，但台湾也需要审慎应对，而且要避免成为常被动回应的一方。