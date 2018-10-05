疑允陈浩天演讲 FT亚洲总编续留港签证被拒

图片版权 AFP Image caption 香港政府没有交代拒绝马凯（图右）签证续期的申请。香港外国记者协会早前邀请香港民族党“召集人”陈浩天发表演讲，引起中国和香港政府不满。

英国《金融时报》向BBC中文确认，香港政府早前拒绝香港外国记者会（FCC）署任主席马凯（Victor Mallet）续期工作签证的申请。FCC早前邀请香港民族党“召集人”陈浩天发表演讲，引起中国和香港政府不满。

《金融时报》发表的声明指，香港政府没有说明拒绝马凯签证续期申请的原因，这也是他们“首次在香港遇到这种情况”。马凯现时也是《金融时报》亚洲总编辑。

BBC中文向FCC查询，对方指也是刚刚收到这个消息，因此未能回应。香港政府回应BBC中文查询时指，政府“不会评论个别个案”。

陈浩天8月应邀到FCC演讲后，引来中方批评。中国外交部驻港特派员公署在演说结束后发表长篇声明，对FCC坚持进行活动“表示义愤并予以谴责”，要求会方“反躬自省，纠正错误”。FCC当时强调，邀请陈浩天不代表认同其言论。

香港在《一国两制》的原则下有权自行制定出入境法律，包括允许或拒绝非香港永久居民入境与逗留。香港过去曾拒绝多名人士入境，引来国际关注，包括曾公开评论香港人权、自由倒退的英国保守党人本尼迪克·罗杰斯（Benedict Rogers）。

另外，吴叡人和吴介民等三名台湾学者去年原定计划到香港中文大学出席《殖民香港：由英殖时期到特区年代》，同样被拒绝。