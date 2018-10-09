蓬佩奥访华：充满“火药味”的国务卿与外长会谈

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美国国务卿蓬佩奥亚洲四国之行最后一站访问北京，与中国外长王毅会面。中美关系此刻仍然受贸易战影响，因蓬佩奥在日本、韩国和朝鲜都受到热情款待，但他在旅程最后一站中国，得到的招待却截然不同。

蓬佩奥10月6日抵达日本后，与首相安倍晋三见面，然后转至朝鲜与领导人金正恩会面。美国国务院发言人希瑟·诺尔特（Heather Nauert）形容，蓬佩奥与金正恩举行了“有建设性”的讨论，金正恩也邀请国际调查员到朝鲜，检查丰溪里（Punggye-ri）核试验场，是否如朝方所说已经被废弃。蓬佩奥离开朝鲜后，转到韩国与总统文在寅和外长康京和会面，蓬佩奥向文在寅简介他与金正恩的会谈。

但到了中国，他不但不获安排与中国国家主席习近平会面，与中国外长王毅的会面也充满对抗性，双方自说自话。

蓬佩奥这次访华之旅历时不足半天。有分析认为，蓬佩奥这次访华只是为了表明中国在朝鲜半岛核问题上仍有角色，双方的关系除此以外仍然保持“按兵不动、持续观望”的态势。

图片版权 Reuters Image caption 蓬佩奥访问朝鲜时与金正恩会面，这是两人第三次会面。

中方“尽显不满”

蓬佩奥在周一（10月8日）抵达北京后先与王毅会面，双方在会面期间互相指责。中国官方新华社报道，王毅在会面期间批评美方近期对中国的内外政策作出“无端指责”，要求对方“立即停止错误言行”，也重申贸易战“解决不了问题”。王毅又重申，中方仍愿与美方通过谈判解决问题，但必须在“平等、诚信和严肃”的基础上进行。

BBC驻上海记者白洛宾（Robin Brant）形容，两人会面的气氛“冰冷”，中国对美方的指责十分不满，王毅在记者的镜头前把这种不满展示在众人眼前。

路透社报道指，蓬佩奥发言时表示，中美在王毅所说的事情上有“根本性的分歧”，但重申希望可以与中方就这些分歧磋商，因为中美的关系是“非常重要的”。他又说，他对中方早前决定取消与美方的外交安全对话感到“遗憾”。

蓬佩奥在同一天稍后也与中共中央政治局委员杨洁篪会面，向对方指美国希望与中方加强沟通。杨洁篪就此回应说，中国与美国必须扩大政治合作。路透社的报道形容，蓬佩奥跟杨洁篪的会面比他与王毅的会面更有“标准”的气氛。

蓬佩奥没有如外界预期与习近平见面。路透社引述一名没有透露姓名的美国高级官员指，虽然蓬佩奥过往访华期间曾与习近平见面，这次没有见面也不是甚么奇怪的事情。

图片版权 EPA Image caption 蓬佩奥访华期间与中国国务委员杨洁篪见面。

自说自话

中美的贸易纠纷近月笼罩两国关系，更有迹象蔓延到其他领域。其中，美国副总统彭斯上周在美国智库哈德森研究所发表演说批评中国企图干涉美国政策，影响美国选举：因为特朗普总统对中国的强硬政策，所以“中国想要一个不一样的美国总统”。

中美军舰10月初更在南海碰头，两舰最接近的时候只有41米。美国海军批评中方军舰的行为“不专业和不安全”。中国国防部发言人回应时强调，美方军舰“擅自进入中国南海有关岛礁邻近海域”，并予以警告驱离。

中国方面，北京政府上月发出《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，再次批评美国片面强调“美国优先”，奉行单边主义和经济霸权主义。

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香港智明研究所研究总监许帧留意到，中美双方官方基本上仍然重申本国的立场，而不是回应对方的立场。他接受BBC中文访问时指出，这显示双方知道大家在许多事情上仍有意见分歧，“而且这些分歧仍然没有出路”。

许帧认为，“基于外交礼仪，还有中美关系还未恶化到像冷战这种全面对抗的地步”，因此中美双方的用词仍然“比较克制”。

许帧称，蓬佩奥在访问日本、韩国和朝鲜后，仍然要短暂停留中国，显示蓬佩奥明白如果北京在朝鲜半岛核问题上没有角色，美方“不大可能落实之前与金正恩谈判的事情”，因此他一定要访问中国，“那怕只是打个招呼”。

“如果没有这个动作，有可能会被外界揣测或误读中国在朝鲜半岛核问题上没有角色，或美国是否在半岛核问题上刻意撇开中国，而直接与韩国和朝鲜推动这个进程。”

他形容，如果蓬佩奥不访问中国，将是一种“不够谨慎、不够专业”的外交表现，最终吃亏的会是美国。