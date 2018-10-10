习近平宣传热持续 中国推“平语近人”新节目

图片版权 CCTV Image caption 周一（10月8日）起，中央电视台《百家讲坛》推出特别节目《平"语"近人——习近平总书记用典》

“习思想”似乎成为了中国电视节目的新主题。继湖南卫视一档习近平思想电视问答秀引发广泛讨论之后，中国官方宣传机器又在近日推出了一档新节目。

周一（10月8日）起，中国中央电视台（以下简称“央视”）开始推出特别节目《平“语”近人——习近平总书记用典》，从习近平引用的古代典籍和名句入手，来阐释”习思想“。这档节目将连续12天在晚间黄金时段播出。

观察人士认为，目前中国当局塑造个人崇拜的技术手段和形式有一些创新，不过在目前的信息时代，“造神”或重现“毛式个人崇拜”已经不太可能。

又一档学“习”节目

《百家讲坛》是中央电视台的一档讲座式教育节目，以往的节目内容主要包括讲述中国各个朝代的历史、解读文学名著等。这次特别节目则请来了马克思主义学者和文化学者，从习近平在讲话中引用的古代诗句来阐述、宣传他的个人经历和思想。

节目开头，北京大学马克思主义学院教授郭建宁就提到了习近平曾多次引用的一首诗：清代郑板桥的《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》。河南大学文学院教授王立群讲解时说，郑板桥这首诗表达了他深切的爱民之情。随后，主持人说：“总书记浓厚的为民情怀，你从他的话语，从他的眼神当中都能够体会到。”

习近平在国内外讲话中非常喜欢引用中国的古代典籍，整理其用典和解析的《习近平用典》一书在2015年已经出版发行，该书第二辑也已经在今年5月上市。中国官方出版社称该书销量高居政治类图书榜首。在亚马逊中文网站的评论上，该书的五星好评达到了85%，而一星、二星、三星评论仅分别占1%、1%及2%。

该节目还请来了习近平早年在陕西延川县梁家河插队时的村民张卫庞。张称，“他跟过去比没有变，再糙的饭他都能咽得下，再穷的老百姓他都看得起，现在还是这个样。”

微博上，一名网友晒出了《习近平用典》、《习近平的七年知青岁月》两本书，以及播放着该节目的平板电脑屏幕，说“经典要配合着看。”也有网友对这档节目不屑一顾，称“央视居然有档节目叫《平语近人》，真是花式马屁的典范了。”

BBC中文记者联系王立群以求置评，对方短信回复称，节目为两个月前录制，今日嘴角有伤不便说话。BBC中文记者也给北大教授郭建宁发了邮件请求置评，截至发稿，尚未收到对方回复。

“造神”还可能吗？

9月底，广受年轻人欢迎、以娱乐综艺节目闻名的湖南卫视播出了学习习近平思想的电视问答节目《新时代学习大会》。节目分为问答和演讲两个环节，参赛者需要回答有关习近平喜欢的书、诗作背景等问题。

图片版权 Hunan TV Image caption 《新时代学习大会》问答电视节目

去年10月中国共产党第十九次全国代表大会上，习近平新时代中国社会主义思想被写入党章。今年3月，“习思想”被写入中国宪法。从各种书籍、讲座，到学术研究，学习、宣传“习思想”的活动层出不穷，也引发了“毛泽东式个人崇拜再现”的担忧。

一位因安全考虑要求匿名的内地政治学者对BBC中文表示，这些宣传的本质是要树立习近平的个人形象，灌输个人崇拜，但在技术手段上、形式上有所创新。

不过从效果来看，这名学者认为，参与节目的人更多是在“配合官方做一场秀”，内心并不是真正认同。

也有分析人士认为，目前许多中国人是不得不拥护“习思想”。

图片版权 Getty Images Image caption 从各种书籍、讲座，到学术研究，学习、宣传“习思想”的活动层出不穷，也引发了毛泽东式个人崇拜再现的担忧。

“全中国都拥护习近平思想，谁敢不拥护习近平思想？可是你问一般中国人，习近平思想是什么？没几个人可以跟你说出来是什么，”伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生说。

历史学者章立凡认为，习时代达不到毛时代个人崇拜的程度。“在毛时代，中国十分封闭，所有的信息都来自官方，就可以造神。但现在这个大数据时代，资讯已经很多元，所以这种造神基本上不可能了。”

“过分地重复宣传还可能引发社会的逆反心理。”章立凡说。