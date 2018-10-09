说学逗唱皆行 费玉清纵横两岸歌坛十大记忆

图片版权 CNS Image caption 费玉清在9月27日表示，将于2019年巡回演唱会结束后正式退出演艺工作（图为费玉清参加台湾新竹晚会演唱《南屏晚钟》资料照片）

很难用三言两语形容台湾歌手费玉清对华人演艺圈的影响力，他在台湾、中国大陆与香港、甚至新加坡等东南亚华人圈中，无疑是一代华语歌坛的共同记忆。

就在9月27日，这位63岁的台湾一代歌手与主持人，在脸书上宣布将于明年退休“正式封麦”。

10月3日，费玉清在2019年的五场台湾告别演唱会门票一齐开卖，霎时间不过17分钟，从800台币（26美金）到6800台币（220美金）的票卷全被一扫而空，单单五场就创造近两亿台币（约648万美金）可观的收入，逼得主办单位赶紧追加两场演唱会。

在宣布从歌坛引退后，两岸三地、甚至是东南亚都对这位唱将的退休感到惋惜。不少歌迷依旧认为“小哥”歌喉保养的好，还有很长的演艺生涯，此刻选择急流勇退，让歌迷们开始回忆起他的舞台风采。BBC中文带您回顾“小哥”歌唱生涯的十大亮点。

１、十足的亲和力

“完全看不出来他有大明星架子”，台湾资深娱乐记者粘嫦钰，依旧记得当年参加台湾综艺节目“龙兄虎弟”录影时空档，费玉清出来亲切待人的模样，“很随和真的，一直笑嘻嘻，完全不是高高在上”。

开播于1992年的“龙兄虎弟”，活脱就是90年代台湾综艺高峰的见证，当时不仅是收视率保证，也让费玉清与艺人亲哥哥张菲，成为最有价值的黄金兄弟档。粘嫦钰当时天天跑台湾电视台的摄影棚，每天等他们录影结束后访问，“他表演完后，都会来后台跟我们闲话家常，我蛮实际观察到这点”。

２、爱国艺人形象

出道于1973年的费玉清，本名张彦亭，籍贯安徽桐城。哥哥是知名表演秀场主持人张菲（本名张彦明）、姊姊则是有“东方维纳斯”之称的费贞绫（本名张彦琼），都是演艺圈的翘楚。

图片版权 Reuters Image caption 费玉清出道时唱过许多爱国歌曲，好比1979年的《国恩家庆》，当时正逢国民党“反攻大陆”时期（图为台湾金门烈屿岛上的国军士兵雕塑）。

对比兄姊的粗犷豪迈，弟弟费玉清出道时相当清新脱俗，当时出道时更唱过许多爱国歌曲。好比1979年的《国恩家庆》，当时正逢国民党“反攻大陆”时期，这首哥活脱是台湾当时戒严时期的必播结尾曲。

随后的《中华民国颂》，一句“青海的草原、一眼看不完”到最后“中华民国、千秋万世、直到永远”，至今仍是国民党、新党等统派团体的“圣歌”，只要逢双十节或是国民党党庆，这首歌依旧可以振奋全党人心。

３、当兵永远的晚安曲

但对于大部分台湾人来说，费玉清最让人耳熟能详的，恐怕是这首《晚安曲》。开头一句“让我们互道一声晚安，送走这匆匆第一夜”到最后一句高亢地“再说一声，明天见”，几乎是台湾男人服兵役时，晚上晚点名后就寝前一定会听到的“神曲”。

1987年，台湾知名的军教电影“报告班长”，其中一个配角的台词，就是在晚点名就寝后跟同寝室的同袍说：“你知道我现在最想做什么事情吗？掐死费玉清！什么明天见明天不见，我希望最好永远不要天亮！”。可以想见台湾男人军旅生涯中，都不能缺少费玉清“晚安曲”的记忆。

晚安曲不只被用在台湾军旅，也被“广泛应用”在台湾的百货公司当作打烊曲。粘嫦钰笑说：“费玉清跟我们生活分不开了，晚安曲是种抚慰。商人比我们还敏感，卖场打烊播晚安曲，真的是晚场的国歌，赶客人最好的、最有用、又最不失礼的”。

４、横扫东南亚秀场

在70年代到90年代间，“小哥”不仅是红遍台湾，同时在东南亚也相当受到欢迎，至今有很多歌曲仍在新加坡、马来西亚等、甚至菲律宾的华侨圈中被传唱。

图片版权 CNS Image caption 费玉清在南宁参加广西卫视《一声所爱·大地飞歌》节目录制（资料照片）。

甚至到了2017年，62岁的费玉清还能在新加坡的室内体育馆连开两场演唱会。当年在新加坡这个“弹丸之地”，连开两场演唱会的只有周杰伦与费玉清两位歌手，这次的“封麦”讯息，自然也是狮城媒体的头条报导。

５、念旧的情谊

费玉清个性相当念旧，粘嫦钰记得十几年前，有次他在台北市松江路上巧遇小哥，原来是费玉清在跟老邻居聊天，“他那时早就家喻户晓了，我想说不可能啊，怎么那么容易（碰到），结果一靠近真的是（他）”。

她记得费玉清说：“我在跟泊车小弟聊天，我以前就住这服附近，来跟老邻居聊天”。费玉清一身老牛仔裤、旧毛衣，手上一个小公事包，相当朴素地打扮。粘嫦钰笑说：“干嘛不请助理开车载你”，费玉清笑回：“自己走路就行啦”。

