国际刑警组织主席孟宏伟在中国失踪 法国开启调查

图片版权 EPA Image caption 兼任中国公安部副部长的孟宏伟，于2016年11月当选为国际刑警组织主席。其妻子向法国警方报警，称他下落不明。

国际刑警组织主席孟宏伟的妻子向法国警方报案，称他于9月底回中国之后失踪。

法国警方周五（10月5日）透露消息称，他们已就此案展开调查。

法国警方还透露，孟宏伟是在上周离开国际刑警组织在里昂的总部返回中国的。

警方消息来源还向法新社表示：“孟宏伟不是在法国失踪的。”

香港《南华早报》引述消息来源称，孟宏伟上周搭乘的航班抵达中国后，立即被纪检部门带走，目前正在接受调查。报道没有透露他为何被调查。

美联社引述一位不愿透露姓名的国际刑警组织官员称，孟宏伟确实回到北京，目前正在对其下落不明进行调查。

孟宏伟是谁？

现年64岁的孟宏伟，是中国公安部副部长，他的名字周五（5日）仍然出现在中国公安部的网站上。

汉族，1953年11月生，黑龙江哈尔滨人；

1975年6月加入中国共产党，1972年12月参加工作，北京大学法律系法律专业毕业；

现任公安部副部长，国际刑警组织主席，副总警监警衔；

40多年刑警工作经验

国际刑警组织任期到2020年届满

图片版权 China MPS Image caption 孟宏伟的名字仍然显示在中国公安部的网站上。

国际刑警组织怎样说？

国际刑警组织发表声明说，已经知悉了这一失踪指称。“这是法国和中国有关当局的事务”。

针对孟宏伟在中国期间的行程以及他妻子为何现在才报案，国际刑警组织目前没有给出更多信息。

国际刑警组织还补充说，负责该机构日常工作的是秘书长，而不是主席。目前该组织共有192个成员国。

担任主席的孟宏伟，负责国际刑警组织的执行委员会，他在2016年出任此职，任期应该到2020年届满。

孟宏伟在2016年11月当选为国际刑警组织主席，是担任该组织的第一位中国官员。当时人权组织曾经担心此举会更有利于中国当局追查在海外的政治异见人士的动向。

中国的司法系统被要求忠诚于党，孟的当选引发舆论对国际组织公正性的质疑和担忧。

图片版权 Interpol Image caption 国际刑警组织通过推特发表声明说，不会再就此事发表评论。

孟宏伟惹怒了中国？

BBC亚洲事务记者杉丽雅（Celia Hatton）分析说，孟宏伟的案子值得注意有几个方面的原因。

在孟宏伟失踪只有几天，他的妻子就通知了法国当局。中共官员失踪后，家人联系外国政府的案例非常、非常罕见，因为他们担心亲人会受到更加严厉的惩处。

孟宏伟的妻子之所以这样做，是不是感觉别无选择？

另外，孟宏伟出任国际刑警组织主席曾经让中国政府大为自豪。如果他真的是在中国国家体制内失踪的，那么他到底惹怒了谁？

或者说，他到底做了什么、导致北京心甘情愿、公开地放弃在国际刑警组织中的最高职位？

今年4月，中国官媒新华网曾报道，公安部副部长孟宏伟已不再担任公安部党委委员。当时已是孟宏伟再次被削权。

去年12月，他被免去中共国家海洋局副局长、中共海警局局长职务。当时的分析认为，孟宏伟仕途可能不妙。

孟宏伟自2004年开始长期任公安部副部长，与周永康有不少交集。

周永康在2002年的中共十六大上升任政治局委员，2003年3月兼任公安部部长、国务委员后，孟宏伟在第二年被提拔为公安部副部长、党委委员，成为周的副手之一。