孟宏伟受查：“中国式执法”与国家形象的影响

图片版权 AFP Image caption 孟宏伟自2016年开始担任国际刑警组织主席。

国际刑警组织前主席、中国公安部副部长孟宏伟从失去联络到中国当局证实他被扣查历时一周多，期间连国际刑警也不知道自己主席的踪影。直至孟宏伟太太向法国警方报案、香港媒体引述消息报道他的行踪和国际刑警要求中国交代后，中方才证实他被扣查的消息。

孟宏伟自2004年开始长期任公安部副部长，与周永康有不少交集。中国官方媒体《环球时报》报道，中国公安部部长赵克志在周一（10月8日）凌晨主持公安部党委会议，通报孟宏伟“收受贿赂、涉嫌违法”的情况，会议期间还特别要求“彻底肃清周永康流毒影响”。

孟太太英文名Grace Meng，她日前在法国召开记者会，向记者展示孟宏伟失踪前向她发出的“刀子”表情符号，示意他“有危险”。她又用中文向记者呼吁国际社会关注事件。

分析指出，孟宏伟获委任为国际刑警组织时曾被外界视为中国参与国际事务的一大突破，但它如今用国际刑警组织也“措手不及”的方法扣留孟宏伟，将令中国的国际形象大打折扣。

图片版权 AFP Image caption 记者会举行期间，孟太太背向镜头，不愿意露脸。

事情有甚么新发展？

孟太太召开记者会时背向镜头，不愿意上镜，指她收到孟宏伟失踪前向她发放讯息，要她等他电话，然后向她发出“刀子”表情符号。

她又说，孟宏伟的事情属于“公平正义、属于国际社会”，也属于她“最爱的袓国和人民”。

中国外交部发言人陆慷在周一的例行记者会期间说，中方将“一如既往地支持国际刑警组织工作”，中国公安部也把相关讯息正式通报了国际刑警组织的总秘书处。

国际刑警组织目前已委任原藉韩国的金钟阳署任主席。

图片版权 AFP Image caption 孟太太向记者展示从丈夫收到的刀子表情符号讯息。

孟宏伟突然离任会影响国际刑警运作吗？

上一名主动请辞的国际刑警组织主席是南非前警察总长塞莱比（Jackie Selebi）。他2008年辞任，其后南非法庭裁定他贪污罪成，判囚15年，但他坐牢不够一年就以治病为由获得假释。

国际刑警组织的网站介绍，主席的工作包括主持组织大会和执行委会的会议，并确保组织会确切执行会议所做的决定。路透社报道指，许多时候国际刑警组织的主席都是从国家警察部门借调的，他们同时会保留所属国家的政府职位。

香港浸会大学政治及国际关系学系教授卡贝斯唐（Jean-Pierre Cabestan）指，国际刑警组织主席参与组织日常的运作并不深，因此组织的运作“不会受孟宏伟的事情影响”。

事情对中国公民参加国际组织有何影响？

孟宏伟2016年起担任国际刑警组织主席，是第一位来自中国的主席。国际组织人权观察去年曾发出公开信，质疑国际刑警组织能否在孟宏伟的领导下维持对人权的尊重和保护。

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛认为，这次事件印证了孟宏伟出任国际刑警组织主席时外界的担心。他接受BBC中文访问时形容，这是“国际级的大笑话”，又指这对中国国际的软实力形象是个挫败。

他说，中国在国际刑警这么一个组织，“应该注重搜证、程序和透明度”等指标，但整件事情中可以看到中国的所谓软实力没有甚么“值得令人肯定、欣赏”的地方。

而香港大学法律系副教授弗莱（James Fry）就指出，按《维也纳外交关系公约》的规定，即使孟宏伟身为国际组织成员，他在自己的国家也不会获得任何“特别的权力和待遇”，而是要按中国的法律行事。“因此，中国有权取消孟宏伟在国际刑警组织代表中国的身份，也可以按自己的法律法规向他作出调查。”

陈家洛认为，这次件事对中国形象和声誉会造成破坏，而如果中国未来想派出代表性的人物到国际组织当领导职位时，国际社会将会有保留。

他解释说，这是因为其他国家不会知道这个人的注意力仍然留在与北京政府或中共中央“千丝万缕”的瓜葛，而不是他应该负责的国际组织工作。