后来费玉清跟她说，平常演唱会已经排够满了，所以只要回台湾，他就喜欢到处走走，找找老邻居串门子，回忆以前的过往。

“小哥”的念旧也在电视节目上展现，粘嫦钰回忆有次录综艺节目需要动物，制作单位买了一只小鸡，结果录完后没人照顾，费玉清就把小鸡带回去养，后来小鸡过世后他一度相当沈痛，甚至无法来录影。

６、老少皆风靡

粘嫦钰评论，费玉清的歌声舒服悦耳，是“从90后到90岁后”都通吃的歌声。她记得一位跑船的朋友曾跟她说，费玉清的“送你一把泥土”这首歌，影响他跑船生涯很深，每每出航时，总会将费玉清的CD带上船。在异乡海域上听到歌词时，总会不禁流泪。

粘嫦钰本身也是印象深刻，她过去常常将费玉清发的CD拿回家，听听后就乱放，久而久之就不见踪影。直到有天她整理婆婆的房间时，才发现CD都被婆婆收藏地很整齐，放在首饰盒中，才惊觉原来婆婆也是“费玉清粉”。

后来费玉清在2000年中期，开始进军中国大陆，依旧可以用他的方式演绎出一套新的表演模式。不论老中青三代，费玉清都有让人可以着迷的吸引力。

７、始终完美主义

费玉清的自我要求很高，也是演艺圈出了名的，年嫦钰说，“小哥”曾跟他说他的生活很单调，平常就是看看电视，有时甚至会一直看台湾的政论节目。假日就是逛逛花市买买植物，父母在世时，就陪陪他们吃饭。

为了保养喉咙，“小哥”也力行晚上十点之后不说话的习惯，一直到隔天早上六点多睡醒，平时不烟不酒。而在表演时，总是穿着一身朴素地中山装或是西装，笔挺地印象也被封为“演艺圈公务员”。

图片版权 CNS Image caption 费玉清在福州参加中国央视举办的中秋晚会（资料照片）

在中国大陆走红后，2014年费玉清在北京的演唱会甚至因为他的喉咙出状况，让他决意要全数退票，后来再择日把它“唱回来”。粘嫦钰说，小哥一直以来自我要求高，如果无法唱好，他就会直接道歉退票，不难想象他当时做此决定。

８、对双亲至孝

费玉清三姐弟的孝顺更是传遍演艺圈，一谈到“孝顺”，粘嫦钰则说：“这已经是人尽皆知”。年轻时就负责照顾母亲的费玉清，一直与妈妈生活形影不离，不仅挑选地段台北市最好的房子给母亲住，母亲在世时一有空就会时时刻刻陪伴。

粘嫦钰回忆：“当时2006年、07年，小哥开始进军大陆时，他有很多很好的机会，但那时妈妈身体已经不好，因此他就以妈妈为重，没有那么放手去搏大陆市场”。

直到2010年妈妈过世后，费玉清才在大陆市场上更开疆辟土，但是每每在大陆举办演唱会，费玉清总会替妈妈留下个位置，“那种当下反而小哥更更想妈妈了吧，面对好几亿人的掌声，反而妈妈无法共同分享了”。

照顾父亲的责任，则落在哥哥张菲身上，但是费玉清对父亲也很尽孝。2017年，费玉清推掉了中国歌手的最大节目“央视春晚”，也是因为他想跟父亲一起吃年夜饭，而父亲则在当年的9月21日，以96岁高龄与世长辞。

９、黄段子与模仿秀

费玉清虽然唱歌相当优美斯文，不过他在主持综艺节目上，更是高竿。除了善于模仿各大歌星之外，费玉清是出了名的爱说“黄色笑话”，台湾粉丝称他为“皇帝”，中国大陆网友们则一度封他“污王”。

粘嫦钰听到记者提起这“优点”，笑说：“这些东西只是辅助他唱自己喜欢的歌，其实目的就是要娱乐大众”。她说，私底下的“小哥”相当懂得应对进退。

早先出道时，费玉清即被哥哥张菲带在身边，除了唱歌之外，也勤于磨练主持功力。费玉清的歌曲太多温柔典雅，为了要在中场不至于让观众觉得闷沈，因此小哥都会用模仿跟黄色段子来“提振士气”，久而久之也成为一种个人风采。

１０、时时放下身段

最让粘嫦钰印象深刻的，是“小哥”不管去哪里都懂得放下身段的柔软度。这几年来，费玉清频频出现在中国大陆综艺节目中，但除了音乐节目的“导师”身份外，他也常常以嘉宾身份下去玩，参加实境秀的录影等，“他真的不是为了钱，小哥就是很喜欢跟大家一起玩”。

粘嫦钰认为，中国演艺市场相对复杂，很多眉角与“潜规则”要应付。但他觉得小哥单纯的个性，在中国市场没有碰到很多障碍，又受到尊敬，她说：“我想他把累积大半辈子应付台湾牛鬼蛇神的经验，用在大陆，已经刀枪不入了”。

年轻到现在，都是要想尽办法娱乐，但是随着年纪增长，依旧谦虚，进退得宜，是粘嫦钰近30年记者生涯所观察到的“小哥”。如今因为父母过世与年纪决定封麦，她也不禁感叹“一个标竿消失了”。

她认为，“小哥”体力与精神都还足够，中国市场也打开了，用力去唱是绝对还有机会：“现在是他最好的时候，但他面对这么多名利都可以放下，我觉得很不容易。在这个巅峰、最美好的时候划下句点，真的还是很有智慧”。费玉清在屡创巅峰之际，选择退下，恬淡看人生，“可能刚开始很多粉丝吓到，但随后都会释然吧”，她说。