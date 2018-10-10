山东再爆发退役军人抗议 老兵历史问题待解

图片版权 Getty Images Image caption 分析人士认为，屡次发生的老兵维权是伴随着中国改革开放和军队改革形成的“历史遗留问题”（资料照片，图为2017年建军节前，老兵在河南洛阳向中国国旗敬礼）。

数百名解放军退役老兵上周六（10月6日）至周一从中国各地集结至山东举行抗议，要求当局为当地的一起老兵上访被打事件道歉，并改善老兵待遇。社交媒体上的视频显示，示威者一度与警方发生小规模冲突。

今年6月，中国各地的数百名退役老兵就曾聚集江苏镇江进行抗议，而三个月后，山东东部的小城平度成为了老兵们的新“战场”。为了避免形势加剧，警方还在北京、青岛等多个中转城市的火车站和道路上设卡拦截。

分析人士认为，屡次发生的老兵维权是伴随着中国改革开放和军队改革形成的“历史遗留问题”，在中国军队逐步走向高科技时代的今天，需要逐例妥善解决，而不是走“拿钱妥协”或“维稳打压”两个极端。

老兵抗议

手擎国旗、身穿迷彩服、大声报数，乍眼望去你或许认为平度市主要道路上正在进行一场军事训练，但实际上，这是持续多日的退伍军人抗议活动。

在周末抗议爆发后，有大批警察对走上街头抗议的老兵实行隔离封锁，现场一度有小规模冲突爆发。在一段视频中，警方试图对人群进行驱散；但另一段视频显示，部分老兵也用棍棒、灭火器等工具攻击警方。

还有视频显示，事件发生后，有当地民众给抗议者送来食品。

青岛伤残军人李青是抗议者之一。他向BBC中文介绍说，抗议活动始于周六（10月6日），老兵们占据一个主要的广场进行示威。目前，大多数抗议老兵被驱散后已经回家或撤离至周边地区，还有多名老兵被捕或受伤送医。

当被问及抗议原因时，他表示，事件直接的导火索是平度当地的多名老兵在上周前往北京上访的过程中，遭遇当地公安人员的截访，部分人员“被打受伤”，他们因此前来“声援”。

尽管BBC中文无法独立证实该说法的真实性，但另一名从辽宁赶来的老兵阚春雷持相同说法。“我们都是自发前来声援的，有东北三省的、河南、浙江、福建的，还有两参人员（指参与过战争和军事试验的人员）和职业兵。”

BBC中文就此事致电中国国家监察委员会，一名接听电话的工作人员表示，中央纪委和国家监委对该抗议事件已经知晓，但无法进一步透露细节。

争议

近年来，中国退役老兵走上街头，成为抗议活动的主角并非新鲜事。今年中国人大政协两会上，人大通过国务院机构改革方案，试图通过组建退役军人事务部处理相关投诉。

然而，老兵的抗议事件仍时有发生。今年6月，同样是因老兵被打而起，百余名老兵从全国各地前往江苏镇江进行抗议。一些抗议老兵手里举着红色标语，上面写着“我们是共产党员，不是罪犯”。

中国官方媒体至今并未对此次抗议事件进行报道，但相关视频在微博、微信等中国社交媒体上流传，就此也激起了民众两极化的反应。

图片版权 NICOLAS ASFOURI/Getty Images Image caption 中国官媒称，中国现有退役军人5700万，这个数字以每年几十万的速度递增。

“听党话又光荣转了业，结果卸磨杀驴。‘尊崇军人，善待老兵’，看看河南漯河、四川中江、江苏镇江、山东平度，其实到了地方都是一句鬼话！”一名微博网友说。

中国军事法学者曾志平则对近期老兵的“集体维权”表示忧虑。他认为，国家的确需要对伤残老兵和在特殊年代仅获得较少安置费的老兵给予照顾，但其他老兵不能一直抱着“政府要对自己负责一辈子”的思想。

官媒《环球时报》总编辑胡锡进也是退役军人，他事发后在微博发文称，“社会机构用人多向老兵倾斜很重要，老兵个人自强不息，不躺在服役的功劳簿上，而是建立终生奋斗、进取的思想，尤为重要。”

“缺少发言权”？

BBC中文电话采访了多名老兵，他们来自全国多地，但讲述的经历却大同小异。

90年代服役的李青称，他在一次训练中骨折，退役后本来应被安置到“待遇比较好的政府部门”，但最后只去了一个效益很差的国企，几年后，企业便倒闭了。另一名希望匿名的河南老兵称，自己的职位当年遭到“关系户冒名顶替”，因此去了差的单位。

研究中国老兵的美国迪金森学院尼尔·戴蒙（Neil J. Diamant）教授对BBC中文说，上个世纪80和90年代，中国的很多国有企业在私有化浪潮中被大规模的变卖，而当初被安置到这些企业的退役军人则被后来的老板视为累赘，而遭到解雇。

图片版权 LI QING Image caption 抗议的老兵中，也包括伤残军人。

戴蒙教授认为，现在一些刚退役的士兵也面临类似情况。“习近平正积极推动解放军实现现代化并使之更依赖高科技，不太依赖技术的常备军因此受到裁撤。在强调高等教育和专业技能的市场中，许多退伍军人很难过渡到平民生活。”

曾志平对BBC中文说，现在的老兵问题和老兵当年在部队所受的教育也有关系。他认为，虽然军队需要有命令与服从的关系，但也需要培养军人的综合素质和逻辑能力。

“可能一些人曾觉得，军队里让人有独立思想不好管。但在一定程度上，这些人丧失了理想后，你操控他的时候他是你的武器，但他走入社会后，他也会缺少思考和逻辑能力走极端，”曾志平对BBC中文说。

“中国虽然现在有了退役军人事务部，却仍缺少一个国家级的退伍军人组织给予他们发言权，就像美国的《退伍军人权利法案》（G.I. Bill of Rights）是美国退伍军人协会推动的，但这些在现在的中国很难实现，”戴蒙补充道。