图片版权 Weibo Image caption 杨凯莉

10月13日，中国上海警方 @警民直通车-静安 在微博发布通报称，10月7日晚，涉事人杨某莉在其住宅内进行网络直播时，违反了《中华人民共和国国歌法》（以下简称《国歌法》）有关规定，被上海市公安局静安分局处以行政拘留5日。

《国歌法》自2017年10月1日在中国内地开始实施。此案是该法案实施以来的第一起行拘案。

此事在中国社交媒体引发热议。微博网友@银河游乐园评论称，“下一个相关新闻是，有个人做噩梦哼唱国歌被抓。大家自求多福吧，没有恐惧，才是自由。”

事发经过

今年20岁的杨凯莉是中国直播平台“虎牙”上的一名女主播，在虎牙拥有440万粉丝，在新浪微博则拥有112万粉丝。在中国颇受欢迎的短视频平台抖音上，杨凯莉拥有4423万粉丝。

网络流传的视频显示，10月7日晚，杨凯莉穿着黑色T恤及牛仔背带裤，头戴发箍，比划着手开始唱“嘣嘣嘣嘣嘣嘣……”，紧接着唱“起来，不愿做奴隶的人们”（《中华人民共和国国歌》第一句）。杨在唱的同时双手跟着节奏打拍子。

10月9日，杨凯莉在微博发了一封道歉信，称要为“直播中不严肃唱国歌的行为诚挚道歉”。

“事发时正直国庆假期，看到祖国繁荣昌盛，感到非常自豪，开播时不禁唱起了国歌，但由于意识的淡薄、知识的匮乏，也没有提前做准备，导致了这样的后果。”杨凯莉说。

杨凯莉还说，当天直播结束后平台和公司领导就对她进行了严厉的批评教育，加上网友的批评，“已充分认识到了自己错误的严重性”。

事发后，虎牙删除了杨凯莉当日的直播视频，并封掉了杨凯莉的个人频道。此前，直播平台斗鱼网红女主播陈一发儿曾因调侃南京大屠杀而被封号，目前仍处于封号状态。

7月，中国曾对短视频及直播平台进行大规模清理。中国媒体报道称，为“打击低俗、低质等信息”，仅在抖音一个平台，2018年6月就清理了27578条视频，9415个音频，235个挑战，永久封禁33146个账号。

备受争议的《国歌法》

图片版权 Getty Images Image caption 2017年10月1日起，《中华人民共和国国歌法》开始在中国内地实施。

10月10日深夜，杨凯莉再次在微博道歉，称自己“对不起祖国，对不起粉丝”。“我将停止一切直播工作……认真观看《今天，我们这样爱国》、《厉害了，我的国》、《辉煌中国》等爱国宣传片，时刻维护国歌、国旗、国徽的严肃性，积极参加红色爱国主义教育。”杨凯莉在第二封道歉信中说。

然而，两封透露着恐惧的道歉信并未缓解她的危机。13日，上海警方发布通告称，杨凯莉因违法《国歌法》被行拘五日。

黑龙江滨利律师事务所主任王秋实告诉BBC中文，“警方的决定不能说违法，确实有法律规定要求不能以歪曲贬损的方式奏唱国歌，但看这个视频，不太好定义为贬损和侮辱，这姑娘的演绎方式确实欠妥，但是予以警告就可以了，刑拘过重了。”

2017年10月1日起，《中华人民共和国国歌法》开始在中国内地实施。其中第十五条规定：在公共场合，故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，或者以其他方式侮辱国歌的，由公安机关处以警告或者十五日以下拘留。

该条例相关的法律施行情况曾在香港引发争议，建制派人士支持此法适用香港，但民主派批评中共会借立“国歌法”限制市民的言论自由。

长期以来，香港反政府团体常见在体育场合上“嘘国歌”，但没有个人被惩处。香港反建制球迷曾数次嘘中国国歌，其中有一次是在2015年世界杯外围赛，香港足球总会因此被罚款4万港元（5100美元）。

目前，香港政府已经开展《国歌法》的本地立法工作，现正草拟《国歌条例草案》。