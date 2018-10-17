中宣部见港媒高层：港媒集体删改报道引发自我审查的忧虑

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约20名香港媒体高层周二（16日）在北京与中国中宣部部长黄坤明会谈，访京团团长、星岛集团行政总裁萧世和在会后对媒体说，黄坤明在会上提到“希望香港媒体不要成为干扰内地政治的基地”。

香港一些电子媒体在电视及社交媒体转播萧世和会后的发言，但后来有关“港媒干预大陆政治基地”的报道“被消失”，引发了外界对香港新闻界自我审查的隐忧，特别是中国官员从来没有针对香港媒体，发表如此强硬的措辞。但萧世和其后向《南华早报》承认有关内容不应作采访之用，并澄清原文是“要防止外部势力把香港变成对内地进行干预破坏的基地”，并非针对“香港媒体”。

香港记者协会对多间传媒删除或撤回报道表示关注，认为事件“极不寻常”，关注是否有传媒自我寻查或受外来压力影响。

一些在香港媒体工作的消息人士对BBC中文表示，由于萧世和的发言，与会上高层所听到的内容不符，所以修改有关报道，但这些媒体没有分别澄清改稿原因，出现罕有集体改稿的现象。

有学者认为，中宣部“理论上不管港澳”，但今次中宣部直接与香港媒体高层长谈、集中给予意见，有别于过往的礼节性拜访，是“不正常”的情况，有可能是想加大力度影响香港媒体，质疑是希望港媒走向“党媒姓党”的方向。

事件经过

据中国官方新华社报道，黄坤明16日在人民大会堂会见香港传媒高层访京团，黄坤明说，希望香港新闻界“积极反映国家发展为香港带来的机遇，为深化香港同内地的交流合作、促进香港更好融入国家发展大局营造良好氛围”。

会后，香港传媒高层访京团团长萧世和接受多家香港电子媒体访问，他引述黄坤明在会上指，“希望香港媒体不要成为干扰内地政治的基地”，香港实行的“一国两制”，是在“一国的原则下才生出两制”。

萧世和指，代表团在会上提出了香港媒体采访遇到的困难，黄坤明在会上“即场有指示”，称可以提供多些专家，让港媒深入报道内容。据萧世和透露，会议没有提及“港独”，黄坤明则讲到大湾区发展。

由于萧世和发言为直播内容，多家媒体立刻撰写报道，但后来，媒体又集体把报道修改，例如商业电台网上即时新闻把内容修改，《信报》及《经济日报》的报道亦没有再提这句话，而有线电视亦删除了Facebook直播片段。

有关媒体并没有就修改报道作澄清。BBC中文在公众假期日无法得到有关媒体的官方回应。

香港《苹果日报》起初引述不具名消息人士说，是中联办官员认为有关言论是“内部言论”，“不应公开”，但外界关注香港媒体是否集体被施压。

据三名在不同媒体工作的消息人士对BBC中文表示，与会者在会上并没有听到“香港媒体干预大陆政治基地”的讲法，又或是引述的字眼有偏差，所以修改或删除报道。

香港记者协会认为事件“极不寻常”，记协声明说，由于片段已直播、报道已发出，公众有理由相信内容是事实，但传媒后来则去部分内容，直播片段亦下架，会令公众感困惑，担心传媒自我审查，促请访京团澄清以释公众疑虑。

萧世和其后向《南华早报》表示，不清楚为何有关报道会被抽起，但他承认会议开始时已有共识，内容不作采访之用。而他在镜头前接受记者访问后，有与会者对他所引说话的准确性提出质疑，后来他翻查笔记，澄清黄坤明的原文应为“一国两制下，要防止外部势力把香港变成对内地进行干预破坏的基地”，不针对任何香港个别事件。萧世和旗下的《星岛日报》也有刊登这句讲话。

这个说法与原本那句有较大差异，关键是有没有“媒体”两个字，香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权认为，如果黄坤明说的是“香港‘媒体’不要成为干扰内地政治的基地”，便更值得关注，因为那将是中方首个明确给予香港媒体直接指示，可能会影响香港的新闻工作，因为好多针对大陆批判的报道，也很容易被解读成“干扰内地政治”。

但如果是“防止外部势力把香港变成对内地进行干预破坏的基地”，则是中方一贯对香港的口径，通常这种讲法是泛指香港，而非特定行业。

图片版权 AFP Image caption 马凯（图右）签证续期申请被拒引发新闻自由被削弱的关注。

港媒高层见官员的含义

事件的源起可能是个人引述之误，不一定与中方施压有关，但引发这场小风波的背后，则是香港对新闻自由被削弱的恐惧。

浸大讲师吕秉权认为，按专业做法，媒体有责任求证，如果受访者发表有误的言论，传媒及其高层应该作出澄清，不应该让外界感觉香港媒体好像大陆般，会出现集体删稿、改稿。

吕秉权对BBC中文分析指，中宣部主要负责管理党内意识形态的工作，“理论上不管港澳”，但此次中宣部直接与香港媒体高层长谈、集中给予意见，有别于过往的礼节性拜访，是“不正常”的情况。他怀疑，中宣部有意成为港媒的直接对口单位，有可能是想加大力度影响香港媒体，并希望港媒走向“党媒姓党”的方向。

香港媒体与大陆媒体不一样，在编采上有较大的自由度，但近期英国《金融时报》亚洲总编辑马凯，疑因在外国记者会邀请“港独”组织民族党召集人陈浩天演讲，而令其工作签证被香港当局拒绝，令外界忧虑香港的新闻自由被削弱。

而根据香港记者协会2017年的调查，香港35%的主流媒体由中国政府控制或中资入股，担心“江山一片红”之后，越来越难去维持独立专业声音，加剧自我审查的问题。

吕秉权预料，未来大陆对香港媒体的影响会愈来愈大，或会更常见到大陆用不同的政治及经济手段，去应对境外媒体，希望令这些媒体“收声并专心唱好中国”。