香港施政报告再引“一国”与“两制”优次争议

图片版权 EPA Image caption 林郑月娥自上任开始，恢复每年十月宣读施政报告的习惯，与前特首梁振英不同。

香港特首林郑月娥发表她任内第二份施政报告，报告全长80多页，重点如往届一样着重于民生和社会政策方面，但仍不忘强调香港维护中国国家主权的责任。

林郑月娥在周三（10月10日）发表的施政报告内重申，香港政府有责任履行《基本法》第23条的要求就保障中国国家安全和领土完整立法，她说香港政府会审时度势，努力创造有利立法的社会环境。她又强调，这并不代表政府可以对“试图分裂国家，危害国家安全的行为”视若无睹，也不等于相关的现行法例只能“备而不用”。

香港政府早前拒绝香港外国记者会（Foreign Correspondents' Club）署任主席马凯（Victor Mallet）续期签证的申请，引起外界对香港新闻自由的关注。林郑月娥在施政报告没有提到这个问题，而她在施政报告记者会中亦回应有关马凯的问题时重申，她的施政报告有强调分隔香港与中国内地的“两制”，自己也“不是普通的中国内地官员”。

图片版权 AFP Image caption 香港政府没有交代拒绝马凯（图右）签证续期申请的原因。香港外国记者协会早前邀请香港民族党“召集人”陈浩天发表演讲，引起中国和香港政府不满。

对港独“不会闭眼装看不见”

林郑月娥继承去年的做法，只在香港立法会在宣读施政报告的摘要，而不是整份报告内容。报告的内容主要集中在香港的土地和房屋供应，也注重经济发展和人才培训。

报告与政治有关的内容相对较少，重申香港政府要“无惧地依法应对”危害中国国家主权的行为，也加强香港社会对中国宪法、《基本法》和国家安全的了解，在社会加强树立“一国”的意识。

林郑月娥多次在同日下午举行的施政报告记者会，被问及中港关关系、一国两制和香港的言论和新闻自由。有记者留意到去年的施政报告提到“23条立法”在香港“极容易引起社会争议”，而今年的报告删除了这句。林郑月娥回应指，在过去12个月香港社会“发生了一些事情”，因此不可能简单地重复去年的内容。

她强调，香港政府会谨慎行事，但对这方面的问题不会闭眼“装作看不见”，又重申不会对现行法律“备而不用”。她同时补充，香港政府目前没有计划就23条立法。

图片版权 EPA Image caption 林郑开始讲话的时候，有多名泛民议员举牌呼叫口号，被逐离会议厅。

“一国重于两制”的质疑

香港泛民主派政党普遍不满林郑月娥在施政报告内仍然着重“一国”多于“两制”。其中，民主党主席胡志伟在党内记者会批评，施政报告把“一国”放在许多政策考量前，而香港作为一个国际城市，赖以成功的是“两制与一国并行”。

胡志伟指出，马凯的事件已经在国际社会引起关注，担心香港能否维护自身的言论和新闻自由。他说，如果香港政府不能对这些疑虑作强而有力的回应，国际社会很自然就会担心香港能否维护一国两制受《基本法》保护的自由。

民间人权阵线副召集人、立法会议员区诺轩接受BBC中文访问时指出，他质疑林郑月娥这份施政报告有多少是为香港人而写，因为这份报告以国家安全的概念对政改施加更大的限制，而在房屋土地规划时，林郑月娥很明显地指出发展“东大屿都会”是为了建立粤港澳大湾区的枢纽。

“究竟这件事件是从香港本位去想，仰或是为了把香港融入大湾区去想，似乎是后者多于前者。”

图片版权 Getty Images Image caption 林郑月娥说要加强香港社会对中国宪法、《基本法》和国家安全的了解，在社会加强树立「一国」的意识。

但建制派政党就大体上欢迎林郑月娥的报告。香港最大的亲建制党派民建联主席李慧琼形容，这份施政报告“描画未来，决心可嘉”，而且认同今年施政报告以解决香港土地不足为主调的做法。

她在党内记者会期间被问，会不会因为施政报告没有给出23条立法时间表而感失望。她没有直接回应，但同时强调“绝对不能容忍港独”。

经济学人智库亚洲区总监林德康（Duncan Innes-Ker）形容，今年的施政报告抛出了许多“民粹主义的实质内容”（populist meat）。他留意了香港政府公布了延长女性产假和取消强制性公积金等“必然受公众欢迎”的措施，但他认为外界将会更关注马凯被拒续领签证和香港民族党把定为“非法组织”的事情上。

他指出，政府利用法律打压香港本土派力量，会令外界“真正为香港自治的长持续性而感到担忧”。